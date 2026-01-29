Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Online-Lerninhalte

Material für Lernende und Forschende

Mit nur einem Klick haben Sie Zugriff auf Online-Kurse, Podcasts, Veröffentlichungen und das Know-how der Bank der EU.

E-Learning

Erfahren Sie mehr über:

Umwelt

Entwicklung des Finanzsektors und finanzielle Inklusion

Regional- und Stadtentwicklung

Online-Kurse zum Thema Umwelt

Klimawandel in der Schule Investitionen in die Natur Umwelt- und Sozialstandards der EIB EIB 360° quest for climate solutions

Klimawandel in der Schule

Für Lehrkräfte ist es schwierig, das komplexe Thema Klimawandel aufzubereiten und den Kindern zu vermitteln. Zudem sollte die Schule Hoffnung wecken und nicht Ängste schüren.

Die Europäische Investitionsbank zählt zu den Vorreitern im Kampf gegen den Klimawandel, doch es müssen alle mitziehen – von internationalen Institutionen über Staaten und Unternehmen bis hin zu uns selbst. Bewusstsein ist der erste Schritt, und das beginnt im frühesten Alter. Deshalb hat die EIB als Klimabank der EU Lehrmaterial für Grundschulen erstellt, das klar und einfach erklärt: Was ist der Klimawandel, welche Ursachen hat er und wie können wir ihn bremsen?

Material herunterladen  
©kazuend/

Investitionen in die Natur

Erfahren Sie, wie Sie die Herausforderungen bei Investitionen in die Natur erkennen und bewältigen können. Dieser Online-Kurs zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Vorschläge für Investitionen in Naturkapital und Biodiversität ausarbeiten.

Mit seiner Hilfe können Sie herausfinden, wie Sie mit Investitionen in die Natur Kosten senken, Erträge erzielen und Zugang zu Finanzierungen erhalten, um diese Lösungen in Ihrem Unternehmen umzusetzen.

Zum Online-Kurs  

Umwelt- und Sozialstandards der EIB

Wie können Sie ökologische und soziale Aspekte in Ihre Projekte integrieren, damit sie nachhaltig sind?

Dieser Kurs erläutert die Umwelt- und Sozialstandards, die alle von der EIB geförderten Investitionsvorhaben erfüllen müssen. Sie sollen vor allem unseren Finanzintermediären dabei helfen, ökologische und soziale Risiken zu steuern.

Zum Online-Kurs  

360° Quest for Climate Solutions

  Digital Communication Awards 2023: Silber in der Kategorie „Storytelling“

EIB 360° Quest for Climate Solutions ist eine freie, interaktive Plattform auf der Website der EIB. Besucherinnen und Besucher lernen dort auf einer virtuellen Reise spannende Projekte kennen, die im Kampf gegen den Klimawandel wirklich etwas bewirken. Unsere EIB-Reporterin präsentiert die kurzen Videos, gedreht mit hochmodernen 360-Grad-Kameras in den schönsten Landschaften Europas, und spricht mit Wissenschaftlerinnen, Ingenieuren und Fachleuten vor Ort. Mehr Infos

Zum 360-Grad-Erlebnis  

Online-Kurse zum Thema finanzielle Inklusion

Academy Nachhaltiges Unternehmertum Entwicklung des Finanzsektors

Die Inclusive Finance Academy der EIB

Folgen Sie der ersten Reihe unserer Inclusive Finance Academy rund um die Förderung vulnerabler Gruppen. Wie können Mikrofinanzinstitute weltweit vulnerable Gruppen vor Ort besser betreuen? Gemeinsam mit Fachleuten der Frankfurt Business School of Finance and Management geben wir Antworten darauf. Dabei greifen wir auch auf die Lehren aus dem TAFIR-Programm der EIB im Nahen Osten und Nordafrika zurück.

Zur Academy  
custom-preview

Nachhaltiges Unternehmertum von A bis Z

Kleinste, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) machen laut Weltbank 90 Prozent aller Unternehmen aus. Allerdings sind sie in ihrer Existenz auch am meisten durch eine sich rasch verändernde Welt gefährdet. Damit sie widerstandsfähiger werden, muss Nachhaltigkeit zu einem festen Bestandteil ihrer Arbeitsweise werden.

Unsere Kursreihe vermittelt alle wichtigen Skills und Werkzeuge dafür.

Zum Online-Kurs  

Entwicklung des Finanzsektors und finanzielle Inklusion

Warum sind die Entwicklung des Finanzsektors und die finanzielle Inklusion so wichtig für ein gerechtes und robustes Wachstum?

In diesem Kurs lernen Sie die größten Herausforderungen kennen, die Unternehmen des Privatsektors, auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU), bewältigen müssen, um an Finanzierungen zu kommen. Welche Rolle spielen dabei passgenaue Finanzierungsprodukte und Dienstleistungen? Der Online-Kurs vermittelt Standardmethoden des Risikomanagements für KMU-Kredite und beleuchtet den Technologieeinsatz im Finanzsektor.

Zum Online-Kurs  

Online-Kurse zum Thema Regional- und Stadtentwicklung

Sechs Beispiele, wie wir Europas Städte und Regionen unterstützen EIB-Finanzierungen für die Stadt- und Regionalentwicklung

Sechs Beispiele, wie wir Europas Städte und Regionen unterstützen

Wir unterstützen Regionen und Städte, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und die Wirtschaft anzukurbeln – durch Finanzierungen für den sozialen Wohnungsbau, Bildung, kleine Unternehmen und den Wiederaufbau nach Katastrophen.
Erfahren Sie, welche Unterstützung wir anbieten und wer davon profitieren kann.

Zum Online-Kurs  

EIB-Finanzierungen für die Stadt- und Regionalentwicklung

Wie können Städte und Regionen in der EU die Finanzierungen und Beratungsdienste der EIB für ihre Entwicklungsvorhaben nutzen? Wie kann der Europäische Fonds für strategische Investitionen Kommunen und Regionen dabei helfen, mehr zu investieren?

Dieser Kurs vermittelt praktische Informationen und durchleuchtet Beispiele, u.a. zur Investitionsoffensive für Europa und zu nachhaltigen Projekten der Städteagenda.

Zum Online-Kurs  

Aktuelle Podcasts

  • 27 August 2018

    „Love Money“ – wenn Freunde und Familie helfen

    Warum gehen manche Unternehmen nicht an die Börse? Und wer gibt ihnen dann Geld? In „A Dictionary of Finance“ erfahren Sie es.

    Podcast
  • 20 August 2018

    Was bezwecken eigentlich Zweckgesellschaften?

    Ob Krankenhäuser, Schulen oder Mautstraßen – eine Projektfinanzierung kann vor Risiken schützen. Wir erklären, wie das geht.

    Podcast
  • 13 August 2018

    Tatort Bank

    Wie Banken Betrug bekämpfen. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen.

    Fraud Institutional Podcast
  • 6 August 2018

    Modellbau für Fortgeschrittene

    Ein Doktortitel ist kein Muss, aber er hilft bei der Risikomodellierung. Deshalb kommen bei „A Dictionary of Finance“ zwei promovierte Risikoexperten zu Wort.

    Banken Podcast Wirtschaft
  • 30 Juli 2018

    Makroökonomie einfach erklärt

    Wirtschaftstheorien im Schnelldurchlauf, von Adam Smith und der unsichtbaren Hand über den Keynesianismus bis zur Chicagoer Schule

    Wirtschaft
  • 10 Juli 2018

    Social Finance – Banker mit Herz

    Unser Podcast „A Dictionary of Finance“ zeigt heute, wie Banken mit Social Finance soziale Themen angehen.

    Mikrofinanz
  • 2 Juli 2018

    Verstehen Sie Ihren Kreditvertrag?

    In unserem Podcast „A Dictionary of Finance“ geht es heute um kryptische Begriffe im Kleingedruckten Ihres Kreditvertrags.

    Darlehen Podcast
  • 25 Juni 2018

    Wirfst du noch weg oder recycelst du schon?

    Im Podcast „A Dictionary of Finance“ geht es diesmal um die Kreislaufwirtschaft – Recycling schont die Umwelt und kann ein einträgliches Geschäft sein.

    Umwelt Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt
  • 18 Juni 2018

    Wie viel PS hat die Bank?

    In dieser Folge von „A Dictionary of Finance“ erklären wir Bankenregulierung und Best Practice im Bankensektor. Es geht um Wissen, das uns bei der Wahl der passenden Bank hilft.

    Podcast
  • 11 Juni 2018

    Dreifach hält besser

    Heute geht es in unserem Podcast „A Dictionary of Finance“ um Compliance und wie Finanzinstitute damit umgehen.

    Podcast
  • 4 Juni 2018

    Derivate – ein Spiel mit Unbekannten

    Heute bei „A Dictionary of Finance“: wie derivative Finanzinstrumente funktionieren – von Sicherungs- und Zinsswaps bis hin zu forderungsbesicherten Schuldverschreibungen

    Podcast
  • 27 Mai 2018

    Kreditrisiken und Haircuts

    In dieser Podcast-Folge von „A Dictionary of Finance“ geht es um Kreditrisiken, wie Banken damit umgehen und was ein „Haircut“ von 80 Prozent ist.

Alle Podcasts  

Publikationen

30 Januar 2025

Überblick 2025

Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser.

29 Januar 2026

The EIB Group Operational Plan 2026-2028

Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.

Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
8 Oktober 2019

Three foundations: A competitive, sustainable, inclusive Europe

An analysis of key challenges facing Europe and the need for collaboration and investment to build a society that is productive, sustainable and inclusive, by design.

Digital and telecoms Economics Digitalisation and technological innovation Global development Climate and environment

 

Sie möchten mehr über Finanzierungen, Umfragen, Projekte und Beteiligungsfonds erfahren?

Hier geht‘s zu unserem Datenportal  

Aktuelles

EIB-Investitionsbericht 2024/2025

Die Europäische Union muss ihre weltweite Führungsposition in den Bereichen Technologie, Innovation und saubere Energie festigen. Wenn Europa die zentralen Herausforderungen angeht und seine Stärken nutzt, kann es wettbewerbsfähiger werden, sein Wirtschaftswachstum steigern und der Welt zeigen, wie die Energiewende gelingen kann.

Durch mehr Zusammenarbeit, gezielte Investitionen und einen kohärenten Regelungsrahmen kann Europa sein nachhaltiges Wachstum vorantreiben und sich als Technologieführer im immer härteren globalen Wettbewerb behaupten.

Mehr dazu  