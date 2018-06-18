Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein neues Auto kaufen – und nicht einfach nur nach der Farbe. Wichtig ist vielleicht, wie viele Personen hineinpassen (besonders, wenn Sie Kinder haben, auch wenn Ihnen das schnittige Kabrio schon gefiele). Und auch andere Fahrzeugdaten wie Kilometerstand, CO 2 -Ausstoß (damit Sie auch in einigen Jahren noch in die Innenstadt fahren dürfen), Höchstgeschwindigkeit, Crashtest-Ergebnisse und vieles mehr.

So ähnlich ist es auch bei Banken.

In unserem Podcast „A Dictionary of Finance“ sprechen wir mit Experten der Europäischen Investitionsbank über Best Practice und Bankenregulierung. Dabei erfahren wir, was Banken alles veröffentlichen müssen:

Risikogewichtete Eigenkapitalquote

Verschuldungsquote

Liquiditätskennzahl

Großkredite an einzelne Geschäftspartner

und viele andere Messgrößen.

Für diese Kennzahlen gibt es Schwellenwerte, die eine Bank einhalten muss, damit sie ihr Geschäft betreiben darf.

Aber die Angaben können auch Kunden und Anlegern bei der Entscheidung für eine bestimmte Bank helfen.

Die Kennzahlen betreffen aufsichtsrechtliche, sogenannte prudenzielle Anforderungen an Banken. Daneben gibt es noch weitere, nichtprudenzielle Anforderungen – etwa an die Leitung der Bank, an die Transparenz oder welche Vorschriften noch einzuhalten sind.

Hier geht es nicht um die finanzielle Solidität der Bank, wie bei den prudenziellen Anforderungen. Die sollen nämlich sicherstellen, dass die Bank nicht Pleite geht, erklärt uns Luis Garrido, der als Berater des Managements bei der EIB tätig ist.

Neben Luis ist heute auch Marine Viegas mit dabei. Sie ist bei der EIB im Bereich Regulierung und Best Practice für das Kreditrisikomanagement zuständig. Außerdem begrüßen wir Tero Pietila, der bei der Bank die Abteilung Regulierungsfragen leitet.

