Über Anpassung haben wir schon in der Folge über Städte gesprochen. Zur Erinnerung: Bei Anpassung geht es um Maßnahmen, mit denen wir uns für die Folgen des Klimawandels rüsten. Zum Beispiel Hochwasserschutz. Da besteht viel Bedarf. Aber was gibt es sonst an neuen Ideen, die in Zukunft helfen?

Gehen wir einen Schritt zurück und betrachten die Folgen, wenn nichts zur Anpassung getan wird. Eine der Folgen ist Flucht. Manche sprechen von Migration, aber das klingt eher neutral. Wenn die Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, scheint mir Flucht doch passender. Wenn nichts mehr wächst, weil es zu heiß ist; wenn eine Missernte auf die andere folgt, dann können die Menschen dort nicht mehr leben und müssen wegziehen. In Entwicklungsländern landen sie oft in Barackensiedlungen am Rande von Großstädten, was wieder andere Probleme schafft.

Deshalb hat man sich eine Lösung überlegt, die vor einer solchen klimabedingten Entwurzelung schützen kann: die Klimaversicherung.

Klimaanpassung durch Lösungen für Ernteausfälle

Die Idee ist, dass Mikrofinanzinstitute Kleinbauern oder Bäuerinnen eine Versicherung anbieten, damit sie gegen Missernten abgesichert sind. Das ist natürlich ein bisschen so, als würde man ein Haus versichern, das schon in Brand steht. Weil wir ja wissen, dass der Klimawandel zu Missernten führt. Deshalb überlegen Einrichtungen wie die Europäische Investitionsbank, wie sie helfen können. Etwa mit Anreizen und Zuschüssen für solche Versicherungen.

Manche sagen vielleicht: „Es gibt doch neue Technologien, um die Treibhausgase zu senken. Wenn die funktionieren, haben wir weniger Emissionen und bald auch nicht mehr so häufig extreme Wetterlagen. Also können wir das mit der Anpassung auch lassen.“

Nicht ganz: Die schiere Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre zwingt Sie zur Anpassung, zumindest noch eine ganze Weile.

Innovative Lösungen zur Anpassung an den Klimawandel

Dank innovativer Prognosetechnologien etwa können Sie das Wetter besser vorhersagen und sich auf Extremlagen vorbereiten. Sie können die Wetterdaten viel schneller sammeln und analysieren als bisher. Viele Daten kommen von kleinen Satelliten, die billiger werden. Kleine Start-ups treiben das mächtig voran. Zum Beispiel OroraTech, das von Studierenden der Technischen Universität München gegründet wurde. Diese Technik rettet Menschenleben und hilft Firmen, sich vorzubereiten. Für die Wirtschaft heißt das, dass sie auch unter extremen Bedingungen weiter funktioniert.

Die Wetterdaten können über kleine Digitalgeräte verbreitet werden. So sehen Landwirte die Prognosen für die Saison auf dem Handy und können entscheiden, ob sie die Aussaat verschieben – sagen wir, bis nach dem Sturm. Oder ob sie früher als geplant ernten.

Auch bei der Wassertechnik geht es voran. Und das hilft, schwere Dürren zu überstehen. Eine Lösung ist die Meerwasser-Entsalzung. Die wird bereits genutzt. Aber wir müssen auch über Alternativen nachdenken. Weil die Entsalzung teuer ist und der steigende Meeresspiegel auch Salz ins Grundwasser spült. Deshalb prüfen Wissenschaft und Investoren natürliche Verfahren zur Wasserreinigung. Die werden in den nächsten Jahren auf den Markt kommen und in Entwicklungsländern genutzt werden.

Aber auch an Krankheiten müssen wir denken. Sie haben ja gerade eine Pandemie. Durch die höheren Temperaturen breiten sich Infektionskrankheiten weiter aus. Aus den Tropen dringen Erreger an Orte vor, wo es sie vorher nicht gab. Das hat mit der Pandemie neuen Schwung in die Forschung gebracht und wird neue Medikamente gegen tropische Krankheiten hervorbringen.

Denken Sie daran: Abonnieren Sie „Wege aus der Klimakrise 2122“. Auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music oder einer der anderen großen Podcast-Plattformen. Hören Sie, wie Sie den Klimawandel in den Griff bekommen.