Publikationen und Research

Zugang zu aktuellen Publikationen der EIB, volkswirtschaftlichen Studien, Daten und Lernmaterialien

Publikationen

In unserer Publikationsbibliothek finden Sie unsere Bücher, Berichte, Strategiepapiere und Studien

Volkswirtschaftliches Research

Lesen Sie unsere aktuellen volkswirtschaftlichen Analysen und Studien in der Rubrik Volkswirtschaftliches Research

Datenportal

Über die Seite Open Data gelangen Sie zu Daten von Projekten, Fonds und Umfragen der EIB

Umfragen

Unsere Umfragen zeigen, was die Menschen über den Klimawandel und wirtschaftliche Themen denken

Online-Lerninhalte

In der Rubrik Online-Lerninhalte haben Sie Zugriff auf Online-Kurse, Podcasts, Studien und Publikationen der Bank der EU

Infografiken

Unsere Infografiken enthalten interessante Fakten zu Klima, Energie, Verkehr und vielem mehr

Im Fokus

EIBIS-Umfrage 2025: Überblick Europäische Union

Europäische Unternehmen halten an ihrem Engagement für die grüne und digitale Wende fest: 92 % investieren in die Reduzierung von Emissionen und Energiekosten. Trotz geopolitischer Spannungen und Handelsbarrieren, insbesondere in den USA, investieren 86 % der EU-Unternehmen weiter, jedoch mit größerer Vorsicht. Laut EIB-Investitionsumfrage 2025, an der über 12 000 Unternehmen aus der EU und 800 Unternehmen aus den USA teilnahmen, setzen 37 % der EU-Unternehmen generative künstliche Intelligenz ein. Damit liegen sie knapp vor den USA mit einem Anteil von 36 %.

