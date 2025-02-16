Publikationen und Research

In unserer Publikationsbibliothek finden Sie unsere Bücher, Berichte, Strategiepapiere und Studien
Lesen Sie unsere aktuellen volkswirtschaftlichen Analysen und Studien in der Rubrik Volkswirtschaftliches Research
Über die Seite Open Data gelangen Sie zu Daten von Projekten, Fonds und Umfragen der EIB
In der Rubrik Online-Lerninhalte haben Sie Zugriff auf Online-Kurse, Podcasts, Studien und Publikationen der Bank der EU
Unsere Infografiken enthalten interessante Fakten zu Klima, Energie, Verkehr und vielem mehr