Die Europäische Investitionsbank (EIB) fördert das Verständnis dafür, was das Investieren in Europa schwierig macht und wie der Finanzierungsbedarf für Investitionen besser gedeckt werden kann.

Unsere Abteilung Volkswirtschaftliche Analysen versteht sich als Plattform, auf der die Fäden der Investitionsforschung in Europa zusammenlaufen. Wir bringen unsere eigenen Research-Ergebnisse und Datenquellen in die Zusammenarbeit mit Top-Einrichtungen in Europa ein. Damit sind wir Anlaufstelle für Forschende und bieten eine Plattform für den fachlichen Dialog.

Darüber hinaus unterstützen wir die Bank durch die kontinuierliche Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Investitionschancen und -risiken. Damit helfen wir der EIB, ihre Ausrichtung und Strategie innerhalb und außerhalb Europas festzulegen. Durch unser Research kann die Bank die Risiken und Auswirkungen ihrer Finanzierungen auf mikro- und makroökonomischer Ebene besser beurteilen.

Die Hauptabteilung Volkswirtschaftliche Analysen der EIB besteht aus einem Kernteam von 40 Volkswirtinnen und Volkswirten und wird von Debora Revoltella geleitet.