Unser Research

Investitionen und ihre Finanzierung besser verstehen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) fördert das Verständnis dafür, was das Investieren in Europa schwierig macht und wie der Finanzierungsbedarf für Investitionen besser gedeckt werden kann.

Unsere Abteilung Volkswirtschaftliche Analysen versteht sich als Plattform, auf der die Fäden der Investitionsforschung in Europa zusammenlaufen. Wir bringen unsere eigenen Research-Ergebnisse und Datenquellen in die Zusammenarbeit mit Top-Einrichtungen in Europa ein. Damit sind wir Anlaufstelle für Forschende und bieten eine Plattform für den fachlichen Dialog.

Darüber hinaus unterstützen wir die Bank durch die kontinuierliche Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Investitionschancen und -risiken. Damit helfen wir der EIB, ihre Ausrichtung und Strategie innerhalb und außerhalb Europas festzulegen. Durch unser Research kann die Bank die Risiken und Auswirkungen ihrer Finanzierungen auf mikro- und makroökonomischer Ebene besser beurteilen.

Die Hauptabteilung Volkswirtschaftliche Analysen der EIB besteht aus einem Kernteam von 40 Volkswirtinnen und Volkswirten und wird von Debora Revoltella geleitet.

Unsere Aktivitäten auf einen Blick

Volkswirtschaftliches Research

Research-Berichte und Studien zur Wirtschaft in der EU und anderen Regionen

Umfragen und Daten

Informationen zu wichtigen Wirtschaftstrends

Wirkung der EIB

Ergebnismessung auf Makro- und Mikroebene

Wirtschaftsblog

Beiträge zu aktuellen Ergebnissen unseres Research

Fachkonferenzen und Research-Netzwerke

Veranstaltungen für Fachleute und Interessierte aus der ganzen EU

Im Fokus

EIBIS-Umfrage 2025: Überblick Europäische Union

Europäische Unternehmen halten an ihrem Engagement für die grüne und digitale Wende fest: 92 % investieren in die Reduzierung von Emissionen und Energiekosten. Trotz geopolitischer Spannungen und Handelsbarrieren, insbesondere in den USA, investieren 86 % der EU-Unternehmen weiter, jedoch mit größerer Vorsicht. Laut EIB-Investitionsumfrage 2025, an der über 12 000 Unternehmen aus der EU und 800 Unternehmen aus den USA teilnahmen, setzen 37 % der EU-Unternehmen generative künstliche Intelligenz ein. Damit liegen sie knapp vor den USA mit einem Anteil von 36 %.

©blvdone/Shutterstock

Sie haben eine Frage?

Schreiben Sie uns an economics@eib.org. Das EIB-Institut vergibt auch Zuschüsse zu Forschungsvorhaben.

Bleiben Sie informiert

