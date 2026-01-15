Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Garantien zur Förderung von KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Zielen

Durch unsere Garantien werden neue Mittel für KMU und Midcap-Unternehmen frei, weil wir einen Teil der möglichen Verluste aus einem Kreditportfolio abdecken. Der Europäische Investitionsfonds, der zur EIB-Gruppe gehört, stellt auch Garantien für KMU-Kreditportfolios.

Vier wichtige Vorteile

Was unsere Garantien zur Förderung von KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Zielen auszeichnet

Höhere Kreditlimite

Entlastung interner Limite für die Kreditvergabe (z. B. Konzentrationslimite für Sektoren oder Kreditnehmer).

Risikominderung

Unsere Garantien sichern Kreditrisiken ab und können den ökonomischen Kapitalverbrauch eines Portfolios mindern.

Flexible Laufzeiten

Die Laufzeiten unserer Garantien orientieren sich am Laufzeitenprofil des jeweiligen Engagements.

Maßgeschneiderte Finanzierung

Wir bieten Garantien mit und ohne weitere Mittelbereitstellung an.

Förderfähigkeit

Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun

Wer ist förderfähig
  • Geschäftsbanken
  • Nationale Förderbanken und -institute
  • Sonstige Finanzinstitute
Was ist förderfähig

Für die Risikoteilung kommen Finanzierungen in Betracht, die in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen. Dazu zählen:

  • Bestehende Kreditportfolios, wobei die Garantie mit der Verpflichtung verbunden ist, ein neues Portfolio in einem festgelegten Umfang aufzubauen
  • Neue Kreditportfolios, die innerhalb eines vereinbarten Zeitraums (normalerweise zwei bis drei Jahre) oder bis zu einem festgelegten Volumen aufzubauen sind

Im Einzelfall kann auch die Wiederauffüllung eines bestehenden Portfolios in Betracht kommen. Die EIB erstattet im Garantiefall einen festen Anteil der Verluste, normalerweise bis zu 50 Prozent.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.

Finanzierungsmöglichkeiten
  • Risikoteilungsgarantien (für ein neu aufzubauendes oder bestehendes Portfolio)
  • Garantien entlang der Lieferkette (Reverse Factoring)
  • Garantien für Handelsfinanzierungen
  • Mikrofinanzierung

Im Fokus

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

Kontaktieren Sie uns  
©spainter_vfx/iStock

Für eine grüne Zukunft

Wir haben all unsere Finanzierungen auf das Pariser Abkommen ausgerichtet und einen Weg hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresilienten Entwicklung eingeschlagen.

Mehr dazu  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Projektzyklus

Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung. 
Mehr zum Projektzyklus  

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Weitere Informationen

Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.

  •
    2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 Januar 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 22 Januar 2026

    Saubere Luft in Afrikas Küchen

    Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.

    Klima Diversität und Geschlechterfragen Emissionen Nachhaltigkeit Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 19 Januar 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Belgische Megafabrik will mit Massenproduktion die globale Satellitenindustrie revolutionieren.

    Satelliten Digitales und Telekommunikation Technologie Raumfahrt Belgien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 13 Januar 2026

    Affordable homes bring key workers closer to Prague

    Dank neuer bezahlbarer Wohnungen mit stabilen Mieten können Schlüsselkräfte in Prag näher an ihrer Arbeit wohnen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Energieeinsparungen Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Tschechien Europäische Union Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
Zum EIB-Blog  