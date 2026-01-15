Vier wichtige Vorteile
Was unsere Garantien zur Förderung von KMU, Midcap-Unternehmen und anderen Zielen auszeichnet
Höhere Kreditlimite
Entlastung interner Limite für die Kreditvergabe (z. B. Konzentrationslimite für Sektoren oder Kreditnehmer).
Risikominderung
Unsere Garantien sichern Kreditrisiken ab und können den ökonomischen Kapitalverbrauch eines Portfolios mindern.
Flexible Laufzeiten
Die Laufzeiten unserer Garantien orientieren sich am Laufzeitenprofil des jeweiligen Engagements.
Maßgeschneiderte Finanzierung
Wir bieten Garantien mit und ohne weitere Mittelbereitstellung an.
Förderfähigkeit
Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun
- Geschäftsbanken
- Nationale Förderbanken und -institute
- Sonstige Finanzinstitute
Für die Risikoteilung kommen Finanzierungen in Betracht, die in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen. Dazu zählen:
- Bestehende Kreditportfolios, wobei die Garantie mit der Verpflichtung verbunden ist, ein neues Portfolio in einem festgelegten Umfang aufzubauen
- Neue Kreditportfolios, die innerhalb eines vereinbarten Zeitraums (normalerweise zwei bis drei Jahre) oder bis zu einem festgelegten Volumen aufzubauen sind
Im Einzelfall kann auch die Wiederauffüllung eines bestehenden Portfolios in Betracht kommen. Die EIB erstattet im Garantiefall einen festen Anteil der Verluste, normalerweise bis zu 50 Prozent.
Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.
- Risikoteilungsgarantien (für ein neu aufzubauendes oder bestehendes Portfolio)
- Garantien entlang der Lieferkette (Reverse Factoring)
- Garantien für Handelsfinanzierungen
- Mikrofinanzierung
Ihr Weg zur Finanzierung
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Projektzyklus
Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung.
