Die EIB in Lateinamerika und der Karibik

Unsere Arbeit 2024

2024 stellte die EIB 1,2 Milliarden Euro für Projekte in Lateinamerika und der Karibik bereit. 68 Prozent flossen direkt in den Klimaschutz. Die Mittel tragen entsprechend den Zielen der Global-Gateway-Initiative zu einer nachhaltigen Entwicklung für alle in der Region bei.