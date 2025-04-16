Weite Wüsten, viel Küste und kritische Rohstoffe in Hülle und Fülle. Damit hat Chile ideale Voraussetzungen für Erneuerbare.

Das spiegelt sich auch in den Plänen der Regierung: Chile soll ab 2050 nur noch Erneuerbare nutzen und bis 2040 zu einem der weltgrößten Wasserstoff-Exporteure werden. Die Europäische Investitionsbank unterstützt das Land dabei. 2023 unterzeichnete sie einen 200-Millionen-Euro-Kredit an die BancoEstado, die damit Hypotheken für rund 2 600 energieeffiziente Wohnungen refinanziert.

2024 vergab die EIB weitere 110 Millionen US-Dollar an die BancoEstado, diesmal für die grüne Wende bei kleinen und mittleren Unternehmen. Ziel ist es, Investitionen in Energieeffizienz und Erneuerbare voranzutreiben. Die BancoEstado ist eine der größten Banken Chiles mit einem landesweiten Filialnetz.

„Das ist wichtig“, sagt Juan Gorriño Larrañaga, der bei der EIB für den jüngsten Kredit verantwortlich ist. „So können wir nämlich auch kleinere Projekte erreichen und Bergbauunternehmen, die energeieffizienter produzieren wollen.“