Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Alle Projekte

WIR STELLEN VOR
Bahnbrechende CO2-Abscheidung in Schweden
12.12.2025
Biggest Dutch securitisation boosts small businesses
09.02.2026
Projekte in Spanien stärken Europas Energieautonomie
19.01.2024
So wird Wirtschaft grüner
23.09.2025
Bezahlbar wohnen im Norden von Schweden
10.01.2025
Geld für gleiche Chancen
12.11.2024
Französische Gigafabrik fertigt Batterien für E-Fahrzeuge
16.08.2024
Erdwärme in Deutschland
16.08.2024
Neue S-Bahn-Züge für München
07.03.2024
Tunesien setzt auf sichere Versorgung mit Lebensmitteln
08.03.2024
Kükentöten muss nicht sein
16.02.2024
CrowdFarming: Direktvertrieb für nachhaltige Lebensmittel
16.02.2024
So geht Geothermie in Afrika
29.01.2024
Kairos U-Bahn wächst weiter
29.01.2024
Deutsche Software verbessert Patientenversorgung
29.01.2024
Moderne Hafeninfrastruktur in Varna
18.01.2024
Cloudbasiertes digitales Banking für kleine Unternehmen in Süditalien
17.01.2024
Innovative Finanzierung gibt Mailänder Schule neue pädagogische Impulse
17.01.2024
Eine bessere, grünere Infrastruktur für Krakau
17.01.2024
Französische Gigafabrik fertigt Lithium-Ionen-Batterien für E-Autos
15.01.2024
Modernes 5G für Malta
28.09.2023
Wo Windräder schwimmen lernen
03.07.2023
Revolutionäre Leistungselektronik für weniger CO2
28.06.2023
Weniger CO2 durch Mini-Lautsprecher
27.07.2023
Entsalzungsanlage und Pipeline bringen Wasser für Jordanien
26.04.2023
Virtuelles Teleportieren wird Realität
25.04.2023
Mini-Grid-Strom für Madagaskars Landbevölkerung
21.04.2023
Gratisstrom für Favelas
03.04.2023
Sonnenenergie für das ländliche Afrika
03.01.2023
Poste Italiane liefert grün
15.12.2022
Endlich fließendes Wasser in Senegal
15.12.2022
Kampf gegen Küstenerosion in Rumänien
14.12.2022
Investitionen in frauengeführte Betriebe in Afrika
03.03.2022
Schub für Covid-19-Impfstoffe in Afrika
07.03.2022
Diagnosetools für Covid-19
08.12.2021
Stahl aus Bioethanol
24.11.2021
Bessere Forschungs- und Lerneinrichtungen an der Universität Zypern
02.12.2021
Batterien auf Rädern
01.12.2021
Ein grüner, gerechter Übergang
02.12.2021
Wie wir BioNTech beim ersten Coronaimpfstoff halfen
12.02.2021
Klimaforschung an der Küste und im Meer
10.12.2021
Hoffnung für kleine Betriebe in Italien
17.12.2021
Ein Rettungsanker für Nordspanien
16.12.2021
Gesunder Zucker für Babys
15.12.2021
 Mehr  Weniger

Alle Projekte

Vorgeschlagen
Finanziert
 
   von    Ergebnissen
 