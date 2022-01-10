Schub für Covid-19-Impfstoffe in Afrika

Teuer und kompliziert

Die Herstellung von Impfstoffen ist teuer und kompliziert, sogar für eine so leistungsfähige Einrichtung wie das Institut Pasteur Dakar. Es hat immerhin mehr als 80 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von Impfstoffen und betreibt derzeit die einzige Produktionsstätte für einen von der Weltgesundheitsorganisation zugelassenen Impfstoff in Afrika.

Um die neue Anlage auf den Weg zu bringen, stellten die Bank, die Europäische Kommission, Frankreich und Deutschland gemeinsam als Team Europe Zuschüsse, technische Hilfe und Fortbildungen bereit. Belgien, ein weiteres Mitglied von Team Europe, versucht unterdessen zusammen mit Senegal, das Land zu einem regionalen Zentrum für Arzneimittel zu machen. Dabei unterstützt die Region Wallonien ein belgisches Biotech-Unternehmen, das dem Institut beim Komptenzaufbau und Technologietransfer hilft. Auch andere internationale Partner sind beteiligt, darunter die USA und die Weltbankgruppe. Sie werden das Projekt auch in der Entwicklungsphase unterstützen. Hier könnten die Gesamtkosten 100 bis 200 Millionen Euro erreichen.

