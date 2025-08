Afrika steht am Anfang einer dritten Welle der Covid-19-Pandemie, die laut Weltgesundheitsorganisation die bisher schlimmste sein wird. Umso bedenklicher, dass bisher weniger als zwei Prozent der weltweit verabreichten drei Milliarden Impfstoffdosen nach Afrika gingen. Eine neue Impfstofffabrik am Institut Pasteur Dakar in Senegal soll hier Abhilfe schaffen. Sie ist Teil der afrikaweiten Strategie, diese gravierende Lücke zu schließen und dafür zu sorgen, dass in Afrika selbst Impfstoff produziert wird.

„Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, dass in Afrika mehr geimpft werden muss“, sagt Dr. Amadou Sall, der Leiter des Instituts. „Wenn wir die Übertragung stoppen oder schwere Krankheitsverläufe verhindern wollen, müssen wir mehr Menschen impfen.“

Um die Impfraten zu erhöhen, braucht Afrika mehr Impfdosen. Deswegen werden vor Ort dringend neue Produktionsanlagen benötigt, da Afrika derzeit 99 Prozent seiner Impfstoffe importiert. Die neue Produktionsstätte am Institut Pasteur Dakar soll ab Ende 2022 monatlich 25 Millionen Dosen eines zugelassenen Covid-19-Impfstoffs herstellen. Sie ist damit ein wichtiger Teil der von der Afrikanischen Union und den Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) beschlossenen Impfstrategie.

„Afrika ist bei der Impfstoffproduktion und -versorgung vollständig auf andere Länder angewiesen“, so Ramon Ynaraja, der Vertreter der Europäischen Investitionsbank in Senegal. „Viele afrikanische Länder haben keinen Zugang zu Impfstoffen auf dem Markt, selbst wenn sie über die Mittel verfügen. Deswegen ist diese Impfstofffabrik für Afrika so wichtig, zumal sie die gesamte Herstellungskette abdeckt.“

Teuer und kompliziert

Die Herstellung von Impfstoffen ist teuer und kompliziert, sogar für eine so leistungsfähige Einrichtung wie das Institut Pasteur Dakar. Es hat immerhin mehr als 80 Jahre Erfahrung mit der Entwicklung von Impfstoffen und betreibt derzeit die einzige Produktionsstätte für einen von der Weltgesundheitsorganisation zugelassenen Impfstoff in Afrika. Seit Kurzem arbeitet das Institut außerdem gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank und der KfW an der Massenproduktion von Schnelltestkits für medizinische Fachkräfte.