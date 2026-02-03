Unsere vier Bausteine für die Kapitalmarktunion

Ausweitung der European Tech Champions Initiative

Die European Tech Champions Initiative wurde vom Europäischen Investitionsfonds gestartet, der als Tochtergesellschaft der EIB kleine und mittlere Unternehmen fördert. Über einen innovativen Dachfonds sollen öffentliche Gelder in große Risikokapitalfonds fließen. Ziel ist, europäische Scale-ups mit europäischem Kapital zu finanzieren, damit Innovatoren und Gründer ihr Geschäft nicht mehr an Investoren aus den Vereinigten Staaten, China und anderen Ländern verkaufen müssen, weil sie in Europa keine Geldgeber finden.

Nutzung unserer Kompetenz für eine paneuropäische Verbriefungsplattform

Die Klimawende verlangt massive Investitionen, etwa in die Stadterneuerung, Energieeffizienz und Gebäudesanierung. Verbriefungen, unter anderem grüne Asset-Backed Securities, könnten bei der Finanzierung nachhaltiger Projekte helfen und eine attraktive neue Anlageklasse für Investoren schaffen, die die grüne Wende in der Europäischen Union unterstützen wollen.

Wegbereiter europäischer digitaler Kapitalmärkte

Seit 2021 ist die EIB‑Gruppe auf dem digitalen Anleihemarkt aktiv, in verschiedenen Währungen und über unterschiedliche Lösungen. Sie fördert Innovationen und arbeitet bei der Digitalisierung der Finanzwelt, von digitalen Anleihen bis zum digitalen Euro, eng mit Marktteilnehmern und der Europäischen Zentralbank zusammen. Als aktives Mitglied der Pontes‑Arbeitsgruppe der EZB unterstützen wir die Entwicklung der Distributed‑Ledger‑Technologie‑Lösung des Eurosystems, um Marktplattformen mit den TARGET‑Services für die Abwicklung in Zentralbankgeld zu verbinden. So gestaltet die EIB als Marktführer und Finanzierungsarm der EU die künftige Architektur der europäischen Kapitalmärkte mit.

Standardisierter Markt für grüne Anleihen in der Europäischen Union