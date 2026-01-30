Europas Sicherheits- und Verteidigungsindustrie stärken

Die europäische Raumfahrtindustrie fördert Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Die EIB-Gruppe ist für das Weltraumökosystem ein wichtiger Geldgeber. Wir unterstützen etablierte Betreiber bei neuen Initiativen. Gleichzeitig erleichtern wir kleineren New-Space-Unternehmen den Zugang zu Risikofinanzierungen und helfen ihnen bei der Skalierung: Damit sie den technologischen Wandel stemmen und ihr Angebot auf den Markt bringen können. Mit unseren Finanzierungen für europäische Raumfahrtprogramme bringen wir die Spitzenforschung und die Entwicklung voran, fördern das Unternehmenswachstum und schaffen hoch qualifizierte Arbeitsplätze.

Gefördert werden Projekte in den Bereichen:

Satelliten

Startinfrastruktur

Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich Weltraumdienste und -software

Lösungen zur Beseitigung von Weltraummüll

Dafür hat die EIB-Gruppe das neue Finanzierungsprogramm Space TechEU aufgelegt. Sie dürfte dieses Programm zur Stärkung des europäischen Weltraumsektors mit 500 Millionen Euro an Finanzierungen ausstatten. Außerdem arbeitet die EIB-Gruppe bei Space TechEU mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA zusammen. So sorgt das Programm nicht nur dafür, dass kleine und mittlere Unternehmen der Space-Wertschöpfungskette leichter an Finanzierungen kommen, es bietet auch technisches Know-how, vermittelt Marktkenntnisse und macht die Finanzierungen bei Unternehmen bekannt.