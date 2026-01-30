Europas Sicherheits- und Verteidigungsindustrie stärken

Europas Zukunft sichern
In einem schwierigen geopolitischen Umfeld stärkt die EIB-Gruppe Europas Sicherheit und Verteidigung.
Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben wir unsere Finanzierungen ausgeweitet, um Europas Verteidigungsfähigkeiten zu stärken und kleine und mittlere Unternehmen entlang der Lieferketten für Sicherheit und Verteidigung zu unterstützen. Sehen Sie im Video, was wir tun.
Sie sind ein KMU oder Midcap-Unternehmen und brauchen Unterstützung?
Unser Angebot
Wir bieten Finanzierungen und Lösungen für Unternehmen und Einrichtungen des öffentlichen Sektors im Sicherheits- und Verteidigungssektor, unabhängig von ihrer Größe. Unser Angebot umfasst Kredite, Garantien, Eigenkapital und Beratung für Forschung und Entwicklung, Infrastruktur und andere kritische Bereiche.
Wir helfen Unternehmen und öffentlichen Stellen mit maßgeschneiderten Krediten bei Sicherheits- und Verteidigungsprojekten. Unser Angebot umfasst Investitionskredite und Projektfinanzierungen.
Wir bieten ein Venture-Debt-Produkt mit langer Laufzeit, das sich an schnell wachsende innovative Unternehmen richtet. Es ergänzt unsere bisherigen Risikokapitalfinanzierungen und ist bei Endfälligkeit rückzahlbar. Vergütet wird es entsprechend dem Eigenkapitalrisiko.
Wir beteiligen uns über die Defence Equity Facility an Risikokapital- und Private-Equity-Fonds, die in kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups des Verteidigungssektors investieren. Die Initiative unter InvestEU wird vom EIF und aus dem Europäischen Verteidigungsfonds finanziert.
Wir vergeben Darlehen an Finanzinstitute, die diese Mittel an Endkreditnehmer weiterleiten. So kommen kleine und mittlere Firmen leichter an günstige Kredite.
Wir bieten vielfältige Beratungsleistungen in allen Phasen des Projektzyklus und darüber hinaus. Damit helfen wir Ihren Sicherheits- und Verteidigungsprojekten aus den Startlöchern.
Unterstützung für Ihr Projekt
Sie sind ein europäisches Unternehmen oder Innovator im Bereich Sicherheit und Verteidigung? Wenn Sie an einer Finanzierung interessiert sind oder wissen wollen, wie wir Ihr Projekt unterstützen können, wenden Sie sich bitte an unser Security and Defence Office.
Was ist förderfähig?
Wir investieren in ein sicheres Europa. Konkret unterstützen wir Produkte, Dienstleistungen und Technologien, die Europa bei Verteidigung, Innovationen sowie Forschung und Entwicklung stärken. Waffen und Munition sind ausgeschlossen.
Wir finanzieren Forschungsprojekte, Entwicklungen und Innovationen, die sich für Sicherheit oder Verteidigung einsetzen lassen.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- künstliche Intelligenz
- Quantentechnologien
- Biotechnologie
- hochmoderne Sensoren
- neue Antriebstechnologien
- optische Technologien
- unbemannte Luftfahrzeuge
- Radarsysteme
- Avioniksysteme
- Verkehrssysteme
- Kommunikations- und Informationssysteme
- besondere Werkstoffe und Materialien
- Simulation und Training
Cybersicherheit bedeutet Schutz für Unternehmen und Behörden vor komplexen digitalen Angriffen. Wir helfen europäischen Cybersicherheits-Unternehmen, damit sie wachsen können.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- Verschlüsselungstechnologien
- Threat Intelligence
- Netzwerkschutz
- Angriffserkennungssysteme
Wir finanzieren Sicherheitsinfrastruktur und Projekte, die kritische Infrastruktur schützen, Notfallmaßnahmen verbessern und Störungen im öffentlichen Leben minimieren.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- Militärstützpunkte und Kasernen
- Grenzkontrolle
- Schutz kritischer Infrastruktur vor physischen und Cyberbedrohungen
- Widerstandsfähigkeit von Kommunikationsnetzen
- Militärkrankenhäuser
- Militärische Ausbildungszentren und Militärakademien
- Militärlager
Wir finanzieren EU-weit Verkehrsinfrastruktur. Unser Geld fließt in Projekte für militärische Mobilität, die für Sofortmaßnahmen in Krisenzeiten notwendig sind. Durch solche Projekte ist Europa gut gewappnet, um Gefahren abzuwenden, seine Interessen zu verteidigen und die globale Sicherheit zu stärken.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- strategische Transportkapazitäten
- Supply-Chain-Management- und Logistik-Systeme
- Verstärkung von Brücken
- Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur
- neue Antriebstechnologien
Das Militär stützt sich traditionell stark auf fossile Brennstoffe. Als Klimabank der EU können wir Erneuerbare-Energien- und Energieeffizienzprojekte von Verteidigungsorganisationen finanzieren. Solche Clean-Energy-Projekte fördern sowohl die Sicherheit als auch den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen und die Netto-Null-Ziele.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- Erneuerbare-Energien-Technologien
- nachhaltige militärische Einrichtungen
Die europäische Raumfahrtindustrie fördert Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Die EIB-Gruppe ist für das Weltraumökosystem ein wichtiger Geldgeber. Wir unterstützen etablierte Betreiber bei neuen Initiativen. Gleichzeitig erleichtern wir kleineren New-Space-Unternehmen den Zugang zu Risikofinanzierungen und helfen ihnen bei der Skalierung: Damit sie den technologischen Wandel stemmen und ihr Angebot auf den Markt bringen können. Mit unseren Finanzierungen für europäische Raumfahrtprogramme bringen wir die Spitzenforschung und die Entwicklung voran, fördern das Unternehmenswachstum und schaffen hoch qualifizierte Arbeitsplätze.
Gefördert werden Projekte in den Bereichen:
- Satelliten
- Startinfrastruktur
- Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich Weltraumdienste und -software
- Lösungen zur Beseitigung von Weltraummüll
Dafür hat die EIB-Gruppe das neue Finanzierungsprogramm Space TechEU aufgelegt. Sie dürfte dieses Programm zur Stärkung des europäischen Weltraumsektors mit 500 Millionen Euro an Finanzierungen ausstatten. Außerdem arbeitet die EIB-Gruppe bei Space TechEU mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA zusammen. So sorgt das Programm nicht nur dafür, dass kleine und mittlere Unternehmen der Space-Wertschöpfungskette leichter an Finanzierungen kommen, es bietet auch technisches Know-how, vermittelt Marktkenntnisse und macht die Finanzierungen bei Unternehmen bekannt.
Projekte
Spanien
Skydweller: Erste vollelektrische, unbemannte Solardrohne
Autonome Flugzeuge
30 Mio. EUR
Spanien
Skydweller: Erste vollelektrische, unbemannte Solardrohne
Autonome Flugzeuge
30 Mio. EUR
Italien
Leonardo: Bahnbrechende Lösungen für die drängendsten Aufgaben unserer Zeit
Forschung, Entwicklung und Innovation im Dual-Use-Bereich
260 Mio. EUR
Deutschland
Quantum-Systems: Langstrecken-Drohnen
Forschung, Entwicklung und Innovation
10 Mio. EUR
FRANKREICH
Gatewatcher: Schneller wachsen und Europas Cyberresilienz stärken
Cybersicherheit
25 Mio. Euro
IRLAND
Siren: Nachrichtendienstliche Aufklärung für Cybersicherheit
Cybersicherheit
12 Mio. Euro
Frankreich
Cegelog: Energieeffizienter Wohnraum für Militärangehörige
Grüne Sicherheit
484 Mio. EUR
Luxemburg
SES: Bessere Satellitenanbindung in Europa, Afrika und dem Nahen Osten
Raumfahrtindustrie
300 Mio. EUR
Luxemburg
SES: Bessere Satellitenanbindung in Europa, Afrika und dem Nahen Osten
Raumfahrtindustrie
300 Mio. EUR
Spanien
Sateliot: Satellitennetz für IoT-Konnektivität in Gebieten mit geringer Netzabdeckung
Raumfahrtindustrie
30 Mio. EUR
ITALIEN
Kauf von Militärhubschraubern
Öffentliche Verwaltung und Verteidigung
107,5 Mio. Euro
LITAUEN
Neuer Militärstützpunkt in Litauen stärkt Verteidigungsfähigkeiten der NATO
Kritische und militärische Infrastruktur
540 Mio. Euro
Griechenland
Corona: Umbau von Katastrophenschutz und Pandemievorsorge
Kritische und zivile Sicherheits-Infrastruktur
595 Mio. EUR
Denmark
Esbjerg port: Expansion of Europe’s largest port for shipping offshore wind turbines
Critical and civilian security infrastructure
€115 million
FRANKREICH
BPCE: Finanzierungen für KMU in Cybersicherheit, Überwachung, Resilienz und Verteidigungstechnologie
Kreditlinien
300 Mio. Euro
DEUTSCHLAND
Deutsche Bank: Neue Finanzierungen für KMU in Europas Lieferkette des Sicherheits- und Verteidigungssektors
Kreditlinien
500 Mio. Euro
Aktuelle Informationen
-
Sweden: Hemsö secures €200 million EIB loan for energy-efficient social infrastructure
The European Investment Bank (EIB) has signed a €200 million long-term loan with Hemsö Fastigheter, Sweden’s leading developer and owner of properties for public use, to support the construction and renovation of energy-efficient social infrastructure across Sweden, Finland and Germany.
-
For a stronger Europe – EIB Group invests €13 billion in France in 2025 for climate action, security and innovation
The EIB Group delivered a very strong performance in France last year, providing €13 billion in long-term financing to private sector companies of all sizes and to public sector bodies, either directly or via intermediaries. Of this, €10.6 billion came from the European Investment Bank (EIB) and €2.4 billion from the European Investment Fund (EIF), its subsidiary specialising in support for small and medium-sized enterprises and innovation. As in 2024, France was the number one beneficiary of EIB Group financing in 2025.
-
Spanien: EIB und Santander mobilisieren 900 Mio. Euro für EU-Unternehmen in den Bereichen Sicherheit, Verteidigung, Cleantech und digitale Infrastruktur
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Banco Santander Garantievereinbarungen über insgesamt 450 Millionen Euro unterzeichnet. Dadurch kann Santander europäischen Unternehmen in strategischen Sektoren rund 900 Millionen Euro für Lieferkettenfinanzierungen bereitstellen. EIB-Präsidentin Nadia Calviño gab die Vereinbarungen heute bei der Präsentation zum Jahresergebnis der EIB-Gruppe in Brüssel bekannt.
-
Ergebnisse 2025 der EIB-Gruppe: Europa stärken
Nadia Calviño, Präsidentin der Europäischen Investitionsbank-Gruppe, stellt die Ergebnisse 2025 vor.
-
Impuls für Europa: EIB-Gruppe investiert Rekordbetrag von 100 Mrd. Euro für gemeinsamen Wohlstand, Sicherheit und europäische Werte
Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) setzt ihre gesamte Schlagkraft ein, um Europas Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und strategische Autonomie zu stärken. 2025 hat sie Rekordfinanzierungen von 100 Milliarden Euro bereitgestellt und historische Ergebnisse erreicht bei neuen Investitionen in die grüne und digitale Transformation, in Europas Sicherheit und Verteidigung, in gemeinsame Prioritäten wie Wohnraum sowie in Win-win-Partnerschaften und Allianzen in der Ukraine, in Beitrittsländern und weltweit.
-
EIB vergibt 100 Mio. EUR an Piraeus Bank – erster Kredit für Sicherheits- und Verteidigungsprojekte in Griechenland
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der Piraeus Bank einen Finanzierungsvertrag über 100 Millionen Euro unterzeichnet. Damit unterstützt die EIB in Griechenland erstmals gezielt Unternehmen im Sicherheits- und Verteidigungssektor.
-
Spanien: EIB Beratung unterstützt Bau von 30 Meter hohem Teleskop auf La Palma
Die Europäische Investitionsbank (EIB) bietet über die InvestEU-Beratungsplattform Beratung für den Bau des Thirty Meter Telescope (TMT) auf der spanischen Insel La Palma. Das Projekt macht Europa zu einem Vorreiter der weltweiten astronomischen Forschung. An der vom Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) geleiteten Initiative ist ein internationales Konsortium aus Forschungsinstituten, privaten Universitäten und Ländern beteiligt, darunter die Vereinigten Staaten, Japan, Indien und Kanada.
-
Spanien: EIB und Grupo Oesía unterzeichnen Kredit über 30 Mio. Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich Sicherheit und Verteidigung
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit Grupo Oesía einen Kredit über 30 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation im Bereich Spitzentechnologie unterzeichnet. Grupo Oesía ist ein spanischer multinationaler Technologiekonzern, der moderne Digital- und Industrietechnik für zivile und militärische Zwecke (Dual Use) entwickelt und in mehr als 40 Länder exportiert.
-
EIB-Gruppe setzt sich erneut Rekordziel von 100 Mrd. Euro für Europas strategische und technologische Unabhängigkeit
Die Verwaltungsräte der Europäischen Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) haben den Operativen Plan für 2026–2028 genehmigt. Darin sind auch für das kommende Jahr wieder Finanzierungen im Rekordvolumen von 100 Milliarden Euro vorgesehen. 4,5 Milliarden Euro fließen in Sicherheit und Verteidigung. Damit steigt die Mittelvergabe in diesem Bereich auf 5 Prozent der Gesamtfinanzierungen in der Europäischen Union.
Kontakt
Förderung
Sie sind ein europäisches Unternehmen oder Innovator im Bereich Sicherheit und Verteidigung? Wenn Sie an einer Finanzierung interessiert sind oder wissen wollen, wie wir Ihr Projekt unterstützen können, wenden Sie sich bitte an unser Security and Defence Office.
Medien
Medienanfragen zum Thema Sicherheit und Verteidigung richten Sie bitte an:
- n.chrysoloras@eib.org
- +352 4379-83078
Allgemeine Fragen
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Information Desk
Tel. +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen
- Förderkriterien
Die EIB hat den Kreis förderfähiger Projekte erweitert, um notwendige Verteidigungsinvestitionen der EU direkt unterstützen zu können, etwa bei Militärinfrastruktur und -ausrüstung. Bei der Anpassung der Förderkriterien hat die EIB-Gruppe ausgeschlossene Aktivitäten genauer definiert und so eng wie möglich begrenzt – entsprechend der strategischen Prioritäten der EU. Die EIB-Gruppe konzentriert sich mit dem gesamten Spektrum an Finanzierungsprodukten auf folgende Kernbereiche:
1. Mehr Unterstützung für Infrastruktur zur Abwehr unterschiedlicher Bedrohungen, also etwa für Militärstützpunkte samt Logistik, für die militärische Mobilität, Grenzschutz, Cybersicherheit und den Schutz von Untersee-Infrastruktur.
2. Investitionen in moderne Schlüsseltechnologien, wie künstliche Intelligenz, Drohnen und andere autonome Systeme und Weltraumtechnologien, um Europa verteidigungsfähiger zu machen und einen strategischen Vorsprung zu wahren.
3. Finanzierungszugang für kleine und mittlere Unternehmen im Sicherheits- und Verteidigungssektor durch ein spezielles Finanzierungsangebot in Kooperation mit Geschäftsbanken.
- Eigenes Team
Die EIB-Gruppe hat ein eigenes Security and Defence Office als zentrale Anlaufstelle geschaffen, um Investitionen zu beschleunigen.
- Partnerschaften
Die EIB-Gruppe stärkt Partnerschaften und will noch enger mit Schlüsselakteuren zusammenarbeiten, wie etwa den Verteidigungsministerien in der EU, der Europäischen Kommission (GD DEFIS), dem Europäischen Auswärtigen Dienst, der Europäischen Verteidigungsagentur, der Europäischen Weltraumorganisation, nationalen Förderbanken und dem NATO-Innovationsfonds. Das Ziel ist, mehr zu bewirken, Synergien zu nutzen und sich zu ergänzen.
Ja, Ausrüstung und Infrastruktur für militärische und polizeiliche Zwecke kommen für Finanzierungen der EIB-Gruppe in Betracht, sofern sie nicht als Waffen oder Munition eingestuft sind.
Unsere Position als Klimabank zu festigen, hat weiter oberste Priorität. Darüber hinaus hält die EIB-Gruppe auch künftig an ihren hohen Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards fest.
Waffen und Munition bleiben auch unter dem neuen Aktionsplan von der Finanzierung ausgeschlossen.
Nein. Mittel der EIB-Gruppe für die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie können nur an Unternehmen vergeben werden, die in der EU ansässig sind, und nur für Projekte in der EU.
Publikationen zu diesem Thema
-
Ausgeschlossene Aktivitäten der EIB-Gruppe
Über eine Liste ausgeschlossener Aktivitäten stellt die EIB sicher, dass Finanzierungen nicht gegen ökologische, soziale oder ethische Standards verstoßen.
-
Public-private partnerships in security and defence
This publication explains some of the reasons for using a partnership approach on security and defence projects.
-
Produktkatalog der EIB-Gruppe
Unser Produktkatalog gibt einen Überblick über unser Angebot. Erfahren Sie, was unsere Produkte und Leistungen auszeichnet und was sie für die Wirtschaft insgesamt bewirken.
-
European Cybersecurity Investment Platform
Supporting the European Cybersecurity industry to develop in Europe with access to additional financing options
-
The future of the European space sector: How to leverage Europe’s technological leadership and boost investments for space ventures
The study reviews access-to-finance conditions met by companies active in the European space sector and proposes potential solutions to improve them.
-
Artificial intelligence, blockchain and the future of Europe
This report, produced by the European Investment Bank and the European Commission, provides a global overview of the state of play of both technologies. It shows that Europe needs to address an investment gap of up to €10 billion that is holding back development and deployment of artificial intelligence and blockchain technologies in the EU.