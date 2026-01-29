Impuls für Europa: EIB-Gruppe investiert Rekordbetrag von 100 Mrd. Euro für gemeinsamen Wohlstand, Sicherheit und europäische Werte

©Liam McEvoy/ EIB

Rekord bei Finanzierungen für Energiesicherheit 2025: Die EIB-Gruppe investierte 11,6 Mrd. Euro in europäische Netze und mobilisierte rund ein Drittel aller europäischer Investitionen in die Energiewende

EIB-Gruppe ist der Stützpfeiler des Risikokapital-Ökosystems in der EU mit dem größten Finanzierungsprogramm für Start-ups, Scale-ups und Technologieinfrastruktur

Ausweitung der förderfähigen Sicherheits- und Verteidigungsprojekte; in einem Jahr historischer Entscheidungen wurde das Finanzierungsvolumen vervierfacht – auf fast 5 Prozent des Geschäfts der EIB-Gruppe in der EU

Finanzierungen für Innovationen im Wohnungsbau, Sanierung und Neubau stiegen um 50 Prozent; über die Hälfte der Finanzierungen der EIB-Gruppe innerhalb der EU flossen in Kohäsionsregionen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe) setzt ihre gesamte Schlagkraft ein, um Europas Wettbewerbsfähigkeit, Sicherheit und strategische Autonomie zu stärken. 2025 hat sie Rekordfinanzierungen von 100 Milliarden Euro bereitgestellt und historische Ergebnisse erreicht bei neuen Investitionen in die grüne und digitale Transformation, in Europas Sicherheit und Verteidigung, in gemeinsame Prioritäten wie Wohnraum sowie in Win-win-Partnerschaften und Allianzen in der Ukraine, in Beitrittsländern und weltweit.

Nadia Calviño, Präsidentin der EIB-Gruppe: „Europa ist eine Supermacht. Wir müssen unser Gewicht in die Waagschale werfen und an unsere Fähigkeiten glauben. Die EIB-Gruppe macht einen Unterschied. Wir investieren in gemeinsamen Wohlstand, Sicherheit, strategische Autonomie und europäische Werte, damit Europa seine Versprechen gegenüber Bürgern und Partnern erfüllt.“

Der Weg in die Zukunft

Fast 60 Prozent der Finanzierungen der EIB-Gruppe im Jahr 2025 entfielen auf grüne Projekte: auf große Energienetze und Interkonnektoren, den Ausbau von Speichern und Erneuerbaren, saubere Technologien zur Dekarbonisierung der Schwerindustrie oder Anpassungsinvestitionen, etwa in Wasserinfrastruktur, um Volkswirtschaften und Gesellschaften besser für den Klimawandel und seine Folgen zu wappnen.

Ein Rekordbetrag von 11,6 Milliarden Euro floss in Netze und Speicher für eine sichere Stromversorgung. Die 2025 unterzeichneten Finanzierungen dürften helfen, 56 000 Kilometer Stromleitungen neu zu bauen oder zu modernisieren, von der wegweisenden Verbindung zwischen der Iberischen Halbinsel und Frankreich durch den Golf von Biskaya über ein Seekabel zwischen zwei Regionen in Mittelitalien bis zu Stromnetzen und kommunaler Infrastruktur in Deutschland.

Die EIB-Gruppe förderte 2025 ein Fünftel der neu installierten Solarleistung, jedes dritte neue Onshore-Windprojekt und das Gros aller Offshore-Windvorhaben. Maßgeschneiderte Produkte stärkten die europäische Industrie für Windkraft und den Netzausbau, Rekordfinanzierungen für Energieeffizienz dürften die Energiekosten kleiner und mittlerer Unternehmen sowie privater Haushalte senken. Insgesamt förderte die EIB-Gruppe 2025 rund ein Drittel aller Investitionen in die europäische Energietransition.

Neben sauberen Technologien finanziert die EIB-Gruppe auch europäische Innovationen in Bereichen wie Gesundheit und Biotechnologie, künstliche Intelligenz und andere disruptive Technologien, digitale Infrastruktur und kritische Rohstoffe. 2025 startete TechEU, das bislang größte Finanzierungsprogramm für Innovationen. So will die EIB-Gruppe bis 2027 mindestens 250 Milliarden Euro mobilisieren, damit Ideen, Technologien und innovative Unternehmen, die in der EU geboren werden, auch in der EU bleiben, wachsen und gedeihen können. Allein die 2025 bereitgestellten Finanzierungen dürften Investitionen von über 100 Milliarden Euro mobilisieren, von KI-gestützten 6G-Netzen bis zur Halbleiterfertigung.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) – die EIB-Tochter für Risikofinanzierungen – stellte als wichtiger Innovationsfinanzierer fast 16 Milliarden Euro an Garantien und Eigenkapitalfinanzierungen für kleine Unternehmen und Start-ups in der EU bereit. Das ist geschätzt fast ein Viertel des gesamten Risikokapitals, das europäische Fonds 2025 einsammelten. In den kommenden Monaten erweitert der EIF die European Tech Champions Initiative. Dabei baut er auf dem Erfolg der ersten Phase auf, in der bereits 12 Risikokapital-Megafonds in Europa entstanden und 35 Start-ups unterstützt wurden, darunter 9 Einhörner.

Sicherheit und Verteidigung

Angesichts der neuen geopolitischen Lage weitete die EIB-Gruppe ihre Aktivitäten im Bereich Sicherheit und Verteidigung deutlich aus, auch um Projekte für militärische Zwecke. Ihre Investitionen in Sicherheit und Verteidigung vervierfachten sich auf über 4 Milliarden Euro und machten damit fast 5 Prozent aller Finanzierungen der EIB-Gruppe in der EU aus.

Mit diesem Schritt übernimmt die EIB-Gruppe eine führende Rolle für Frieden und Sicherheit. Ihre Flaggschiff-Projekte reichen von militärischen Stützpunkten und Instandsetzungseinrichtungen über Forschung und Entwicklung für modernste Radarsysteme und Avionik bis zu Sensoren für den Schutz von Europas Meeresboden und Unterwasser-Infrastruktur, Cybersicherheitsinfrastruktur und Weltraumfähigkeiten.

Als Wegbereiter für die europäische Finanzindustrie mobilisiert die EIB-Gruppe Unterstützung für Unternehmen, die Europas Abschreckungsfähigkeiten stärken. Durch Vereinbarungen mit Geschäftsbanken in Deutschland, Frankreich, Spanien, Griechenland und Österreich, die ihre Kredite weiterleiten, erleichtert sie den Finanzierungszugang kleiner und mittlerer Unternehmen in den Lieferketten großer europäischer Verteidigungsunternehmen. Der EIF fördert als Ankerinvestor den Aufbau eines Risikokapital-Ökosystems für Investitionen in Verteidigungsfirmen mit einem gesamteuropäischen Ansatz.

Europas Wirtschaftsmodell und Werte stärken

Die EIB-Gruppe konzentriert sich auf Investitionen, die das europäische Wirtschaftsmodell und europäische Werte stärken. Ihre Kohäsionsinvestitionen markierten einen Rekord: Über 50 Prozent der Finanzierungen der EIB-Gruppe innerhalb der EU flossen in weniger entwickelte Regionen.

Durch den 2025 gemeinsam mit der Europäischen Kommission initiierten Aktionsplan der EIB-Gruppe für bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum (in englischer, französischer und deutscher Sprache verfügbar) stiegen ihre Finanzierungen für Innovationen, Sanierung und Neubau gegenüber dem Vorjahr um fast 50 Prozent auf über 5 Milliarden Euro. 2026 sind weitere Steigerungen geplant. Die Vorhaben reichen von Wohnheimen für Studierende in Griechenland über sozialen Wohnungsbau in Belgien bis zu Kliniken und Gesundheitseinrichtungen in Spanien und Grundschulen in Frankreich. Soziale Infrastruktur, die den Alltag der Menschen in der EU verbessert, ist eine zentrale Priorität der EIB-Gruppe.

Die Finanzierungen für Landwirtschaft und Bioökonomie erreichten mit knapp 8 Milliarden Euro ebenfalls ein Rekordniveau. Damit stärkt die Gruppe wichtige Sektoren der europäischen Wirtschaft, sie verbessert die Ernährungssicherheit, unterstützt ländliche Gemeinden und eröffnet Perspektiven für junge Menschen und neue Landwirtinnen und Landwirte, die nur schwer an Kredite kommen.

Weltweit Brücken bauen und Win-win-Partnerschaften schmieden

Die EIB-Gruppe stellte mehr als 9 Milliarden Euro für Projekte der EIB Global bereit. Damit stärkt sie Win-win-Partnerschaften, festigt Europa als vertrauenswürdigen Partner in einer Welt im Wandel und verbessert in vielen Regionen die Lebensbedingungen. Ihre Finanzierungen für weltweite Wasserprojekte stiegen 2025 beispielsweise auf ein Rekordniveau von 5 Milliarden Euro.

Die Finanzierungen für die Ukraine erreichten einen neuen Rekord. Seit Beginn des russischen Angriffs wurden über 4 Milliarden Euro bereitgestellt, mit Projektunterzeichnungen oder Einweihungen im Zwei-Wochen-Rhythmus: von Schulen, Krankenhäusern und Gemeinschaftseinrichtungen bis zu Fernwärme und Stromversorgung.

2025 wurde die Strategische Ausrichtung der EIB Global verabschiedet, die unsere Aktivitäten voll auf die Prioritäten der EU ausrichtet. Die EIB ist der weltweit größte Geldgeber für den Wassersektor und steht bei Gesundheit, sauberer Energie und Verkehr mit an der Spitze. Investitionen in den Privatsektor und Unternehmertum eröffnen jungen Menschen und Frauen in Schwellenländern neue Chancen.

Mehr und besser

Parallel zum Ausbau ihrer Aktivitäten strafft die EIB-Gruppe ihre internen Abläufe, für schnellere Investitionsentscheidungen und kürzere Time-to-Market. One-Stop-Shops für Kunden, Investment Checker und der Rückgriff auf etablierte regulatorische Rahmen sollen dafür sorgen, dass Europas Unternehmen die richtige Finanzierung zur richtigen Zeit und im richtigen Maßstab erhalten. Denn die EIB-Gruppe will einen Unterschied machen.

Zum vollständigen Aktivitätsbericht inkl. einer Liste unserer Flaggschiff-Projekte.

Die Eckzahlen der EIB-Gruppe für 2025 im Überblick: [EN] [FR] [DE] [IT] [ES]

Zur Präsentation der operativen Ergebnisse 2025[1] der EIB-Gruppe mit Projektbeispielen (nach der Pressekonferenz verfügbar).

[1] Alle Zahlen sind ungeprüft und vorläufig. Sie betreffen Unterzeichnungen und gelten für die EIB-Gruppe, soweit nicht anders angegeben.