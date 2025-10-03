Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Energie

Wir bereiten den Weg zu sauberer und sicherer Energie für alle

Investitionen in nachhaltige Energie

Über 80 Prozent der weltweit verbrauchten Energie kommt aus fossilen Quellen. Um die Erderwärmung auf 1,5°Celsius zu begrenzen, müssen wir massiv in Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Stromnetze und innovative Technologien investieren – etwa in schwimmende Offshore-Windparks, Batteriespeicher und CO2-armen Wasserstoff.

In den letzten zehn Jahren hat die EIB-Gruppe rund 147 Milliarden Euro an den europäischen Energiesektor vergeben und weltweit Projekte für saubere Energie gefördert. Diese Investitionen helfen Europa, die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu bewältigen.

28

Mrd. €

EIB-Finanzierungen für Energieprojekte im Jahr 2024

Die EIB, ein langjähriger Partner

Was wir für den Energiesektor tun

Wir finanzieren nachhaltige Energieprojekte auf der ganzen Welt. Unsere Finanzierungen für saubere Energie und innovative Lösungen helfen, Emissionen und Energiekosten zu senken. So machen wir die Welt für kommende Generationen sauberer und grüner.

In den vergangenen zehn Jahren hat die EIB-Gruppe mit fast 147 Milliarden Euro für den Energiesektor der EU die Energiesicherheit in Europa gestärkt. 2024 erreichten die Energiefinanzierungen mit über 28 Milliarden Euro ein Rekordniveau.

Mehr zum Thema Energie  

Energie-Investitionen

Unser Engagement für grüne Energie im Jahr 2024

Sonne

Unsere Solarförderung hat sich seit 2020 auf über 4,5 Milliarden Euro vervierfacht.

Wind

Seit Jahrzehnten fördern wir Windkraft-Technologien – bis heute mit über 3 Milliarden Euro. 

Energieeffizienz

Wir haben mit 7,5 Milliarden Euro Energieeffizienz-Projekte gefördert.

Netze

Für die Dekarbonisierung haben wir bislang über 8,5 Milliarden Euro in Stromnetze und Speicher investiert.

EU-Deal für eine saubere Industrie

Wie wir Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung in der EU fördern

Die EIB-Gruppe finanziert den EU-Deal für eine saubere Industrie mit frischen Mitteln. Über gezielte Initiativen stärkt die EIB-Gruppe Europas Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Führungsrolle in sauberen Technologien.

Netze Wind Stromabnahmeverträge Cleantech Energieeinsparungen

Paket für den Netzausbau

Über Partnerbanken bieten wir Herstellern von Netzkomponenten Rückgarantien. Damit sichern wie nachhaltige Lieferketten und unterstützen Unternehmen beim Ausbau der Stromnetze in Europa. Strom aus erneuerbaren Energien kann so direkt in das Netz eingespeist werden, damit Unternehmen und Haushalte in der EU mit grünem und erschwinglichem Strom versorgt werden

Mrd. €

über Partnerbanken an Hersteller von Netzkomponenten

Unterstützung für Hersteller von Windkraftanlagen

Wir erhöhen unser bestehendes Finanzierungsprogramm für europäische Hersteller von Windkraftanlagen und ‑komponenten. Mit den zusätzlichen Mitteln stellen wir uns diversen Herausforderungen: höhere Kosten, schwankende Nachfrage, Unterbrechungen der Lieferketten und intensiver globaler Wettbewerb im Windenergiesektor.

Mrd. €

für Hersteller von Windkraftanlagen

Stromabnahmeverträge für Unternehmen (CPPAs)

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission haben wir ein Pilotprogramm gestartet, das Unternehmen bei den Energiekosten entlastet und zugleich Investitionen in grüne Energie beschleunigt. Über Partnerbanken stellt die EIB Rückgarantien für Stromabnahmeverträge, über die mittelgroße und größere energieintensive Unternehmen langfristig grünen Strom beziehen.

Mio. €

über Partnerbanken für CPPAs, die eine langfristige Versorgung mit grünem Strom gewährleisten

CleantechEU-Garantieprogramm

Wir unterstützen hochinnovative kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die im Bereich grüner Technologien aktiv sind. Diese Initiative von EIB und Kommission bietet die nötige finanzielle Hilfe für KMU, die Innovationen im Cleantech-Sektor vorantreiben.

Mio. €

für KMU, die Innovationen im Cleantech-Sektor vorantreiben

Energieeffizienz-Initiative für kleine Unternehmen

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission helfen wir kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Kosten zu senken, wettbewerbsfähiger zu werden und Arbeitsplätze zu schaffen.

Mrd. €

für Energieeffizienz und Dekarbonisierung von KMU

REPowerEU

Ein EU-Plan für die grüne Wende

Europa hat sich abhängig gemacht von Russland und importiertem Öl und Gas – das hat die Energiekrise nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs gezeigt. Die Krise machte die Energiewende noch drängender: Europa muss sich aus der Abhängigkeit lösen und seinen Zugang zu verlässlichen und nachhaltigen Energiequellen sichern.  

2022 lancierte die Europäische Kommission den REPowerEU-Plan. Er soll die EU rasch von fossiler Energie aus Russland unabhängiger machen und die grüne Wende vorantreiben. Der Verwaltungsrat der EIB genehmigte 45 Milliarden Euro für zusätzliche Kredite und Eigenkapital unter REPowerEU und billigte ein Finanzierungspaket für Investitionen in Windpark-Komponenten.

Mehr Infos  

Unsere Leitlinien für Energiefinanzierungen

Die Energiefinanzierungsleitlinien der EIB setzen den Rahmen für die vier Bereiche, die zentral sind für die grüne Wende:

  • Energieeffizienz
  • erneuerbare Energien
  • Innovation
  • Energie-Infrastruktur
Unsere Energiefinanzierungsleitlinien  

Unterstützung für Ihr Projekt

Wir bieten Finanzierungen und Beratung für Projekte, die erneuerbare Energien, Energieeffizienz, den Energiezugang und Innovationen voranbringen.

Finanzierungen

Gemeinsam mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor will die EIB noch mehr Geld in saubere Energie lenken. Große Unternehmen und Großprojekte unterstützen wir mit direkten Krediten. Bei kleinen Projekten schalten wir lokale Banken ein, die Mittel an kleinere Firmen vergeben.

Für grüne Projekte haben wir innovative Finanzprodukte, die der Markt in der Regel nicht anbietet. Außerdem tragen wir mit Zuschüssen und technischer Hilfe zum Projekterfolg bei. 

 

Mehr über unser Angebot  

Beratung

Mit einer breiten Palette von Beratungsdiensten helfen wir unseren Kunden, passgenaue Finanzierungen zu finden oder Projekte erfolgreich zu entwickeln.

Die EIB fördert seit Jahren erfolgreich saubere Energie unter dem Zuschussprogramm ELENA, der InvestEU-Beratungsplattform (mit ihrer Beratungsplattform ADAPT) und JASPERS. Über JASPERS helfen wir Ländern, Regionen und Städten, Gelder aus den EU-Struktur- und Kohäsionsfonds und dem Fonds für einen gerechten Übergang in Anspruch zu nehmen.

Unsere Vorzeigeprojekte im Energiesektor

Ein grünes Netz im grünen Herzen Deutschlands
Wo Windräder schwimmen lernen
Projekte in Spanien für Europas Energieautonomie
Unsere Projekte  

Energie-Reihe

Invested in Renewables

Wenn wir fossile Brennstoffe im Boden lassen und den Klimawandel bekämpfen wollen, brauchen wir Erneuerbare.

In unseren Artikeln und Podcasts erfahren Sie alles, was Sie über erneuerbare Energien wissen müssen: wo sie herkommen, welches Potenzial sie bieten und warum sie in Zukunft noch präsenter sein werden.

Mehr dazu  

