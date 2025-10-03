Energie-Investitionen
Unser Engagement für grüne Energie im Jahr 2024
Sonne
Unsere Solarförderung hat sich seit 2020 auf über 4,5 Milliarden Euro vervierfacht.
Wind
Seit Jahrzehnten fördern wir Windkraft-Technologien – bis heute mit über 3 Milliarden Euro.
Energieeffizienz
Wir haben mit 7,5 Milliarden Euro Energieeffizienz-Projekte gefördert.
Netze
Für die Dekarbonisierung haben wir bislang über 8,5 Milliarden Euro in Stromnetze und Speicher investiert.
EU-Deal für eine saubere Industrie
Wie wir Wettbewerbsfähigkeit und Dekarbonisierung in der EU fördern
Die EIB-Gruppe finanziert den EU-Deal für eine saubere Industrie mit frischen Mitteln. Über gezielte Initiativen stärkt die EIB-Gruppe Europas Energiesicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und industrielle Führungsrolle in sauberen Technologien.
Unsere Leitlinien für Energiefinanzierungen
Unterstützung für Ihr Projekt
Wir bieten Finanzierungen und Beratung für Projekte, die erneuerbare Energien, Energieeffizienz, den Energiezugang und Innovationen voranbringen.
Finanzierungen
Beratung
Mit einer breiten Palette von Beratungsdiensten helfen wir unseren Kunden, passgenaue Finanzierungen zu finden oder Projekte erfolgreich zu entwickeln.
Die EIB fördert seit Jahren erfolgreich saubere Energie unter dem Zuschussprogramm ELENA, der InvestEU-Beratungsplattform (mit ihrer Beratungsplattform ADAPT) und JASPERS. Über JASPERS helfen wir Ländern, Regionen und Städten, Gelder aus den EU-Struktur- und Kohäsionsfonds und dem Fonds für einen gerechten Übergang in Anspruch zu nehmen.
Unsere Vorzeigeprojekte im Energiesektor
