Investitionen in nachhaltige Energie

Über 80 Prozent der weltweit verbrauchten Energie kommt aus fossilen Quellen. Um die Erderwärmung auf 1,5°Celsius zu begrenzen, müssen wir massiv in Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Stromnetze und innovative Technologien investieren – etwa in schwimmende Offshore-Windparks, Batteriespeicher und CO 2 -armen Wasserstoff.

In den letzten zehn Jahren hat die EIB-Gruppe rund 147 Milliarden Euro an den europäischen Energiesektor vergeben und weltweit Projekte für saubere Energie gefördert. Diese Investitionen helfen Europa, die Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine zu bewältigen.