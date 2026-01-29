REPowerEU und die EIB

- Das 5-Milliarden-Euro-Paket soll der europäischen Windindustrie unter die Arme greifen. Dank der Rückgarantien können Banken mehr Garantien für neue Windkraftprojekte stellen.
- Die Unterstützung ist besonders wichtig, um in dieser wachsenden Branche Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen. Zudem stößt sie Investitionen von 80 Milliarden Euro an, die rund 32 Gigawatt zusätzliche Windkraftleistung liefern.
- Trotz seiner bisherigen Erfolgsgeschichte in der EU wird der Windkraftsektor derzeit ausgebremst – durch eine unsichere Nachfrage, langsame und komplexe Genehmigungsverfahren und einen Mangel an Ressourcen und Arbeitskräften.
- Der Europäische Windkraft-Aktionsplan der Kommission soll eine saubere Energiewende gewährleisten, mit einer wettbewerbsfähigen Industrie und gut funktionierenden Windkraft-Lieferketten, einer sicheren Projektpipeline und weltweit gleichen Wettbewerbsbedingungen.
- Der Plan sieht vor, dass die EIB Rückgarantien stellt, um das Kreditrisiko von Banken im Windkraftsektor zu verringern. Das mindert die finanzielle Belastung von Windkraft-Zulieferern, die eine wachsende Nachfrage und eine Reihe makroökonomischer Herausforderungen bewältigen müssen.
- Schätzungen zufolge muss die installierte Windkraftleistung auf etwa 440 Gigawatt erhöht werden, um wie geplant bis 2030 den Anteil der Erneuerbaren von 45 Prozent zu erreichen. Das ist mehr als das Doppelte der derzeitigen Leistung von 203 Gigawatt. Um das Leistungsziel zu erreichen, wären weitere Investitionen von 600 Milliarden Euro erforderlich.
- Die Windindustrie ist eine hoch spezialisierte und konzentrierte Branche. Nur wenige Hersteller in der EU verfügen über die Kapazitäten, die Technologie und das Know-how, um die benötigten Komponenten zu produzieren und zu installieren.
- Ohne weitere EIB-Garantien könnte die Auftragslage der Hersteller unter Druck geraten, und die Produktion könnte sich in Länder außerhalb der EU verlagern, was die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen würde.
- Das EIB-Paket unterstützt die Ziele des Europäischen Grünen Deals, der Netto-Null-Industrie-Verordnung und des REPowerEU-Programms für saubere Energie und in der EU produzierte Technologie.
Förderfähige Projekte
REPowerEU+ fördert Projekte in folgenden Bereichen:
- Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Netzausbau
Finanzierungen für Erneuerbare-Energien-Projekte und spezifische Infrastruktur für Energie und nachhaltigen Verkehr (Stromnetze und Speicher, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge) erhöhen und beschleunigen
- Netto-Null-Technologien und Rohstoffe
Finanzierung wichtiger Netto-Null-Infrastruktur für strategische grüne Technologien und Gewinnung, Verarbeitung und Recycling strategischer Rohstoffe für die grüne Wende
- Personalentwicklung
Investitionen in Kompetenzen und Schulungen für die grüne Wende, etwa in die Ausbildung von Arbeitskräften, sowie Unterstützung von Bildungssystemen und Hochschuleinrichtungen
Förderung
REPowerEU in der Praxis
EIB und Barclays fördern erstmals zusammen Investitionen von 800 Mio. Euro in Europas Windkraft-Lieferkette
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Barclays Europe unterstützen gemeinsam neue Investitionen von 800 Millionen Euro in die EU-weite Lieferkette für Windkraft. Damit helfen sie Herstellern und Zulieferern bei der Umsetzung von Windprojekten der nächsten Generation, die Europas Energieresilienz stärken.
Frankreich: EDF und EIB unterzeichnen zweiten Kredit über 500 Mio. Euro – Stromverteilnetz von Enedis soll modernisiert und widerstandsfähiger werden
Die EDF hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Kredit über eine Milliarde Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in das Investitionsprogramm von Enedis, Betreiber von 95 Prozent des französischen Stromverteilnetzes und Tochtergesellschaft von EDF. Das Unternehmen will sein Netz damit vor allem widerstandsfähiger gegen die Folgen des Klimawandels machen und dezentral erzeugte Energien einspeisen.
Polen: EIB-Kredit von über 400 Mio. Euro an Orlen-Gruppe für Modernisierung des Stromnetzes
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Kredit über 1,7 Milliarden Zloty (405 Millionen Euro) für den Stromversorger Energa Operator unterzeichnet. Das ist die dritte und letzte Tranche eines 3,5-Milliarden-Zloty-Darlehens an Orlen für die Modernisierung und den Ausbau des Stromverteilnetzes in Nord- und Zentralpolen.
Frankreich: EIB und Orano unterzeichnen Kredit über 400 Mio. Euro für Ausbau der Urananreicherungsanlage Georges Besse 2
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Orano haben einen Kredit über 400 Millionen Euro unterzeichnet. Die Mittel fließen in den Ausbau der Urananreicherungsanlage Georges Besse 2 am Standort Tricastin (französische Departements Drôme/Vaucluse).
Spanien: EIB und Banco Santander fördern europäische Windkraftausrüster
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banco Santander haben eine Rückgarantie der EIB über 500 Millionen Euro unterzeichnet. Die Santander baut damit ein neues Bankgarantieportfolio von bis zu einer Milliarde Euro auf, das acht Milliarden Euro an Investitionen europäischer Windkraftausrüster anschieben soll
EIB und EDP unterzeichnen Kredite über 700 Mio. Euro für erneuerbare Energien und Netzausbau in Südeuropa
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit der EDP SA zwei Kredite über insgesamt 700 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in Energieprojekte der EDP Renewables in Portugal, Spanien und Italien sowie in den Ausbau und die Modernisierung der Stromverteilnetze der EDP in Spanien und Portugal. Die EDP Renewables ist eine Tochtergesellschaft der EDP SA.
EIB vergibt 243 Mio. Euro an ERG für Ausbau der Erneuerbaren in Italien, Frankreich und Deutschland
Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 243 Millionen Euro an die ERG Group, einen führenden unabhängigen Betreiber von Wind- und Solarparks. Damit fördert die Bank den Ausbau erneuerbarer Energien in Italien, Frankreich und Deutschland. Die Finanzierung wird dazu beitragen, dass die EU ihre Ziele für erneuerbare Energien erreicht und die genannten Länder ihre Zusagen aus den nationalen Energie- und Klimaplänen erfüllen.
Tschechische Republik: EIB-Kredit über 400 Mio. Euro für Stromnetz des tschechischen Energieversorgers ČEZ
Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt dem tschechischen Energieversorger ČEZ 400 Millionen Euro für die Modernisierung und den Ausbau des nationalen Stromverteilnetzes zur Verfügung. Der Kredit wird die Energiedienstleistungen und die Versorgung mit Ökostrom in der Tschechischen Republik verbessern.
Spanien: EIB und Naturgy vereinbaren Kredit über 1 Mrd. EUR für Solar- und Onshore-Windprojekte
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und das spanische Energieunternehmen Naturgy haben einen Kredit über 1 Milliarde Euro vereinbart. Damit sollen Investitionen in neue Solar- und Onshore-Windkraftanlagen sowie die Modernisierung und Hybridisierung bestehender Anlagen in Spanien finanziert werden. Die erste Tranche der Finanzierung beläuft sich auf 400 Millionen Euro und wurde in Madrid unterzeichnet. Ein Teil der Mittel ist auch für Investitionen in Batterien bestimmt, um die erneuerbare Energie zu speichern.