EIB und Barclays fördern erstmals zusammen Investitionen von 800 Mio. Euro in Europas Windkraft-Lieferkette

EIB

Kooperation zwischen EIB und Barclays Europe adressiert Finanzierungsengpässe bei Herstellern und Zulieferern im Windkraftsektor

Risikoteilungs-Struktur mobilisiert privates Kapital für Windkraft-Projekte der nächsten Generation – mit Garantien für große grenzüberschreitende Lieferaufträge

Initiative stärkt Europas Cleantech-Resilienz, sichert Kapazitäten der Industrie und schafft Jobs in der EU-weiten Windkraft-Lieferkette

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Barclays Europe unterstützen gemeinsam neue Investitionen von 800 Millionen Euro in die EU-weite Lieferkette für Windkraft. Damit helfen sie Herstellern und Zulieferern bei der Umsetzung von Windprojekten der nächsten Generation, die Europas Energieresilienz stärken.

Es ist die erste Kooperation zwischen der EIB und Barclays Europe. Das Ziel: Mehr Finanzierungen für Unternehmen, die eine steigende Nachfrage verzeichnen, aber nur schwer Garantien und Betriebskapital erhalten.

Offiziell bekannt gegeben wurde die Vereinbarung in der Frankfurter Zentrale von Barclays Deutschland – von Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB, Helen Kelly, Head of Corporate Banking bei Barclays Europe, und Ingrid Hengster, CEO von Barclays Deutschland. Sie alle betonten, wie wichtig eine grenzübergreifende Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Finanzinstituten ist, um Europas grüne Transformation zu unterstützen und kritische Lieferketten im Bereich Cleantech zu stärken.

Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB: „Europas Windindustrie steht im Zentrum unserer Anstrengungen für Wettbewerbsfähigkeit, Energiesicherheit und Klimaschutz, aber zu viele Projekte kommen nicht voran, weil es bei Herstellern und Zulieferern an Garantien und Risikotragfähigkeit fehlt. Deshalb bündeln wir jetzt unsere Kräfte mit Barclays Europe. Das heißt, die EIB und eine führende internationale Investmentbank helfen gemeinsam, Engpässe bei Windkraftunternehmen zu beseitigen und private Investitionen zu mobilisieren – für eine resiliente europäische Lieferkette für Windtechnologien der nächsten Generation und deren Netzanbindung. Mit dieser neuen 800 Millionen Euro schweren Initiative unterstützen wir EU-weit grenzüberschreitende Investitionen in Windprojekte, die hochwertige Arbeitsplätze und lokale Wertschöpfung in unseren Regionen schaffen und gleichzeitig den Übergang zu sauberer, heimischer Energie beschleunigen.“

Helen Kelly, Head of Corporate Banking bei Barclays Europe: „Barclays Europe ist stolz, gemeinsam mit der EIB diese innovative Risikoteilungsstruktur auf den Weg zu bringen. So können wir noch mehr für unsere Kunden entlang der Windkraft-Wertschöpfungskette tun. Indem wir Kapazitäten für wichtige Anzahlungs- und Erfüllungsgarantien freisetzen, können wir sie bei komplexen grenzüberschreitenden Projekten und dem Windkraft-Ausbau in Europa unterstützen. Diese erste Kooperation mit der EIB zeigt, wie internationale Investmentbanken und öffentliche Banken gemeinsam privates Kapital für die grüne Transformation mobilisieren, die Industrie stärken und helfen, dass im Umfeld unserer Kunden neue Arbeitsplätzen entstehen.“

Natalie Toms, Gesandte Botschaftsrätin für Wirtschaft und Globale Angelegenheiten, UK Botschaft Berlin: „Diese Partnerschaft zeigt eindrücklich, wie Finanzinstitute aus dem Vereinigten Königreich und der EU gemeinsam durch Innovation die grüne Transformation vorantreiben können. Die Initiative vereint tiefgehende Kapitalmarktkompetenz mit den europäischen Klimazielen. Sie beschleunigt den Ausbau erneuerbarer Energien, stärkt Windkraft-Lieferketten und fördert nachhaltiges Wachstum und Arbeitsplätze in ganz Europa.“

Die Vereinbarung mit Barclays fällt unter den paneuropäischen Risikoteilungs-Kreditrahmen für den Windkraftsektor. Sie trägt dazu bei, dass Finanzierungen im Sektor schnell dorthin gelangen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Damit ergänzt sie nationale Programme um einen EU-weiten Ansatz. Die Kooperation kann Projekte und Partner in EU-Mitgliedstaaten unterstützen. Ein Schwerpunkt liegt auf Herstellern und Zulieferern mit Fertigungs- und Montagestandorten in der Europäischen Union.

Neue Partnerschaft für mehr Windkraft-Investitionen

Die neue Partnerschaft unterstützt Investitionen von Unternehmen, die wichtige Komponenten für Windparks und Netzanschlüsse herstellen und liefern. Das sind zum Beispiel Windräder, Kabel, Umspannwerke, Fundamente und Netzkuppler. Im Kern geht es darum, die Risiken spezialisierter Garantieprodukte für große Lieferaufträge zu teilen. Das dürfte in erheblichem Umfang private Investitionen in neue Windprojekte mobilisieren, überall wo Barclays in der EU tätig ist.

Ingrid Hengster, CEO von Barclays Deutschland: „Deutschland und seine europäischen Partner brauchen eine robuste und innovative Windkraft-Lieferkette, damit wir die Klimaziele erreichen und Unternehmen und Haushalte eine sichere und bezahlbare Stromversorgung haben. Dank dieser Partnerschaft kann Barclays führenden Herstellern und Zulieferern in Deutschland und Europa zusätzliche Unterstützung bieten. Dann können sie mehr investieren, Innovationen vorantreiben und ihre Aufträge erfüllen. Wir kombinieren die Sektorkompetenz und EU-weite Präsenz von Barclays mit den Risikoteilungs-Instrumenten der EIB. So senken wir Investitionshürden für unsere Kunden und sorgen dafür, dass mehr Windprojekte von der Planung in die Umsetzung kommen. Damit fördern wir die lokale wirtschaftliche Entwicklung und neue Arbeitsplätze in Europa.“

Die Kooperation ist Teil der Anstrengungen der EU, den Ausbau erneuerbarer Energien zu beschleunigen und strategische Cleantech-Wertschöpfungsketten zu stärken – mit dem europäischen Windkraft-Paket und REPowerEU. Außerdem trägt sie zu Barclays Ziel bei, bis Ende 2030 die Marke von 1 Billion US-Dollar an Finanzierungen für Nachhaltigkeit und Transformation zu erreichen.

Fokus auf Jobs und resiliente Lieferketten

Europas Hersteller und Zulieferer im Windkraftsektor haben immer mehr Projekte in Planung. Gleichzeitig dauern Projekte länger und erfordern mehr Kapital – und das bei einem knappen Garantie-Angebot und sektorspezifischen Kreditrestriktionen. Dort setzt die neue Kooperation zwischen EIB und Barclays an. Sie mindert das Risiko von Garantieportfolios und trägt so dazu bei, Kapazitäten der heimischen Industrie aufrechtzuerhalten und Projektverzögerungen oder einen Umstieg auf nichteuropäische Zulieferer zu vermeiden.

Die Initiative soll die lokale wirtschaftliche Entwicklung fördern, Arbeitsplätze sichern und entlang der gesamten Windkraft-Wertschöpfungskette neue Jobs für hochqualifizierte Fachkräfte schaffen. Prognosen erwarten für den Sektor bis 2030 ein starkes Wachstum der Produktion und Beschäftigung. Die Kooperation fördert Fertigungs- und Montage-Kapazitäten in der EU und trägt damit dazu bei, dass Europa seine Klima- und Energiesicherheits-Ziele erreicht und gleichzeitig in einem strategischen Netto-Null-Technologiesektor wettbewerbsstark bleibt.

Hintergrundinformationen

Barclays

Barclays ist seit über 100 Jahren in Europa tätig. Aktuell hat die Bank Büros in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Schweden, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien und Irland. Barclays Europe bietet seinen europäischen Kunden die Stärke und die Reichweite der globalen Barclays-Gruppe – und Kunden aus aller Welt Zugang zu Europa. Unsere Investmentbank hilft Vermögensverwaltern, Finanzinstituten, Regierungen, supranationalen Organisationen und Unternehmenskunden bei Finanzierungen, Investitionen, Strategie und Risikomanagement.

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.