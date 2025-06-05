Das InvestEU-Programm ist Nachfolger der erfolgreichen Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan). Unter einem Dach vereint es den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und 13 weitere Finanzierungsinstrumente der EU, die seit dem Haushalt 2014–2020 bestehen.
Das InvestEU-Programm gibt zusätzlichen Schub für nachhaltiges Investieren, Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung in Europa.
Es hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal.
Die Europäische Investitionsbank-Gruppe mit dem Europäischen Investitionsfonds ist der wichtigste Durchführungspartner von InvestEU.
Endbegünstigte/Finanzintermediäre, die 2024 unter InvestEU unterstützt wurden
InvestEU fördert, was der Europäischen Union am Herzen liegt
Europäischer Grüner Deal und gerechter Übergang
InvestEU-Fonds
Der InvestEU-Fonds vereint unter seinem Dach den EFSI und 13 weitere Finanzierungsinstrumente der EU, die bislang separat verwaltet wurden. Er soll öffentliche und private Investitionen von über 372 Milliarden Euro mobilisieren. Die Investitionen der EIB-Gruppe und anderer Finanzinstitute werden durch eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro abgesichert. Auf die EIB-Gruppe als Hauptdurchführungspartner des Fonds entfallen 75 Prozent dieser Garantie.
Zusammen mit der Europäischen Kommission schieben wir Investitionen in Bereichen wie Batterien, neue Klimatechnologien und Gesundheit an. Mehr zu unseren Partnerschaften
Was finanziert der Fonds?
Der InvestEU-Fonds konzentriert sich auf vier Schwerpunkte der EU-Politik. Er fördert Kredite und Investitionen dort, wo die EU den größten Mehrwert erzielen kann:
Nachhaltige Infrastruktur
Projekte in den Bereichen nachhaltige Energie, digitale Konnektivität, Verkehr, Kreislaufwirtschaft, Wasser, Abfall, sonstige Umweltinfrastruktur usw.
Forschung, Innovation und Digitalisierung
Forschung- und Innovationsprojekte, Transfer von Forschungsergebnissen in den Markt, Digitalisierung der Industrie, Skalierung innovativer Unternehmen, künstliche Intelligenz u. a.
Kleine und mittlere Unternehmen
Zugang zu Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), einschließlich Kapitalhilfen für coronageschädigte Betriebe. Innerhalb der EIB-Gruppe wird das Gros der InvestEU-Finanzierungen für kleinere Unternehmen vom Europäischen Investitionsfonds vergeben.
Soziale Investitionen und Kompetenzen
Projekte aus den Bereichen Qualifikation, allgemeine und berufliche Bildung, sozialer Wohnungsbau, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, soziale Innovation, Gesundheit, Langzeitpflege, Barrierefreiheit, Mikrofinanzierung, Sozialunternehmen, Integration von Migranten, Flüchtlingen und schutzbedürftigen Personen u. a.
Projektbeispiele
Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle
Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung
Technologie ohne Verfallsdatum
Swappie aus Finnland reduziert mit innovativ aufbereiteten Handys CO2-Emissionen, Elektroschrott und den Verbrauch kritischer Rohstoffe
Mit der Kraft der Insekten
EU-Garantien helfen ungarischen Firmen wie Agroloop bei Wachstum, Innovation, Jobs und Digitalisierung
Immer größere Kreise
Ein niederländischer Kreislauf-Fonds investiert in Kunststoffrecycling, um Klima und Umwelt zu schonen
Schnelltest auf Brustkrebs
SDS Optic arbeitet an einem Gerät zur Diagnose von HER2-positivem Brustkrebs, das in unter einer Stunde Ergebnisse liefert. Mit inProbe entfällt auch die Biopsie
Das Unsichtbare sichtbar machen
Ein deutsches Healthtech-Start-up setzt auf künstliche Intelligenz für Zeitersparnis bei Arztberichten, digitale Medizin und eine bessere Versorgung
Solar cells powering electronic devices
Discover Exeger's cutting-edge solar cells that transform any type of light into electrical energy.
Europa unter Öko-Strom
Drei spanische Projekte stärken Europas Energieautonomie mit Solar- und Windkraft und Übertragungsnetzen.
-
Frankreich lädt auf
Neue Gigafabrik für Lithium-Ionen-Batterien in Frankreich schafft Arbeitsplätze und bringt saubere Mobilität für Europa
Ihr Weg zur Finanzierung
Finanzierungen über den InvestEU-Fonds stellen wir direkt und über Finanzpartner bereit. Sie richten sich an KMU, Sozial- und Kleinstunternehmen, private und öffentliche Projektträger, die nach international anerkannten Standards wirtschaftlich tragfähig sind.
- kleine Midcap-Unternehmen
- kleine und mittlere Unternehmen
- Sozial- oder Kleinstunternehmen
Förderfähig sind natürliche und juristische Personen aus EU-Ländern oder förderfähigen Drittländern.
Weitere Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Portal Your Europe.
- private Einrichtungen wie Zweck- oder Projektgesellschaften, Groß- und Midcap-Unternehmen
- öffentliche Einrichtungen (unabhängig davon, ob sie territorial sind) und Einrichtungen öffentlich-rechtlicher Art
- gemischte Rechtsträger wie öffentlich-private Partnerschaften (PPP) und private Gesellschaften mit öffentlichem Auftrag
Förderfähig sind natürliche und juristische Personen aus EU-Ländern oder förderfähigen Drittländern.