Aufschwung, grünes Wachstum, gute Jobs und Wohlstand in ganz Europa – das fördern wir mit gezielten Investitionen auf nationaler und lokaler Ebene

EIB

Das InvestEU-Programm ist Nachfolger der erfolgreichen Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan). Unter einem Dach vereint es den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und 13 weitere Finanzierungsinstrumente der EU, die seit dem Haushalt 2014–2020 bestehen.

Das InvestEU-Programm gibt zusätzlichen Schub für nachhaltiges Investieren, Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung in Europa.

Es hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe mit dem Europäischen Investitionsfonds ist der wichtigste Durchführungspartner von InvestEU.

  Endbegünstigte/Finanzintermediäre, die 2024 unter InvestEU unterstützt wurden

EU Emblem
European Commission

InvestEU fördert, was der Europäischen Union am Herzen liegt

Europäischer Grüner Deal und gerechter Übergang

InvestEU trägt zu den Klima- und Umweltzielen der EU bei. Mindestens 30 Prozent der Investitionen unter dem Programm fördern die Ziele des europäischen Grünen Deals. In einigen Bereichen, sprich bei nachhaltiger Infrastruktur, klettert der Anteil der Finanzierungen für Klima und Umwelt sogar auf 60 Prozent. So kann die EU zu einer faireren Gesellschaft mit einer modernen, ressourceneffizienten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft werden, in der es den Menschen besser geht.  

Um die grüne Wende in Regionen voranzubringen, die noch stark von CO2-intensiven Branchen abhängen, sieht InvestEU gesonderte Hilfen für einen gerechten Übergang vor. Sie sind Teil des Mechanismus für einen gerechten Übergang, der für eine Umstellung auf CO2-Neutralität in der EU ohne übermäßige Kosten für einzelne Regionen steht.

Digitale Gesellschaft

Digitale Technologien verändern unsere Volkswirtschaften und Gesellschaften tiefgreifend. Europa ist gut aufgestellt, um den digitalen Wandel nachhaltig und chancengerecht für alle Europäerinnen und Europäer zu nutzen.

InvestEU soll dabei helfen. Das Programm fördert digitale Lösungen, die neue Geschäftschancen eröffnen und die Entwicklung zuverlässiger Technologien forcieren, aber auch zur grünen Wende beitragen.

InvestEU-Fonds

Der InvestEU-Fonds vereint unter seinem Dach den EFSI und 13 weitere Finanzierungsinstrumente der EU, die bislang separat verwaltet wurden. Er soll öffentliche und private Investitionen von über 372 Milliarden Euro mobilisieren. Die Investitionen der EIB-Gruppe und anderer Finanzinstitute werden durch eine EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro abgesichert. Auf die EIB-Gruppe als Hauptdurchführungspartner des Fonds entfallen 75 Prozent dieser Garantie.

Zusammen mit der Europäischen Kommission schieben wir Investitionen in Bereichen wie Batterien, neue Klimatechnologien und Gesundheit an. Mehr zu unseren Partnerschaften

Was finanziert der Fonds?

Der InvestEU-Fonds konzentriert sich auf vier Schwerpunkte der EU-Politik. Er fördert Kredite und Investitionen dort, wo die EU den größten Mehrwert erzielen kann:

Nachhaltige Infrastruktur

Projekte in den Bereichen nachhaltige Energie, digitale Konnektivität, Verkehr, Kreislaufwirtschaft, Wasser, Abfall, sonstige Umweltinfrastruktur usw.

Forschung, Innovation und Digitalisierung

Forschung- und Innovationsprojekte, Transfer von Forschungsergebnissen in den Markt, Digitalisierung der Industrie, Skalierung innovativer Unternehmen, künstliche Intelligenz u. a.

Kleine und mittlere Unternehmen

Zugang zu Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), einschließlich Kapitalhilfen für coronageschädigte Betriebe. Innerhalb der EIB-Gruppe wird das Gros der InvestEU-Finanzierungen für kleinere Unternehmen vom Europäischen Investitionsfonds vergeben.

Soziale Investitionen und Kompetenzen

Projekte aus den Bereichen Qualifikation, allgemeine und berufliche Bildung, sozialer Wohnungsbau, Schulen, Universitäten, Krankenhäuser, soziale Innovation, Gesundheit, Langzeitpflege, Barrierefreiheit, Mikrofinanzierung, Sozialunternehmen, Integration von Migranten, Flüchtlingen und schutzbedürftigen Personen u. a.

Projektbeispiele

  •
    5 Juni 2025

    Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle

    Lesen Sie, wie Bologna in der Stadtplanung neue Wege geht, mit gendersensiblen Konzepten, Infrastruktur für alle und Zielen für nachhaltige Entwicklung

    Infrastruktur Stadtentwicklung Advisory services InvestEU Diversität und Geschlechterfragen Italien Europäische Union Soziale Infrastruktur
  • 16 Dezember 2024

    Technologie ohne Verfallsdatum

    Swappie aus Finnland reduziert mit innovativ aufbereiteten Handys CO2-Emissionen, Elektroschrott und den Verbrauch kritischer Rohstoffe

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Venture Debt Technologie InvestEU Kreislaufwirtschaft Deutschland Finnland Estland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 4 Juni 2024

    Mit der Kraft der Insekten

    EU-Garantien helfen ungarischen Firmen wie Agroloop bei Wachstum, Innovation, Jobs und Digitalisierung

    KMU InvestEU Ungarn Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie
  • 24 Januar 2024

    Immer größere Kreise

    Ein niederländischer Kreislauf-Fonds investiert in Kunststoffrecycling, um Klima und Umwelt zu schonen

    Institutional InvestEU EIF Kreislaufwirtschaft Niederlande Europäische Union Klima und Umwelt
  • 22 Dezember 2023

    Schnelltest auf Brustkrebs

    SDS Optic arbeitet an einem Gerät zur Diagnose von HER2-positivem Brustkrebs, das in unter einer Stunde Ergebnisse liefert. Mit inProbe entfällt auch die Biopsie

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Gesundheit und Life Sciences Venture Debt InvestEU Polen Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
  • 21 Dezember 2023

    Das Unsichtbare sichtbar machen

    Ein deutsches Healthtech-Start-up setzt auf künstliche Intelligenz für Zeitersparnis bei Arztberichten, digitale Medizin und eine bessere Versorgung

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Gesundheit und Life Sciences Digitales und Telekommunikation Venture Debt Covid-19 InvestEU Künstliche Intelligenz Deutschland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Soziale Infrastruktur
  • 19 Dezember 2023

    Solar cells powering electronic devices

    Discover Exeger's cutting-edge solar cells that transform any type of light into electrical energy.

    Solar power InvestEU Sweden European Union Digitalisation and technological innovation Climate and environment Energy
  • 4 Dezember 2023

    Europa unter Öko-Strom

    Drei spanische Projekte stärken Europas Energieautonomie mit Solar- und Windkraft und Übertragungsnetzen.

    Klima Klimaschutzfinanzierungen Erneuerbare Energien InvestEU Energieeffizienz Deutschland Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 28 November 2023

    Frankreich lädt auf

    Neue Gigafabrik für Lithium-Ionen-Batterien in Frankreich schafft Arbeitsplätze und bringt saubere Mobilität für Europa

    Verkehr InvestEU Frankreich Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
Ihr Weg zur Finanzierung

Finanzierungen über den InvestEU-Fonds stellen wir direkt und über Finanzpartner bereit. Sie richten sich an KMU, Sozial- und Kleinstunternehmen, private und öffentliche Projektträger, die nach international anerkannten Standards wirtschaftlich tragfähig sind.

Kleine und mittlere Unternehmen Privater und öffentlicher Sektor
Wer ist förderfähig?
  • kleine Midcap-Unternehmen
  • kleine und mittlere Unternehmen
  • Sozial- oder Kleinstunternehmen

Förderfähig sind natürliche und juristische Personen aus EU-Ländern oder förderfähigen Drittländern.

  Weitere Finanzierungsmöglichkeiten finden Sie auf dem Portal Your Europe.

Sie brauchen als kleines oder mittleres Unternehmen eine Finanzierung?

Zusammen mit lokalen Finanzierungspartnern bietet der Europäische Investitionsfonds folgende Produkte für kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen an:

  • Fremdkapital
  • Risikokapital
  • Private Equity und Private Credit
Wer ist förderfähig?
  • private Einrichtungen wie Zweck- oder Projektgesellschaften, Groß- und Midcap-Unternehmen
  • öffentliche Einrichtungen (unabhängig davon, ob sie territorial sind) und Einrichtungen öffentlich-rechtlicher Art
  • gemischte Rechtsträger wie öffentlich-private Partnerschaften (PPP) und private Gesellschaften mit öffentlichem Auftrag

Förderfähig sind natürliche und juristische Personen aus EU-Ländern oder förderfähigen Drittländern.

Ihr Weg zur Finanzierung

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Aktivität, zur Organisation und zu den Zielen von InvestEU wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

InvestEU-Beratungsplattform

Die InvestEU-Beratungsplattform ist die zentrale Anlaufstelle für Projektträger und Intermediäre in der gesamten EU, die finanzielle Beratung und technische Hilfe bei der Auswahl, Vorbereitung und Entwicklung von Investitionsprojekten brauchen.

Die von der Europäischen Kommission verwaltete Plattform bietet beratende Unterstützung für die vier InvestEU-Prioritäten. In allen vier Bereichen liefert die EIB als strategischer Partner der Europäischen Kommission Beratung. Hinzu kommen sektorübergreifende Aktivitäten wie JASPERS und die Unterstützung für den Mechanismus für einen gerechten Übergang.

Im Fokus

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

