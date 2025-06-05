EIB

Das InvestEU-Programm ist Nachfolger der erfolgreichen Investitionsoffensive für Europa (Juncker-Plan). Unter einem Dach vereint es den Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) und 13 weitere Finanzierungsinstrumente der EU, die seit dem Haushalt 2014–2020 bestehen.

Das InvestEU-Programm gibt zusätzlichen Schub für nachhaltiges Investieren, Innovation, soziale Teilhabe und Beschäftigung in Europa.



Es hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal.

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe mit dem Europäischen Investitionsfonds ist der wichtigste Durchführungspartner von InvestEU.

