Bologna: Vorreiter bei moderner Stadtplanung für alle

Die EIB hilft, das Angebot an öffentlichen Dienstleistungen und Infrastruktur in mehreren Schritten anzupassen. Ob Frauen, ältere Leute, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten oder die LGBTQI+-Community: Bologna will allen gerecht werden.

„Wir haben alles Mögliche unter Genderaspekten analysiert: Daten, Mobilitätsmuster, Sicherheitsfragen und den Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen“, sagt Patricia Fernández, Senior Advisor bei der Europäischen Investitionsbank. „Bologna wollte die Ungleichheiten abbauen und Tools entwickeln, wie die Stadt Prioritäten für Investitionen setzt und für alle zugänglicher wird.“

Beispiele dafür, wo neu gedacht wird, sind etwa die Beleuchtung an öffentlichen Plätzen, Standorte von Fußgängerüberwegen, Fahrradwege oder auch Kitas in Gebieten, wo viele Menschen arbeiten.