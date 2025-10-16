Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Unsere Arbeit

Arbeit, die Wirkung zeigt

Die Europäische Investitionsbank ist die Bank der Europäischen Union. Wir sind das größte multilaterale Finanzinstitut der Welt und einer der wichtigsten Geldgeber für den Klimaschutz.

Seit 1958 hat die EIB Tausende Projekte in über 160 Ländern durch Kredite und Beratung unterstützt.

Wir fördern Sektoren, die Wachstum, Beschäftigung, regionalen Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit stärken – in Europa und weltweit. Erfahren Sie mehr über unsere acht strategischen Prioritäten.

Das sind unsere Schwerpunkte:

Seit 1959 haben wir weltweit über eine Billion Euro investiert.

Karte unserer Projekte  

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit

Wir finanzieren weltweit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekte, um die Wirtschaft auf Kurs Netto-Null zu bringen.

Mehr Infos  

Entwicklungsfinanzierung

Entwicklungsprojekte finanzieren wir über die EIB Global. So fördern wir weltweit Stabilität, nachhaltiges Wachstum und Klimaschutz.

Mehr über die EIB Global  

Innovation, Digitales und Humankapital

Unsere Gesellschaften stehen vor großen Herausforderungen: Klimakrise, alternde und wachsende Bevölkerungen, schwindende Ressourcen. Wir helfen ihnen dabei, diese Herausforderungen mit technischer Innovation und neuen Kompetenzen zu meistern.

Mehr Infos  

Sicherheit und Verteidigung

Die EIB-Gruppe will Frieden und Sicherheit in Europa. Deshalb investiert sie in die Industrie, in technische Überlegenheit und in wichtige Verteidigungsinfrastruktur.

Mehr Infos  

Nachhaltige Energie und natürliche Ressourcen

Wir sind eine treibende Kraft im Energiesektor: beim Ausbau der Offshore-Windenergie, beim Aufbau von Lieferketten und bei Investitionen in die Stromübertragung und ‑verteilung.

Mehr Infos  

Nachhaltige Städte und Regionen

Wir fördern Projekte für ein nachhaltigeres Leben in Städten weltweit. Und einen sicheren, erschwinglichen, grünen und effizienten Stadtverkehr.

Mehr Infos  

Kleine und mittlere Unternehmen

Kleinere Unternehmen sind der Motor der Wirtschaft. Gemeinsam mit dem Europäischen Investitionsfonds unterstützen wir sie über unsere Finanzpartner mit passenden Produkten.

Mehr Infos  

Kohäsion

Die EU will mit ihrer Kohäsionspolitik Wohlstand in der gesamten EU schaffen. Wir unterstützen dies über Projekte, die regionale Ungleichheiten abbauen: durch Beschäftigungs- und Bildungsmöglichkeiten, bessere öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen und eine gesunde, nachhaltige Umwelt.

Mehr Infos  

Soziale Nachhaltigkeit

Soziale Nachhaltigkeit ist der Kern unserer Arbeit. Uns geht es um Gleichheit, Menschenwürde und Unterstützung für fragile und vulnerable Länder.

Mehr Infos  

Solidarität mit der Ukraine

Nach Russlands ungerechtfertigtem Angriff stehen wir weiter an der Seite der Ukraine. Wir helfen dem Land, seinen dringendsten Bedarf zu decken und den Wiederaufbau voranzutreiben.

Mehr Infos  

Unsere Projekte

Vom bahnbrechenden Coronaimpfstoff über grünen Strom in Polen bis hin zu sauberem Trinkwasser in Lesotho: Die EIB finanziert nachhaltige Projekte – zum Wohle der Menschen und unseres Planeten.

Wir finanzieren kleine und große Projekte für die Ziele der EU. 

Unser Ergebnis 2024

Die EIB unterzeichnete 2024 neue Finanzierungen von insgesamt 76,6 Milliarden Euro, der EIF von 14,4 Milliarden Euro. Die EIB Global, unser Geschäftsbereich für Partnerschaften weltweit, unterzeichnete neue Kredite über 8 Milliarden Euro.

In der EU entfielen fast die Hälfte der EIB-Mittel auf Projekte in Kohäsionsregionen. Insgesamt 50,7 Milliarden Euro flossen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.

Lesen Sie mehr über die Zahlen der EIB-Gruppe für 2024.

Shutterstock

Weltkarte unserer Investitionen

Die EIB hat seit 1959 in der EU und weltweit in Tausende Unternehmen und Projekte investiert. Möchten Sie wissen, wie viel wir in Ihrem Land investiert haben, oder welchen Anteil unsere Förderung am Bruttoinlandsprodukt hat? Filtern Sie nach Zeiträumen und Sektoren.

Zur Karte  

Wo wir arbeiten

Wir sind in der Europäischen Union und weltweit tätig. Mit unseren Finanzierungen schaffen wir Wachstum und Chancen auf allen Kontinenten.

 

Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit in den einzelnen Regionen:

Die Storys hinter unseren Projekten

