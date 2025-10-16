Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit
Unsere Projekte
Vom bahnbrechenden Coronaimpfstoff über grünen Strom in Polen bis hin zu sauberem Trinkwasser in Lesotho: Die EIB finanziert nachhaltige Projekte – zum Wohle der Menschen und unseres Planeten.
Wir finanzieren kleine und große Projekte für die Ziele der EU.
Unser Ergebnis 2024
Die EIB unterzeichnete 2024 neue Finanzierungen von insgesamt 76,6 Milliarden Euro, der EIF von 14,4 Milliarden Euro. Die EIB Global, unser Geschäftsbereich für Partnerschaften weltweit, unterzeichnete neue Kredite über 8 Milliarden Euro.
In der EU entfielen fast die Hälfte der EIB-Mittel auf Projekte in Kohäsionsregionen. Insgesamt 50,7 Milliarden Euro flossen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit.
Lesen Sie mehr über die Zahlen der EIB-Gruppe für 2024.
Wo wir arbeiten
Wir sind in der Europäischen Union und weltweit tätig. Mit unseren Finanzierungen schaffen wir Wachstum und Chancen auf allen Kontinenten.
Erfahren Sie mehr über unsere Arbeit in den einzelnen Regionen:
Die Storys hinter unseren Projekten
Empowering SMEs in MENA: How the TCP is driving growth and innovation
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of the MENA region’s economy – creating jobs, powering industries and driving innovation. Yet many face challenges in accessing finance and competing globally.
The EU Trade and Competitiveness Programme (TCP), developed by the European Investment Bank and the European Union, is helping SMEs overcome these barriers. Through long-term funding, guarantees and technical assistance, the TCP is enabling businesses to grow, go greener and expand internationally.
Discover how the TCP is making a difference in Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan and beyond – strengthening supply chains, supporting decarbonisation and building a new generation of sustainable entrepreneurs.
Are you ready to grow? Learn how the TCP can support your business today.
Green means go
EIB programme strengthens Macedonian banks’ capabilities to help businesses invest in climate action
A circular life for steel
The Finnish company Tapojärvi is working with an Italian steel plant to recycle the metal and use the slag produced in asphalt and other innovative materials.
Anschub statt Almosen
Partnerschaften zwischen Europa und Afrika konzentrieren sich auf private Unternehmen als Garanten für Jobs und gesellschaftliche Stabilität
Das fehlende Puzzleteil für Europas Energiewende
Nur mit massiven Investitionen in die Stromnetze kann Europa seine Klimaziele erreichen und bezahlbaren grünen Strom für alle anbieten
Zurück auf die Schiene
Die Bahnstrecke Durrës–Rrogozhina in Albanien ist Teil eines 1 500 Kilometer langen Schienennetzes, das die Adria mit dem Schwarzen Meer verbindet.
Zypern fängt die Sonne ein
Neues Programm zur Stromspeicherung hilft Zypern, seine Solarkraft optimal zu nutzen
Von Koffein zu Kilowatt
Wegweisende Initiative in Griechenland gilt als weltweit erste Energie-Genossenschaft in Frauenhand
Leinen los auf Serbiens Wasserstraßen
Serbien erneuert mit Hochdruck Schleusen und Infrastruktur entlang seiner Flüsse
Kakao mit gutem Gewissen: Finanzierung für Fairtrade und Waldschutz
EIB-Finanzierungen helfen Côte d’Ivoire, nachhaltigen Kakao ohne Abholzungen und Kinderarbeit zu produzieren und die Anbaumethoden zu verbessern.