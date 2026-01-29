Unser Angebot

Finanzierungen für den weltweiten Klimaschutz
Wir investieren in Projekte, die die Erderwärmung eindämmen: indem sie Treibhausgasemissionen reduzieren, vermeiden oder absorbieren. Außerdem unterstützen wir die Anpassung an Klimafolgen, damit unsere Städte und Dörfer widerstandsfähiger werden.
Unsere Produkte und Leistungen
Wir bieten technisches und finanzielles Know-how und innovative Finanzierungslösungen für Projekte, die gut für die Menschen und unseren Planeten sind.
Wir bieten Kredite, Garantien und Eigenkapital für Kunden jeder Größenordnung.
Wir bieten unseren Kunden technische und finanzielle Beratung.
Unsere Partnerschaften erzielen eine langfristige Wirkung in Entwicklungsländern.
Wer ist förderfähig?
Als Klimabank will die EIB-Gruppe ihre Kunden beim Übergang in eine CO2-arme und klimaresiliente Zukunft begleiten. Dazu richten wir unser Geschäft auf die Ziele und Grundsätze des Pariser Abkommens aus.
Sie sind Kreditnehmer?
Sie sind Finanzintermediär?
In focus
Green finance
In 2025, the European Investment Bank invested €50.3 billion in climate action and environmental sustainability, committing more than 60% of our total financing to supporting the green transition.
Unsere Storys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine grüne Zukunft ebnen.
-
Ancient roots, renewable future
EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions
-
Investment that keeps Ukraine moving
EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians
-
Saubere Luft in Afrikas Küchen
Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.
-
Klimakiller im Meeresboden vergraben
Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher
-
Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher
Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung
-
Wie sich EU-Firmen an den Klimawandel anpassen
Eine neue Umfrage der EIB-Gruppe zeigt: Weil die physischen und finanziellen Folgen des Klimawandels zunehmen, setzen EU-Unternehmen verstärkt auf grüne Investitionen.
-
Bukarest baut U-Bahn-Netz weiter aus
Rumäniens verkehrsüberlastete Hauptstadt modernisiert ihre U-Bahn. Das Beratungsteam der EIB hilft ihr, das Netz besser, sicherer und nachhaltiger zu machen.
-
Brücken bauen in einer gespaltenen Welt
Die Europäische Investitionsbank stärkt die Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika mit Klimaschutz, Infrastruktur und Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung.
-
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Erstes Werk für Erbsenprotein in Schweden und kreative pflanzenbasierte Lebensmittel aus Spanien
Unsere Publikationen
Wer handeln will, muss sich mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.
-
Klimabank-Fahrplan: Phase 2
Die zweite Phase des Klimabank-Fahrplans stellt sicher, dass die EIB-Gruppe ihre Klimaziele bis 2030 konsequent verfolgt, die EU-Prioritäten unterstützt und Prozesse vereinfacht.
-
Klimabank-Fahrplan: Phase 2
Die zweite Phase des Klimabank-Fahrplans stellt sicher, dass die EIB-Gruppe ihre Klimaziele bis 2030 konsequent verfolgt, die EU-Prioritäten unterstützt und Prozesse vereinfacht.
-
Sustainability Report 2024
The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.
-
EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien
Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.
-
Umwelterklärung 2025 Aktualisierung (Datenbasis 2024)
In der EMAS-Umwelterklärung 2025 zeigt die EIB-Gruppe, wie sie ihren ökologischen Fußabdruck in den Luxemburger Gebäuden 2024 weiter reduziert hat.
-
European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria
As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.