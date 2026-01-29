Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Wie wir arbeiten

Der europäische Grüne Deal

Unsere Projekte leisten einen direkten Beitrag zum europäischen Grünen Deal. Mit diesem Wachstumsmodell, das auf einer sauberen Kreislaufwirtschaft basiert, will Europa bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen und zum ersten klimaneutralen Kontinent weltweit werden.

Mehr Infos  
Getty Images

Fahrplan für eine Netto-Null-Welt

Die zweite Phase unseres Klimabank-Fahrplans weist den Weg in eine grünere Zukunft und konzentriert sich auf drei Bereiche: Europas Wettbewerbsfähigkeit, Klimaanpassung und radikale Vereinfachung.

Mehr Infos  

IM FOKUS

Klima- und Umweltbeirat

Im Klima- und Umweltbeirat tauschen sich Spitzen internationaler Organisationen, Hochschulen, gemeinnütziger Organisationen und der Industrie über Fragen zum Klimawandel und zu ökologischer Nachhaltigkeit aus. Der Beirat hilft der EIB bei ihren Maßnahmen mit Blick auf den Grünen Deal und das Pariser Abkommen.

Mehr Infos  
custom-preview

Unsere Storys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine grüne Zukunft ebnen.

  •
    2 Februar 2026

    Ancient roots, renewable future

    EIB Advisory helps Ústí nad Labem use a €43 million loan to boost energy efficiency and cut emissions

    InvestEU Advisory Hub Climate Advisory services InvestEU Energy efficiency Climate action Sustainability Czechia European Union Climate and environment Energy
  • 29 Januar 2026

    Investment that keeps Ukraine moving

    EU investments in trains, winter heating, schools and hospitals help keep Ukraine moving, despite the Russian invasion - and give hope to Ukrainians

    Infrastructure Environment Railways Transport Health and life sciences Climate Education and training Slovakia Austria Romania Ukraine Russia Hungary Poland Eastern Neighbourhood European Union EU enlargement countries Climate and environment Social infrastructure
  • 22 Januar 2026

    Saubere Luft in Afrikas Küchen

    Die Europäische Investitionsbank unterstützt den Kochgerätehersteller BURN – für mehr Gendergerechtigkeit in Afrika.

    Klima Diversität und Geschlechterfragen Emissionen Nachhaltigkeit Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 18 Dezember 2025

    Ilunion wird mit EIB Beratung umweltfreundlicher

    Spanisches Unternehmen spart Strom und Wasser dank EIB Beratung – für mehr Gewinn und mehr Jobs für Menschen mit Behinderung

    Beschäftigung Wasser Institutional Abwasser Klima Beratung Energieeinsparungen EIB-Ziele Wasser-/Abwassermanagement Klimaschutz Nachhaltigkeit Spanien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Energie
  • 4 Dezember 2025

    Wie sich EU-Firmen an den Klimawandel anpassen

    Eine neue Umfrage der EIB-Gruppe zeigt: Weil die physischen und finanziellen Folgen des Klimawandels zunehmen, setzen EU-Unternehmen verstärkt auf grüne Investitionen.

    Umwelt Klimawandel Klima Energieeinsparungen Erneuerbare Energien Wirtschaft Energieeffizienz Klimaschutz Emissionen Europäische Union Klima und Umwelt Energie
  • 20 November 2025

    Bukarest baut U-Bahn-Netz weiter aus

    Rumäniens verkehrsüberlastete Hauptstadt modernisiert ihre U-Bahn. Das Beratungsteam der EIB hilft ihr, das Netz besser, sicherer und nachhaltiger zu machen.

    Infrastruktur Stadtentwicklung Verkehr Jaspers Klima Beratung Finanzierungsinstrumente Rumänien Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Soziale und territoriale Zusammenhalt
  • 18 November 2025

    Brücken bauen in einer gespaltenen Welt

    Die Europäische Investitionsbank stärkt die Partnerschaft zwischen der EU und Lateinamerika mit Klimaschutz, Infrastruktur und Unterstützung für eine nachhaltige Entwicklung.

    Interviews Institutional KMU Verkehr Partnerschaften Partner Klima Direktorium Nadia Calviño Brasilien Costa Rica Panama Ecuador Chile Kolumbien Lateinamerika und Karibik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 6 November 2025

    Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation

    Erstes Werk für Erbsenprotein in Schweden und kreative pflanzenbasierte Lebensmittel aus Spanien

    Biotechnologie Bioökonomie Umwelt Gesundheit und Life Sciences Nahrungsmittelindustrie Kreislaufwirtschaft Nachhaltigkeit Spanien Schweden Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur

Unsere Publikationen

Wer handeln will, muss sich mit Klimaschutz und ökologischer Nachhaltigkeit auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.

  • 29 Januar 2026

    Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

    The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 3 Oktober 2025

    Klimabank-Fahrplan: Phase 2

    Die zweite Phase des Klimabank-Fahrplans stellt sicher, dass die EIB-Gruppe ihre Klimaziele bis 2030 konsequent verfolgt, die EU-Prioritäten unterstützt und Prozesse vereinfacht.

    Klima und Umwelt
  • 4 November 2025

    Sustainability Report 2024

    The 2024 Sustainability Report showcases our focus on climate action, environmental sustainability and inclusive social investment.

    Sustainability Climate and environment
  • 24 Januar 2025

    EIB-Gruppe – EMAS-Umweltleitlinien

    Mit ihren EMAS-Umweltleitlinien steckt die EIB-Gruppe den Rahmen für ihre Umweltmaßnahmen ab und legt strategische Umweltziele und -vorgaben für ihre internen Aktivitäten fest.

    Umwelt Nachhaltigkeit Klima und Umwelt
  • 4 November 2025

    Umwelterklärung 2025 Aktualisierung (Datenbasis 2024)

    In der EMAS-Umwelterklärung 2025 zeigt die EIB-Gruppe, wie sie ihren ökologischen Fußabdruck in den Luxemburger Gebäuden 2024 weiter reduziert hat.

    Klima und Umwelt
  • 20 Juni 2024

    European Investment Bank Climate Action and Environmental Sustainability - List of eligible sectors and eligibility criteria

    As part of its Climate Strategy, the European Investment Bank drew up a list of eligible sectors and eligibility criteria for climate action and environmental sustainability.

    Climate and environment
Alle Publikationen  

Alle Nachrichten und Medien

AKTUELLES
Mehr Aktuelles
PUBLIKATIONEN
Weitere Publikationen
STORYS
Weitere Storys
VIDEOS
Weitere Videos