Unser Research

Investitionen und ihre Finanzierung besser verstehen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) fördert das Verständnis dafür, was das Investieren in Europa schwierig macht und wie der Finanzierungsbedarf für Investitionen besser gedeckt werden kann.

Unsere Abteilung Volkswirtschaftliche Analysen versteht sich als Plattform, auf der die Fäden der Investitionsforschung in Europa zusammenlaufen. Wir bringen unsere eigenen Research-Ergebnisse und Datenquellen in die Zusammenarbeit mit Top-Einrichtungen in Europa ein. Damit sind wir Anlaufstelle für Forschende und bieten eine Plattform für den fachlichen Dialog.

Darüber hinaus unterstützen wir die Bank durch die kontinuierliche Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der Investitionschancen und -risiken. Damit helfen wir der EIB, ihre Ausrichtung und Strategie innerhalb und außerhalb Europas festzulegen. Durch unser Research kann die Bank die Risiken und Auswirkungen ihrer Finanzierungen auf mikro- und makroökonomischer Ebene besser beurteilen.

Unsere Aktivitäten auf einen Blick

Volkswirtschaftliches Research

Research-Berichte und Studien zur Wirtschaft in der EU und anderen Regionen

Umfragen und Daten

Informationen zu wichtigen Wirtschaftstrends

Wirkung der EIB

Ergebnismessung auf Makro- und Mikroebene

Wirtschaftsblog

Beiträge zu aktuellen Ergebnissen unseres Research

Fachkonferenzen und Research-Netzwerke

Veranstaltungen für Fachleute und Interessierte aus der ganzen EU

Im Fokus

EIB-Investitionsbericht 2025/2026

Der Bericht gibt einen umfassenden Überblick, wie sich die Investitionen in der Europäischen Union entwickeln, was sie beeinflusst und wie sie finanziert werden. Die diesjährige Ausgabe blickt auf Europas Weg in eine digitale und grüne Zukunft, auf soziale Investitionen und darauf, wie öffentliche Mittel möglichst wirksam eingesetzt werden können. Sie stützt sich auf die Ergebnisse der jährlichen Investitionsumfrage der EIB (EIBIS) und verbindet die interne Analyse der EIB mit Beiträgen führender Fachleute auf diesem Gebiet.

Zum Bericht  

Sie haben eine Frage?

Schreiben Sie uns an economics@eib.org. Das EIB-Institut vergibt auch Zuschüsse zu Forschungsvorhaben.

