Unsere regionalen Schwerpunkte

Die Europäische Investitionsbank, einer der weltweit größten multinationalen Geldgeber, ist die Finanzierungseinrichtung der EU. Wir sind in der Europäischen Union und weltweit tätig.

Den Großteil ihrer Finanzierungen (rund 90 Prozent) vergibt die EIB für Projekte in den EU-Ländern. Damit unterstützt sie die kontinuierliche Entwicklung und Integration der Europäischen Union.

Ihre Finanzierungen auf der ganzen Welt tragen dazu bei, Ungleichgewichte zu beseitigen, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren, eine stabile und offene Weltwirtschaft zu fördern und den Transfer von Know-how und Technologien zu ermöglichen.