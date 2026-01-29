Unsere regionalen Schwerpunkte

Die Europäische Investitionsbank, einer der weltweit größten multinationalen Geldgeber, ist die Finanzierungseinrichtung der EU. Wir sind in der Europäischen Union und weltweit tätig.
Den Großteil ihrer Finanzierungen (rund 90 Prozent) vergibt die EIB für Projekte in den EU-Ländern. Damit unterstützt sie die kontinuierliche Entwicklung und Integration der Europäischen Union.
Ihre Finanzierungen auf der ganzen Welt tragen dazu bei, Ungleichgewichte zu beseitigen, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren, eine stabile und offene Weltwirtschaft zu fördern und den Transfer von Know-how und Technologien zu ermöglichen.
Als Bank der Europäischen Union vergeben wir rund 90 % unserer Finanzierungen, um ein nachhaltiges Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den Mitgliedstaaten zu fördern.
Die Volkswirtschaften in Europa und der übrigen Welt rücken immer enger zusammen. Die EIB, die Bank der EU, trägt dazu mit vielen Projekten weltweit bei.
Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025
The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.
Überblick 2025
Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser.
Weltweiter Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB
Entdecken Sie, wie wir durch unsere Arbeit außerhalb der EU eine resilientere, nachhaltigere und inklusivere Welt gestalten. Der Weltweite Wirkungsbericht 2024/2025 der EIB-Gruppe bietet spannende Einblicke in Europas zentrale Rolle als Innovations- und Stabilitätsanker.