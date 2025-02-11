Österreich und die EIB

Wir unterstützen die Industrie weiter auf ihrem Weg in eine grüne Zukunft, etwa über Projekte mit Voestalpine. In Niederösterreich und dem Burgenland haben wir Windparks und Solaranlagen finanziert. Hinzu kommen Projekte für sozialen und bezahlbaren Wohnraum in Salzburg und Tirol.

Und in Partnerschaft mit Zumtobel fördern wir Technologien für energieeffiziente Gebäude und Stadtbeleuchtungen.