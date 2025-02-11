Österreich und die EIB

Wir unterstützen die Industrie weiter auf ihrem Weg in eine grüne Zukunft, etwa über Projekte mit Voestalpine. In Niederösterreich und dem Burgenland haben wir Windparks und Solaranlagen finanziert. Hinzu kommen Projekte für sozialen und bezahlbaren Wohnraum in Salzburg und Tirol.
Und in Partnerschaft mit Zumtobel fördern wir Technologien für energieeffiziente Gebäude und Stadtbeleuchtungen.
Auf einen Blick
34,69 Mrd. €
Tätigkeit der EIB-Gruppe in Österreich, nach Schwerpunkten
(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)
Tätigkeit der EIB in Österreich seit Beginn, nach Sektoren
Der Weg zur EIB
We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.
Umfrage der EIB zu Investitionen in Österreich
