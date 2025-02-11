Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Österreich und die EIB

Wir sind seit 1973 in Österreich tätig und finanzieren große Infrastrukturprojekte sowie Vorhaben für nachhaltigen Verkehr und erneuerbare Energien.

Wir unterstützen die Industrie weiter auf ihrem Weg in eine grüne Zukunft, etwa über Projekte mit Voestalpine. In Niederösterreich und dem Burgenland haben wir Windparks und Solaranlagen finanziert. Hinzu kommen Projekte für sozialen und bezahlbaren Wohnraum in Salzburg und Tirol.

Und in Partnerschaft mit Zumtobel fördern wir Technologien für energieeffiziente Gebäude und Stadtbeleuchtungen.

Auf einen Blick

Die EIB stellt Finanzierungen und Know-how für solide und nachhaltige Investitionsprojekte in Österreich bereit.

1973

AUFNAHME DER TÄTIGKEIT

338

FINANZIERTE PROJEKTE

34,69 Mrd. €

INVESTITIONEN IM LAND

14

PARTNERINSTITUTE IN IHRER NÄHE

Tätigkeit der EIB-Gruppe in Österreich, nach Schwerpunkten

(In Mio. €, Stand zum Ende des Vorjahres)

Tätigkeit der EIB in Österreich seit Beginn, nach Sektoren

Die EIB-Gruppe in Österreich 2024  

Projektgeschichten aus Österreich

Konkrete Beispiele sind aussagekräftiger als Zahlen und Grafiken. Hier erfahren Sie, wie die Arbeit der Bank die Lebensqualität der Menschen in Österreich und anderswo verbessert.
  • 19 Juni 2025

    Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

    Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum

    Wie Innovationen den Wohnungsbau revolutionieren

Pioniere in Europa investieren in Digitalisierung und Innovation im Bau, für mehr bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum
  • 16 Juni 2025

    Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

    Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie

    Woher die Wohnungskrise kommt und wie wir sie lösen

Europas Wohnungskrise schadet jungen Menschen, vulnerablen Gruppen und der europäischen Wirtschaft. Die Lösung: mehr Finanzierungen, schnellere Baumethoden und weniger Bürokratie
  • 8 Mai 2025

    Scheinbar selbstverständlich in Europa

    We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.

    Scheinbar selbstverständlich in Europa

We work behind the scenes with our partners to improve lives. These are the stories of the things we take for granted, and the many ways we make a difference across the European Union.
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

    Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 2)

Financing for post-doctoral research in Greece, sustainable transport in Bulgaria, wind power in Germany, farmers in France, satellites in Poland… The European Investment Bank Group supports projects that improve people's lives and foster growth and prosperity across Europe.
  • 7 Mai 2025

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

    Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people’s lives and foster growth and prosperity across Europe.

    Europe Day 2025: Proud to be European (part 1)

Affordable housing in Portugal, the first artificial energy island in the North Sea, early cancer detection in Spain, new waterways to prevent floods in Sweden… The European Investment Bank Group supports projects that improve people's lives and foster growth and prosperity across Europe.
  • 8 März 2025

    Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren

    Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten

    Gendergap: Warum es sich lohnt, Gleichstellung zu finanzieren

Europa muss alle Talente nutzen und Frauen gleiche Chancen bieten
  • 7 März 2025

    Sicherheit in jedem Sektor

    Europa kann geopolitische Bedrohungen entschärfen, wenn es seinen Werten treu bleibt – und auch in Sektoren außerhalb der Verteidigung investiert

    Sicherheit in jedem Sektor

Europa kann geopolitische Bedrohungen entschärfen, wenn es seinen Werten treu bleibt – und auch in Sektoren außerhalb der Verteidigung investiert
  • 20 Februar 2025

    Cash für Chips

    Halbleiter findet man in fast jedem Gerät. Der niederländische Chiphersteller NXP bringt diese wichtige Technologie in Europa in die Zukunft

    Cash für Chips

Halbleiter findet man in fast jedem Gerät. Der niederländische Chiphersteller NXP bringt diese wichtige Technologie in Europa in die Zukunft
  • 5 Dezember 2024

    Präsidentin Calviño: Meine Tour durch 27 EU-Hauptstädte

    Im letzten Jahr reiste die EIB-Präsidentin quer durch die EU, um sich in Gesprächen ein Bild zu machen und die acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe vorzustellen

    Präsidentin Calviño: Meine Tour durch 27 EU-Hauptstädte

Im letzten Jahr reiste die EIB-Präsidentin quer durch die EU, um sich in Gesprächen ein Bild zu machen und die acht Kernprioritäten der EIB-Gruppe vorzustellen
  • 27 November 2024

    Reichlich Platz zum Wohnen

    Bezahlbare Wohnungen in Wien und anderen österreichischen Städten sind kein Zufall, sondern das Ergebnis eines gut geplanten 100 Jahre alten Systems

    Infrastruktur Stadtentwicklung Energieeffizienz Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Nachhaltigkeit Österreich Europäische Union Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur Bezahlbarer und nachhaltiger Wohnraum Energie

Der Weg zur EIB

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Kleine Projekte

Finanzierungen für kleinere Projekte
(in der Regel unter 25 Millionen )

Kontaktieren Sie unsere Partnerinstitute in Ihrer Nähe  

Große Projekte

Finanzierungen für große Projekte
(über 25 Millionen €)

Kontaktieren Sie unser Büro vor Ort  

Beratungsdienste

Verschiedene Beratungsdienste und technische Hilfe

Kontaktieren Sie unsere Experten  

Umfrage der EIB zu Investitionen in Österreich

Die EIB hat 12 500 Unternehmen und 500 große Kommunen in ganz Europa gefragt, welche Faktoren ihre Investitionstätigkeit ankurbeln oder bremsen. Unterstützt wurde sie dabei von Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.

Die aktuellen Ergebnisse  

Kontakt

Behörden und Großunternehmen

Wenden Sie sich direkt an unser Büro vor Ort

Medien

Kontaktieren Sie unsere Pressestelle

Pressekontakt
Tel. +352 43791

press@eib.org
www.eib.org/press

Allgemeine Fragen

Bei Fragen zu Finanzierungsfazilitäten, zur Tätigkeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an den Information Desk

Kontakt
Tel. +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen

