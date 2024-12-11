Österreich: EIB unterstützt Zumtobel Group bei Entwicklung von innovativen Lichtlösungen

Der Beleuchtungsspezialist erhält 50 Millionen Euro Kredit für Forschung und Entwicklung.

Die Finanzierung stärkt die Innovationsaktivitäten zur Entwicklung intelligenter und innovativer Produkte.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gewährt der Zumtobel Group einen Kredit in Höhe von 50 Millionen Euro zur Stärkung der Forschung- und Entwicklungsarbeiten von innovativen Lichtlösungen. Mit den bereitgestellten Mitteln werden die F&E-Aktivitäten an den EU-Standorten des Lichtkonzerns unterstützt, die für die kommenden drei Geschäftsjahre mit einem Gesamtvolumen von 191 Millionen Euro geplant sind.

Das Ziel dieser F&E-Projekte besteht in der Entwicklung intelligenter Komponenten für Lichtanwendungen im Innen- und Außenbereich und in der Schaffung innovativer und energieeffizienter Lichtlösungen für Smart Buildings und Smart Cities. Alle Projekte vereint der Fokus auf Energieeffizienz und Konnektivität. Sie unterstützen damit die Bemühungen um Nachhaltigkeit und Digitalisierung innerhalb der EU. Bereits seit 2018 ist die Europäische Investitionsbank langfristiger Finanzierungspartner der Zumtobel Group, um die Innovationskraft und Finanzierungsposition des Unternehmens mit Hauptsitz im österreichischen Dornbirn zu stärken.

„Unsere Partnerschaft mit der Zumtobel Group stärkt Innovationen und wird den grünen Wandel in Österreich beschleunigen“, sagte EIB-Vizepräsident Thomas Östros. „Dieses Projekt zeigt, wie EIB-Finanzierungen sowohl das Wachstum eines Unternehmens als auch die Digitalisierung und den Klimaschutz vorantreiben können.“

„In einer Welt des digitalen Wandels sind innovative Produkte der Motor für nachhaltigen Erfolg. Als global agierendes Unternehmen der Lichtindustrie investieren wir gezielt in die Entwicklung wegweisender Zukunftslösungen – speziell an unseren EU-Forschungsstandorten. Die EIB-Finanzierung über 50 Millionen Euro unterstützt uns dabei, unsere Position als Innovationstreiber der Branche weiter auszubauen sowie unter den innovationskräftigsten Unternehmen Österreichs zu bleiben“, so Thomas Erath, CFO Zumtobel Group.

Hintergrundinformationen

EIB-Gruppe

Die EIB-Gruppe ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Sie vergibt Mittel für solide Investitionen, die zu den Kernzielen der EU beitragen, und arbeitet eng mit anderen Organen und Einrichtungen der EU zusammen, um gemeinsame Prioritäten wie faires Wachstum und einen gerechten Übergang zur Klimaneutralität voranzubringen. Die EIB-Gruppe, zu der auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete letztes Jahr neue Finanzierungen von insgesamt 88 Milliarden Euro, davon 1,26 Milliarden Euro in Österreich. Über die Hälfte der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe wird für Projekte unterzeichnet, die direkt zur Eindämmung des Klimawandels, zur Anpassung an seine Folgen und zu einer gesünderen Umwelt beitragen.

Zumtobel Group AG

Die Zumtobel Group ist ein internationaler Lichtkonzern und ein führender Anbieter von innovativen Lichtlösungen, Lichtkomponenten und den dazugehörigen Services. Mit ihren Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceportfolio. Das über Jahrzehnte gewachsene Know-how über die Wirkung von Licht auf den Menschen bildet die Basis für die Entwicklung von Innovationen und neuen Geschäftsfeldern. Im Leuchtengeschäft zählt das Unternehmen mit den Marken Thorn und Zumtobel zu den europäischen Marktführern. Mit der Technologiemarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Das Service-Angebot der Zumtobel Group ist eines der umfassendsten in der gesamten Lichtbranche: Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen mit Fokus auf der Vernetzung von Gebäuden und Städten mittels der Licht-Infrastruktur. Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX Prime) notiert und beschäftigt aktuell rund 5.300 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.127,0 Millionen Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich).