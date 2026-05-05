Die EIB unternimmt große Anstrengungen, um Partnerschaften aufzubauen, die es ihr ermöglichen, ihre Operationen noch besser auf die Nachfrage abzustimmen.
Die Zusammenarbeit, die die EIB bereits mit einer ganzen Reihe von Partnern aufgebaut hat, ermöglicht es ihr:
- eine optimale Wechselwirkung zwischen ihren Darlehen und den Hilfen aus den Haushaltsmitteln der EU durch einige gemeinsame Initiativen wie JASPERS und InnovFin zu gewährleisten;
- solide Mittel von anderen Banken und Finanzinstituten für die Finanzierung von Projekten der EIB zu mobilisieren und dadurch die von ihr vergebenen Darlehen optimal zu ergänzen;
- auf die Bedürfnisse der Zivilgesellschaft einzugehen, indem sie Transparenz gewährleistet und Informationen über die Operationen der Bank bereitstellt.