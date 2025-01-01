Mit Partnern mehr bewirken

Der Dialog mit der Zivilgesellschaft ist wichtiger denn je. Denn die globalen Herausforderungen von heute können wir nur gemeinsam bewältigen – mit Partnerschaften und Koalitionen. Zivilgesellschaftliche Organisation sind oft näher an der Basis und haben wertvolle Erkenntnisse, Perspektiven und Erfahrungen. Deshalb suchen wir den Kontakt und arbeiten gemeinsam an nachhaltigen und fairen Lösungen.