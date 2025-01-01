Mit Partnern mehr bewirken
Der Dialog mit der Zivilgesellschaft ist wichtiger denn je. Denn die globalen Herausforderungen von heute können wir nur gemeinsam bewältigen – mit Partnerschaften und Koalitionen. Zivilgesellschaftliche Organisation sind oft näher an der Basis und haben wertvolle Erkenntnisse, Perspektiven und Erfahrungen. Deshalb suchen wir den Kontakt und arbeiten gemeinsam an nachhaltigen und fairen Lösungen.
Warum die Zivilgesellschaft wichtig ist
Die Zivilgesellschaft, das sind Non-Profit-Organisationen, Stiftungen, Thinktanks, Forschungseinrichtungen, Nichtregierungsorganisationen und Vereine. Sie forschen, bauen Kapazitäten auf, stehen im Dialog mit lokalen Stakeholdern, testen neue Ansätze und vermitteln zwischen den Menschen, dem Staat und der Wirtschaft. Mit den Erkenntnissen, der Kompetenz und dem lokalen Wissen der Zivilgesellschaft machen wir unsere Investitionen nachhaltiger und effektiver.
Wie wir arbeiten
Wir arbeiten mit zivilgesellschaftlichen Organisation an Projekten, die unsere strategischen Kernprioritäten unterstützen. Dazu gehören unter anderem Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit, sozialer und territorialer Zusammenhalt sowie Landwirtschaft und Bioökonomie.
Informationsaustausch
Wir informieren transparent und präzise über unsere Projekte und Aktivitäten. Das haben wir in unseren Transparenzleitlinien festgelegt. Zivilgesellschaftliche Organisation können sich über unsere Projekte informieren und das öffentliche Register mit Umweltinformation konsultieren. Außerdem können sie gezielt Informationen anfordern und bilaterale Treffen vereinbaren.
Strategische Partnerschaften
Wir tun uns bei unseren Projekten mit der Zivilgesellschaft zusammen. Der Fokus reicht von naturbasierten Lösungen über Klimaanpassung bis zu einer nachhaltigen Bioökonomie. Diese Partnerschaften fördern den Dialog mit Stakeholdern vor Ort und ermöglichen uns, früh im Projektzyklus auf Probleme einzugehen.
Institutioneller Dialog
Einmal jährlich organisieren wir das Seminar des EIB-Verwaltungsrats mit der Zivilgesellschaft. Dort können sich Organisationen mit Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Direktoriums der EIB sowie mit Expertinnen und anderen Stakeholdern austauschen und offen über Ideen zu den unterschiedlichsten Themen diskutieren.
Konsultation der Öffentlichkeit
Wir lassen die Öffentlichkeit zu Wort kommen: in Konsultationen und bei Stakeholder-Veranstaltungen zu bestimmten Maßnahmen oder Initiativen, zum Beispiel zur Entwicklung unseres Klimabank-Fahrplans. Dort hat jede und jeder die Möglichkeit, mit uns über Themen zu sprechen, die ihnen wichtig sind.
Stakeholder-Dialog
Unsere Umwelt- und Sozialstandards schreiben vor, dass Projektträger kontinuierlich und transparent mit den Stakeholdern eines Projekts kommunizieren. In unseren Erläuterungen dazu finden Projektträger Empfehlungen, wie sie unsere Standards für den Stakeholder-Dialog am besten erfüllen.
Unsere Partner
Wir schätzen den Input von zivilgesellschaftlichen Organisation sehr. Sie steuern wertvolle Erkenntnisse, Fachkompetenz und lokales Wissen bei, damit wir eine größere Wirkung erzielen. Hier ist eine Auswahl unserer Partner:
Der Austausch in der Praxis
Machen Sie sich ein Bild davon, wie die Zivilgesellschaft unsere Arbeit unterstützt.
Seminar des EIB-Verwaltungsrats mit der Zivilgesellschaft 2024: Hindernisse überwinden – für eine sichere, nachhaltige Welt
Mehr als 70 Teilnehmende aus 50 zivilgesellschaftlichen Organisationen kamen am 15. Oktober 2024 zum jährlichen Seminar mit dem EIB-Verwaltungsrat am EIB-Sitz in Luxemburg.
Clevere Lösungen aus der Natur
Die Europäische Investitionsbank und The Nature Conservancy helfen Kroatien mit naturbasierten Infrastruktur-Lösungen bei Klimaanpassung und Wassersicherheit
EIB und WWF bringen naturbasierte Lösungen groß raus
Angesichts immer schlimmerer Überschwemmungen und Dürren in Europa bündeln die Europäische Investitionsbank (EIB) und der WWF ihre Kräfte, um die Klimaanpassung in Europa voranzutreiben. Dazu entwickeln sie naturbasierte Lösungen, um die europäische Gesellschaft und Wirtschaft gegen die immer schwereren Folgen der Klima- und der Biodiversitätskrise abzuschirmen.
Mit der Natur, nicht gegen sie
Naturnaher Hochwasserschutz in Griechenland.
Weniger Flussbarrieren für mehr Artenvielfalt
Dämme können schlecht für Flüsse sein. Preisgekrönte Projekte zeigen, wie sich Europas fragmentierte Flüsse erholen, wenn Barrieren beseitigt werden. Davon profitieren Ökosysteme und Wirtschaft
Kontakt
Wir wollen von Ihnen hören – ganz gleich, ob Sie eine zivilgesellschaftliche Organisation sind oder eine allgemeine Frage haben.
Zivilgesellschaft?
Unser Team für Transparenz und Zivilgesellschaft ist für Sie da
Allgemeine Frage?
Kontaktieren Sie unseren InfoDesk
Auf dem Laufenden bleiben?
Wir informieren Sie gern über unsere Mailingliste