Auftragsvergabe

Im Zentrum unserer Vergabepolitik stehen Transparenz, Effizienz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir stellen sicher, dass alle von der Bank finanzierten Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge höchsten Qualitätsansprüchen genügen, pünktlich geliefert und zu wettbewerbsfähigen Preisen beschafft werden – in der Regel durch offene internationale Ausschreibungen.

Für Projekte innerhalb der EU und in assoziierten Ländern verlangen wir die vollständige Einhaltung des EU-Vergaberechts, insbesondere der Regeln für faire und wettbewerbliche Ausschreibungen.

Außerhalb der EU wenden wir die wichtigsten Grundsätze der EU-Vergaberichtlinien an – wie offener Wettbewerb, Nichtdiskriminierung, Fairness und Transparenz – und passen sie bei Bedarf an die lokalen Gegebenheiten an.

Unser Ziel: Wir unterstützen unsere Partner und fördern eine solide Vergabepraxis, die unseren Werten und internationalen Standards entspricht.