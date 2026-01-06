Im Zentrum unserer Vergabepolitik stehen Transparenz, Effizienz und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir stellen sicher, dass alle von der Bank finanzierten Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge höchsten Qualitätsansprüchen genügen, pünktlich geliefert und zu wettbewerbsfähigen Preisen beschafft werden – in der Regel durch offene internationale Ausschreibungen.
- Für Projekte innerhalb der EU und in assoziierten Ländern verlangen wir die vollständige Einhaltung des EU-Vergaberechts, insbesondere der Regeln für faire und wettbewerbliche Ausschreibungen.
- Außerhalb der EU wenden wir die wichtigsten Grundsätze der EU-Vergaberichtlinien an – wie offener Wettbewerb, Nichtdiskriminierung, Fairness und Transparenz – und passen sie bei Bedarf an die lokalen Gegebenheiten an.
Unser Ziel: Wir unterstützen unsere Partner und fördern eine solide Vergabepraxis, die unseren Werten und internationalen Standards entspricht.
Eine Ausschreibung bei der EIB-Gruppe ist ein wettbewerbliches Verfahren, bei dem die Bank qualifizierte Anbieter auffordert, Angebote für Waren, Dienstleistungen oder Bauleistungen einzureichen. Das Verfahren unterliegt dem EU-Vergaberecht.
Die EIB-Gruppe bietet technische Hilfe, damit Investitionsprojekte stärker und wirkungsvoller werden, die EU-Ziele erfüllen und langfristig Nutzen bringen.
Eine Interessenbekundung ist eine formale Bewerbung, mit der sich Interessierte auf ein Verfahren der EIB melden, um als geeignete Bewerber nach festgelegten Kriterien bewertet und ausgewählt zu werden.
Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen für Projekte, die ganz oder teilweise von der EIB finanziert werden oder mit Darlehen, für die die Bank eine Garantie stellt
Publikationen zum Thema
Leitfaden für die Auftragsvergabe von durch die EIB mitfinanzierten Projekten
Der vorliegende Leitfaden für die Auftragsvergabe soll Projektträger über die Regelungen für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen informieren, wenn diese Aufträge vollständig oder teilweise von der Europäischen Investitionsbank (die „Bank“ oder die „EIB“) finanziert werden oder mit Darlehen, für die die Bank eine Garantie stellt.
Leitfaden der EIB für die interne Beschaffung und die Beschaffung technischer Hilfe
Leitfaden für die Vergabe von Dienstleistungs-, Liefer- und Bauaufträgen und Konzessionen durch die Bank
Bewerbung um einen Auftrag für technische Hilfe
Interessierte Dienstleister werden gebeten, dieses Formular vollständig ausgefüllt einzusenden ...
Weitere Informationen
Vergabe von Aufträgen für technische Hilfe
Aufträge für technische Hilfe müssen ausgeschrieben werden. An den Ausschreibungen können alle natürlichen und juristischen Personen teilnehmen. Wird die technische Hilfe ausschließlich von der Europäischen Kommission finanziert, beschränkt sich die Teilnahme auf natürliche oder juristische Personen in den EU-Mitgliedstaaten sowie in den Partnerländern aus der Region, die von der EU-Haushaltsordnung abgedeckt wird.
Datenschutzerklärung für die interne Beschaffung und die Beschaffung technischer Hilfe sowie für die Auftragsvergabe
Diese Datenschutzerklärung erläutert, wie die Europäische Investitionsbank personenbezogene Daten (Informationen, die sich auf identifizierte oder identifizierbare natürliche Personen beziehen) bei der internen Beschaffung und der Beschaffung technischer Hilfe, einschließlich des Auftrags- und Lieferantenmanagements, verarbeitet. Sie enthält wichtige Informationen über die im EU-Datenschutzgesetz verankerten Rechte natürlicher Personen.