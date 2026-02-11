Projektbezogene Auftragsvergabe

Kreditnehmer und Projektträger übernehmen die volle Verantwortung für die Umsetzung der von der Bank finanzierten Projekte – einschließlich der gesamten Beschaffung von der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen bis zur Vergabe und Durchführung der Aufträge.

Die Bank überprüft in diesem Zusammenhang lediglich, ob die für ihren Finanzierungsbeitrag geltenden Bedingungen eingehalten werden. Wir beraten und unterstützen Projektträger auf Wunsch im Vergabeprozess, sind jedoch nicht als Vertragspartner an der Auftragsvergabe beteiligt.

Der Leitfaden zur Auftragsvergabe beschreibt die Vergabepolitik der EIB. Er richtet sich an Kreditnehmer und Projektträger, deren Aufträge von der Bank finanziert werden. Ziel ist es, sie darüber zu informieren, wie die benötigten Leistungen für ihre Projekte beschafft werden müssen.