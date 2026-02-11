Projektbezogene Auftragsvergabe

Neueste Entwicklungen
Invitation - webinar on transport procurement opportunities
The European Commission, the World Bank Group, European Investment Bank and European Bank for Reconstruction and Development have deepened their strategic partnership in the context of the Global Gateway initiative, to drive a new generation of connectivity projects.
Join this event to hear from the European Commission and MDBs about procurement opportunities including in the context of the Global Gateway initiative.
EIB prüft neues Vergabemodell: Early Contractor Involvement (ECI)
Die EIB hat am 28. November 2025 gemeinsam mit Rijkswaterstaat, der niederländischen Behörde für den Bau und den Unterhalt von Straßen und Wasserwegen, einen Erfahrungsaustausch organisiert. Dabei ging es um die Frage, wie die öffentliche Auftragsvergabe zu einem strategischen Motor für Innovation und Resilienz bei Infrastrukturprojekten in Europa werden kann.
Unsere Welt verändert sich rasant. Klimatische Herausforderungen, geopolitische Unsicherheiten, technologische Entwicklungen und wirtschaftliche Umbrüche verlangen von Europa mehr Flexibilität und Kreativität. Dies gilt auch für die Auftragsvergabe, auch hier ist Innovation gefragt – nicht nur bei dem, was wir bauen, sondern auch bei der Art und Weise, wie wir es umsetzen. Die Vergabe öffentlicher Aufträge ist längst mehr als ein Verwaltungsakt mit festgelegten Rollen: Sie beeinflusst nicht nur Kosten und Compliance, sondern entscheidet auch über Punkte wie Resilienz, Qualität und den langfristigen Nutzen eines Projekts für die Gesellschaft. Sie kann damit ein strategisches Instrument sein, um Märkte zu gestalten, Innovation voranzutreiben und Europa wettbewerbsfähiger zu machen.
Ein vielversprechendes Modell bei der Auftragsvergabe ist das sogenannte Early Contractor Involvement (ECI), also die frühzeitige Einbindung des ausführenden Unternehmens mit all seinem Know-how. Dies führt zu einer besseren Zusammenarbeit und letztlich zu besseren Ergebnissen für die Gesellschaft. Konkret werden ausführende Unternehmen meist schon in der frühen Planungsphase in das Projekt eingebunden, bevor die endgültige Planung oder der genaue Projektumfang feststehen. So sollen die Fachkenntnisse des ausführenden Unternehmens genutzt werden, um die Umsetzbarkeit des Vorhabens zu verbessern, Kosten zu optimieren, Risiken zu erkennen und die Projektdurchführung effizienter zu machen.
Die Vortragenden auf der Veranstaltung referierten über die Erfahrungen in den Niederlanden, wo ECI bei großen Infrastrukturvorhaben im öffentlichen Sektor angewendet wird. Außerdem gaben sie wertvolle Einblicke in die Entwicklung und praktische Umsetzung dieses Modells. Darüber hinaus versuchten die EIB und Rijkswaterstaat, ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, ob das ECI-Modell der EIB helfen kann, künftig noch bessere und intelligentere Infrastrukturprojekte zu realisieren. Dabei wurde betont, dass die vorgestellten Beispiele als Anregung und als Ausgangspunkt für weiterführende Überlegungen dienen können. Jede zukünftige Anwendung des ECI-Modells sollte sich jedoch an der Komplexität des Projekts, den rechtlichen Vorgaben sowie der Erfahrung der Projektträger, Länder und Märkte orientieren.
EIB informiert niederländische Unternehmen über strategische Auftragsvergabe
Am 31. Oktober 2025 richtete die Abteilung Beschaffungswesen der EIB auf Einladung des Arbeitgeberverbandes VNO-NCW und der niederländischen Unternehmensagentur (RVO) eine Informationsveranstaltung für niederländische Unternehmen aus. Das Event sollte die Unternehmen mit den Finanzierungsinstrumenten und strategischen Vergabeverfahren vertraut machen, mit denen die EIB qualitativ hochwertige, nachhaltige Projekte fördert.
Eröffnet wurde die Veranstaltung von EIB-Vizepräsident Robert de Groot und Robin Uyterlinde, Verwaltungsratsmitglied der EIB für die Niederlande.
Ergebnisse der EIB-Umfrage zum Wettbewerb außerhalb der EU
Unsere Vergabepolitik
Das Wichtigste in Kürze
Die Vergabepolitik der EIB basiert auf klaren Prinzipien: Wirtschaftlichkeit, Effizienz, offene internationale Ausschreibungen, Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung, gegenseitige Anerkennung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz. Diese Werte leiten sich aus den EU-Verträgen und der Satzung der Bank ab.
Als Einrichtung der EU und multilaterale Entwicklungsbank verfolgt die EIB einen doppelten Ansatz: Gemäß dem Leitfaden für die Auftragsvergabe gilt innerhalb der EU uneingeschränkt das EU-Vergaberecht. Außerhalb der EU setzen wir auf eine Kombination aus den wichtigsten Mechanismen der EU-Ausschreibungsrichtlinien und internationalen Best Practices anderer multilateraler Entwicklungsbanken.
Die EIB hat mit mehreren internationalen Finanzinstituten Mutual-Reliance-Vereinbarungen geschlossen. So können wir uns bei kofinanzierten Projekten außerhalb der EU auf die Vergabepolitik, Verfahren und die Überwachung des jeweils federführenden Geldgebers verlassen.
Alle Projekte müssen die Umwelt- und Sozialstandards der EIB erfüllen. Projektträger werden bestärkt, zum Umweltschutz, zum Wohlergehen der Menschen, zu den Menschenrechten, zur Geschlechtergleichstellung, zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Bieter und Nachunternehmer sind verpflichtet, auch bei Projekten außerhalb der EU die Umwelt- und Sozialerklärung umzusetzen.
Projektträger müssen Beschwerden zur Vergabe prüfen, notwendige Schritte unternehmen und zeitnah reagieren. Jede interessierte Person kann sich zudem mit einer Beschwerde an die EIB wenden.
Die Bank will sicherstellen, dass ihre Projekte nicht für rechtswidrige Verhaltensweisen und Handlungen missbraucht werden. Bei Projekten außerhalb der EU müssen alle Bieter eine Integritätserklärung abgeben und einhalten, um überhaupt teilnehmen zu dürfen.
Im Rahmen ihrer Ausschlusspolitik kann die Bank Einzelpersonen oder Unternehmen von der Auftragsvergabe für von der EIB mitfinanzierte Projekte ausschließen, wenn sie nachweislich im Laufe der Auftragsvergabe oder der Durchführung des Auftrags an rechtswidrigen Verhaltensweisen und Handlungen beteiligt waren.
Aufträge erhalten
Marktansprache
Entdecken Sie die neuesten Geschäftsmöglichkeiten und nützliche Ressourcen zur Auftragsvergabe bei von der EIB finanzierten Projekten
Geschäftschancen
Auftragsbekanntmachungen für von der EIB finanzierte Projekte außerhalb der EU
Alle Projekte
Erfahren Sie mehr über Projekte, deren Finanzierung die EIB prüft oder die sie bereits finanziert.
Hilfreiche Unterlagen für die Auftragsvergabe
Für Projektträger
Unterlagen für die Auftragsvergabe bei von der EIB finanzierten Projekten
- Vergabeplan
- Integritätserklärung (EN, FR, ES, PT)
- Umwelt- und Sozialerklärung (EN, FR, ES, PT)
- Anleitung für Projektträger der EIB zum Ausfüllen von Standardformularen für die Bekanntmachung von Ausschreibungen
- Vorinformation zur Veröffentlichung (EN, FR, ES, PT)
- Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung (EN, FR, ES, PT)
- Anhang I der Vorabinformation und der Auftragsbekanntmachung zur Veröffentlichung (EN, FR, ES, PT)
- Vergabebekanntmachung (EN, FR, ES, PT)
- Anhang A der Vergabebekanntmachung (EN, FR, ES, PT)
- Bekanntmachung über Auftragsänderungen (EN, FR, ES, PT)
- Juni 2025 – Vergabeplanung (EN)
- Mai 2025 – Grundsätze der Auftragsvergabe für Projekte (EN)
- April 2025 – Bewertungskriterien (EN)
- Februar 2025 – Auftragsmanagement bei von der EIB mitfinanzierten Projekten (FR) Zum Video
- Juli 2024 – Berichte über die Angebotsbewertung – EIB-Anforderungen und Best Practices (EN) Zum Video
- März 2024 – Auftragsmanagement bei von der EIB mitfinanzierten Projekten (EN) Zum Video
- Februar 2024 – Vergabepolitik für von der EIB mitfinanzierte Projekte (FR)
- Januar 2024 – Anforderungen an die Ausschreibungsunterlagen laut EIB-Leitfaden für die Auftragsvergabe (EN) Zum Video
- Juni 2023 – Auftragsvergabe bei von der EIB mitfinanzierten Projekten (EN) Zum Video
Aktuelles zur projektbezogenen Auftragsvergabe
-
EIB und EBWE: Vereinbarung für wirkungsstärkere Projekte weltweit
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) haben ihre langjährige Partnerschaft mit der Unterzeichnung einer Mutual-Reliance-Vereinbarung zu Umwelt- und Sozialfragen vertieft. In Ländern, in denen beide Einrichtungen tätig sind, können damit gemeinsame Finanzierungen erleichtert und Projekte schneller auf den Weg gebracht werden. Auch auf Kundenseite gibt es Vorteile, weil Bürokratie abgebaut wird.
-
Multilaterale Entwicklungsbanken vertiefen Zusammenarbeit
Die Spitzen von zehn multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) haben heute gemeinsame Schritte angekündigt, um bei dringlichen Entwicklungszielen besser zusammenzuarbeiten. Dadurch wollen sie die Wirkung und den Umfang ihrer Aktivitäten steigern.
-
EIB und IFAD vertiefen Zusammenarbeit für mehr Ernährungssicherheit, bessere Klimaanpassung und schnellere Projektdurchführung
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung (IFAD) der Vereinten Nationen haben heute zwei Vereinbarungen unter Dach und Fach gebracht, um bei Projekten in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen – vor allem in Afrika – noch enger zusammenzuarbeiten. Die Vereinbarungen wurden heute in Rom von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle und IFAD-Präsident Alvario Lario unterzeichnet.
-
Vereinbarung zwischen EIB und IDB beschleunigt Finanzierung von Projekten in Lateinamerika und der Karibik
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Interamerikanische Entwicklungsbank (IDB) haben eine neue Vereinbarung unterzeichnet, um klimaresiliente Projekte in Lateinamerika und der Karibik stärker zu fördern. Durch die Mutual-Reliance-Vereinbarung verbessert sich die Projektdurchführung und ‑überwachung, und die EIB und die IDB können Klimainvestitionen effizienter finanzieren.
-
Neuer Verfahrensrahmen von EIB und AsDB verbessert Vergabe öffentlicher Aufträge in Asien
Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Asiatische Entwicklungsbank (AsDB) haben einen Verfahrensrahmen für die Auftragsvergabe unterzeichnet, um die Durchführung und Überwachung von gemeinsam finanzierten Projekten des öffentlichen Sektors in Asien zu verbessern.
-
Neue Vereinbarung erleichtert Finanzierungen für Projekte der Europäischen Investitionsbank und der Karibischen Entwicklungsbank in der Karibik
Die EIB und die Karibische Entwicklungsbank (CDB) haben eine neue Vereinbarung unterzeichnet, um Klimaresilienz-Projekte in der Region besser unterstützen zu können. Mit dem neuen Verfahrensrahmen für die Auftragsvergabe können die EIB und die CDB die Projektdurchführung und -überwachung verbessern und somit eine effizientere Finanzierung verschiedener Klimaprojekte in der Karibik ermöglichen.