Unser Einstellungsverfahren

Sobald Sie das Angebot angenommen haben, schicken wir Ihnen den Vertrag zu. Damit können Sie alle weiteren Schritte planen, wie etwa die Suche nach einer Unterkunft oder die Schulanmeldung Ihrer Kinder. Die EIB unterstützt Sie beim gesamten Onboarding-Prozess.

Vor der Hintergrundüberprüfung bitten wir Sie, eine Selbsterklärung zu unterzeichnen. Gibt es an der Erklärung nichts zu beanstanden, erhalten Sie einen unverbindlichen Vertrag von der EIB. Er wird erst dann verbindlich, wenn die Prüfung durch den externen Dienstleister erfolgreich abgeschlossen ist.

Damit erhalten Sie auch Zugang zu unserem Newcomer-Portal. Dort finden Sie Informationen zu Ihrem Umzug nach Luxemburg und erfahren, welche Formalitäten Sie vor Ihrem ersten Arbeitstag erledigen müssen.

Für unbefristete Verträge gilt eine Probezeit von neun Monaten. Bei befristeten Verträgen sind es drei bis sechs Monate.