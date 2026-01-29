Wir müssen anders leben, lernen, arbeiten und produzieren. Denn die Klimakrise, alternde oder wachsende Bevölkerungen und schwindende Ressourcen zwingen uns zum Umdenken. Wichtig sind dabei Innovation und Technologie.
Für mehr technologische Innovation müssen wir auch die digitale Wirtschaft fördern. Künstliche Intelligenz, Quanteninformatik und moderne Fertigungstechniken gehören zu den neuen Technologien, die tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung haben werden.
Heute müssen Gesellschaften in Menschen investieren. Denn ohne Bildung gelingen uns keine technologischen Neuerungen zur Lösung unserer Probleme. Die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und gesundheitlichen Parameter der Menschen bilden das Humankapital und sind der Motor für langfristigen Wohlstand und weniger Armut.
Die EIB-Gruppe fördert Produktivität und Wachstum, mit Investitionen in Digitalisierung und bahnbrechende Technologien. Sehen Sie im Video, was wir tun.
Unsere Auswirkungen im Jahr 2025
Allein 2025 förderte die EIB Investitionen von fast 21 Milliarden Euro in Innovation, Digitalisierung und Humankapital.
50
neue Satelliten gestartet
4,8 Millionen
Menschen mit besserer Gesundheitsversorgung
399 500
Lernende in neuen oder modernisierten Bildungseinrichtungen
Bei uns im Fokus
Innovation ist der Motor des menschlichen Fortschritts. Sie verbessert das Wohlbefinden, mehrt den Wohlstand und kommt auch künftigen Generationen zugute. Außerdem ist sie der Schlüssel zu Wachstum und Beschäftigung.
Die EIB-Gruppe will Investitionshürden abbauen und der EU helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovations- und Digitalisierungswelle zu setzen. Unser Ziel ist es, neue Technologien voranzutreiben, um aktuelle Herausforderungen zu meistern. Wir wollen Europas Innovatoren zu globalen Technologieführern machen.
Innovative Ideen werden immer mehr zur Triebfeder für Wachstum in Europa. Die Innovationskraft der Europäischen Union stützt sich auf erstklassige Forschung. Deshalb investieren wir in bessere Forschungsinfrastruktur. Neben der Planung und dem Bau modernster Einrichtungen fördern wir auch die Grundlagenforschung an Universitäten, technischen Hochschulen und öffentlichen Forschungsinstituten.
Sollen die Folgen der Klimakrise für uns und künftige Generationen beherrschbar bleiben, dürfen wir ab Mitte dieses Jahrhunderts so gut wie keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Das erfordert einen radikalen Umbau unserer Energiesysteme auf mehreren Ebenen. Wir unterstützen Unternehmen, die zukunftsweisende Technologien entwickeln und damit helfen, den Klimawandel zu stoppen.
Neue Technologien und die Digitalisierung verändern die Wirtschaft immer tiefgreifender. Sie können traditionellen Industriezweigen in Europa aber auch neue Impulse geben – Branchen, in denen eine Wertschöpfung von Billionen Euro auf dem Spiel steht. Wir investieren in die Wirtschaft der Zukunft und helfen innovativen Unternehmen bei neuen Technologien und Dienstleistungen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können. Von Handel und Logistik über Industrieautomation bis hin zum Gesundheitswesen.
Im Fokus
Megafactory takes on global satellite industry
Belgische Megafabrik will mit Massenproduktion die globale Satellitenindustrie revolutionieren.
Klimakiller im Meeresboden vergraben
Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher
Pan-European defence value-chain investments
Wie die EIB-Gruppe direkt und über Partner kleinere Unternehmen im Verteidigungssektor fördert – für Innovation, Resilienz und Sicherheit in der EU
Wo stehen EU-Firmen bei KI, Big Data und anderen digitalen Tools?
Laut einer EIB-Umfrage nutzt in der EU und den USA ein ähnlich hoher Anteil digitale Schlüsseltechnologien, US-Firmen integrieren KI aber besser in ihre Prozesse
Sicher per Laser
Französischer Photonik-Pionier Cailabs revolutioniert Weltraumkommunikation
Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation
Erstes Werk für Erbsenprotein in Schweden und kreative pflanzenbasierte Lebensmittel aus Spanien