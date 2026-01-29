Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Innovation, Digitalisierung und Humankapital

Wir müssen anders leben, lernen, arbeiten und produzieren. Denn die Klimakrise, alternde oder wachsende Bevölkerungen und schwindende Ressourcen zwingen uns zum Umdenken. Wichtig sind dabei Innovation und Technologie.

Für mehr technologische Innovation müssen wir auch die digitale Wirtschaft fördern. Künstliche Intelligenz, Quanteninformatik und moderne Fertigungstechniken gehören zu den neuen Technologien, die tiefgreifende Auswirkungen auf Wirtschaft und Beschäftigung haben werden.

Heute müssen Gesellschaften in Menschen investieren. Denn ohne Bildung gelingen uns keine technologischen Neuerungen zur Lösung unserer Probleme. Die im Laufe des Lebens erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und gesundheitlichen Parameter der Menschen bilden das Humankapital und sind der Motor für langfristigen Wohlstand und weniger Armut.

Die EIB-Gruppe fördert Produktivität und Wachstum, mit Investitionen in Digitalisierung und bahnbrechende Technologien. Sehen Sie im Video, was wir tun.

©spainter_vfx/iStock

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

Unsere Auswirkungen im Jahr 2025

Allein 2025 förderte die EIB Investitionen von fast 21 Milliarden Euro in Innovation, Digitalisierung und Humankapital.

50

neue Satelliten gestartet

4,8 Millionen

Menschen mit besserer Gesundheitsversorgung

399 500

Lernende in neuen oder modernisierten Bildungseinrichtungen

Innovation ist der Motor des menschlichen Fortschritts. Sie verbessert das Wohlbefinden, mehrt den Wohlstand und kommt auch künftigen Generationen zugute. Außerdem ist sie der Schlüssel zu Wachstum und Beschäftigung.

Die EIB-Gruppe will Investitionshürden abbauen und der EU helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovations- und Digitalisierungswelle zu setzen. Unser Ziel ist es, neue Technologien voranzutreiben, um aktuelle Herausforderungen zu meistern. Wir wollen Europas Innovatoren zu globalen Technologieführern machen.

GRUNDLAGENFORSCHUNG
©EIB

Innovative Ideen werden immer mehr zur Triebfeder für Wachstum in Europa. Die Innovationskraft der Europäischen Union stützt sich auf erstklassige Forschung. Deshalb investieren wir in bessere Forschungsinfrastruktur. Neben der Planung und dem Bau modernster Einrichtungen fördern wir auch die Grundlagenforschung an Universitäten, technischen Hochschulen und öffentlichen Forschungsinstituten.

SAUBERE ENERGIE
©Shutterstock

Sollen die Folgen der Klimakrise für uns und künftige Generationen beherrschbar bleiben, dürfen wir ab Mitte dieses Jahrhunderts so gut wie keine Treibhausgase mehr ausstoßen. Das erfordert einen radikalen Umbau unserer Energiesysteme auf mehreren Ebenen. Wir unterstützen Unternehmen, die zukunftsweisende Technologien entwickeln und damit helfen, den Klimawandel zu stoppen.

WIRTSCHAFT DER ZUKUNFT
©Gorodenkoff/Shutterstock

Neue Technologien und die Digitalisierung verändern die Wirtschaft immer tiefgreifender. Sie können traditionellen Industriezweigen in Europa aber auch neue Impulse geben – Branchen, in denen eine Wertschöpfung von Billionen Euro auf dem Spiel steht. Wir investieren in die Wirtschaft der Zukunft und helfen innovativen Unternehmen bei neuen Technologien und Dienstleistungen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können. Von Handel und Logistik über Industrieautomation bis hin zum Gesundheitswesen.

Kritische Rohstoffe sind zentral für den Wohlstand und die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Europa braucht sie für die grüne und die digitale Wende genauso wie für Raumfahrt und Verteidigung. Aber diese Rohstoffe sind nicht überall verfügbar, und die Verarbeitungskapazitäten sind beschränkt. Als Finanzierungsarm der Europäischen Union helfen wir mit, die gesamte Wertschöpfungskette zu stärken und so unsere Zukunft zu sichern.

Paul Alain Hunt via Unsplash
2021, CD94_Eric Legrand

Wir glauben, dass alle eine hochwertige Bildung verdienen. Unabhängig von der individuellen Situation. Deshalb bieten wir Kredite und technisches Know-how für Projekte, die das Bildungsangebot verbessern – vom Kindergarten bis zur Uni. Denn nur so können wir das Potenzial der Menschen erschließen. Wir unterstützen aber auch den Bau von Wohnheimen für Studierende, Studienkreditprogramme und Projekte für Sporteinrichtungen.

Die Biowissenschaften bieten wirksame Lösungen für große globale Probleme wie Covid-19. Wir haben maßgeblich an der Bekämpfung von Covid-19 mitgewirkt – durch Finanzierung des ersten Impfstoffs sowie von Medikamenten und Diagnostika, auch für viele andere Krankheiten. Wir engagieren uns für gesundheitliche Chancengleichheit weltweit und finanzieren Versorgungsangebote da, wo sie besonders dringend gebraucht werden.

Nightingale

Wir unterstützen Innovationsprojekte in der ganzen Welt. Mehr dazu
  • 19 Januar 2026

    Megafactory takes on global satellite industry

    Belgische Megafabrik will mit Massenproduktion die globale Satellitenindustrie revolutionieren.

    Satelliten Digitales und Telekommunikation Technologie Raumfahrt Belgien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 8 Januar 2026

    Klimakiller im Meeresboden vergraben

    Neue Technologie bringt Griechenland Netto-Null-Emissionen näher

    Umwelt Klima Beratung Dekarbonisierung Emissionen Innovationsfonds Griechenland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 17 Dezember 2025

    Pan-European defence value-chain investments

    Wie die EIB-Gruppe direkt und über Partner kleinere Unternehmen im Verteidigungssektor fördert – für Innovation, Resilienz und Sicherheit in der EU

    Cyber-Sicherheit KMU Technologie Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 8 Dezember 2025

    Wo stehen EU-Firmen bei KI, Big Data und anderen digitalen Tools?

    Laut einer EIB-Umfrage nutzt in der EU und den USA ein ähnlich hoher Anteil digitale Schlüsseltechnologien, US-Firmen integrieren KI aber besser in ihre Prozesse

    Internet Digitales und Telekommunikation Technologie Produktion Wirtschaft Künstliche Intelligenz Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
  • 27 November 2025

    Sicher per Laser

    Französischer Photonik-Pionier Cailabs revolutioniert Weltraumkommunikation

    Risikokapital und Eigenkapital Satelliten Digitales und Telekommunikation Venture Debt Telekommunication Technologie InvestEU Raumfahrt Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 6 November 2025

    Swedish and Spanish companies drive plant-based food innovation

    Erstes Werk für Erbsenprotein in Schweden und kreative pflanzenbasierte Lebensmittel aus Spanien

    Biotechnologie Bioökonomie Umwelt Gesundheit und Life Sciences Nahrungsmittelindustrie Kreislaufwirtschaft Nachhaltigkeit Spanien Schweden Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur

