„Europas Resilienz und wirtschaftliche Stärke hängen davon ab, dass wir einen sicheren und nachhaltigen Zugang zu kritischen Rohstoffen haben. Die EIB arbeitet mit Partnern in und außerhalb der EU daran, eine zuverlässige, verantwortungsvolle und ökologisch nachhaltige Wertschöpfungskette aufzubauen – damit unsere Industrie und Gesellschaft die nötigen Ressourcen für eine gute Zukunft haben.“
Was sind kritische Rohstoffe?
Wir sind überall im Alltag auf kritische Rohstoffe angewiesen, für Smartphones und E-Autos genauso wie für Batterien und die Speicherung von sauberer Energie. Rohstoffe gelten als „kritisch“, wenn sie eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Europäische Union haben – und wenn ein hohes Risiko von Versorgungsunterbrechungen hinzukommt, weil wir für diese Rohstoffe nur wenige Quellen und nicht genügend gute, bezahlbare Ersatzstoffe haben. Die Europäische Kommission bezeichnet 34 Rohstoffe als kritisch für die EU-Wirtschaft. Davon gelten 17 als strategisch wichtig, darunter Lithium, Kupfer und Germanium.
Unser Angebot
Wir stärken mit einer Reihe von Produkten und Beratungsleistungen die EU-Wertschöpfungskette für kritische Rohstoffe. Dabei decken wir mit unserer strategischen Initiative alle Aktivitäten ab – vom Abbau über die Verarbeitung und das Recycling bis zur Entwicklung von Ersatzstoffen. Immer im Einklang mit der EU-Verordnung zu kritischen Rohstoffen.
Wir bieten Finanzierungen für Projekte in und außerhalb der Europäischen Union.
Wir teilen unser technisches und finanzielles Know-how mit unseren Kunden.
Unsere Lösungen
Erfahren Sie, wie wir mit Finanzierungen und Beratung helfen, unsere Zukunft zu sichern.
-
EIB Global und Australien stärken Kooperation bei kritischen Rohstoffen
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat heute über ihren Entwicklungsarm EIB Global mit der Regierung von Australien eine Absichtserklärung für eine stärkere Zusammenarbeit bei kritischen Rohstoffen unterzeichnet.
-
Ausbau von Kupferrecycling und -produktion in Europa
Die Aurubis AG, ein weltweit führender Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt, hat heute mit der EIB einen Kredit über 200 Millionen Euro unterzeichnet.
-
Vizepräsidentin Beer über den Zugang zu kritischen Rohstoffen
Der Zugang zu kritischen Rohstoffen ist Voraussetzung für nachhaltige Industrialisierung und nachhaltiges Wachstum – und deshalb für die EU und ihre Partner eine globale Priorität. Nur mit starken, strategischen Investitionen können wir dafür robuste Lieferketten sichern
-
EIB fördert nachhaltige Produktion strategischer Metalle für die Wirtschaft und industrielle Autonomie der EU
Die EIB finanziert mit einem 30-Millionen-Euro-Kredit an das andalusische Unternehmen Cunext eine Anlage in Córdoba, die aus alten Kupferanoden neue Kupferkathoden herstellt. Kupfer ist ein strategisch wichtiger Rohstoff.
-
EIB unterstützt Europas Batteriemineralien-Strategie
Mit 150 Millionen Euro an Keliber Oy in Finnland hilft die EIB, die wachsende Nachfrage nach Lithium für die Elektrifizierung des Verkehrs in der EU zu decken.
-
Hilfen für umweltfreundliches Batteriematerial
36,7 Millionen Euro vergibt die EIB unter dem InvestEU-Programm an Königswarter & Ebell in Deutschland. Die deutsche Tochter des australischen Unternehmens Pure Battery Technologies entwickelt damit umweltfreundliches Material für Autobatterien.