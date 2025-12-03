Deutschland: Vulcan Energy erhält EIB-Finanzierung von 250 Mio. Euro für wegweisendes Lithiumprojekt

EIB

Vulcans Lionheart-Projekt im Volumen von 2 Mrd. Euro ermöglicht integrierte Produktion von batteriefertigem Lithium in Europa und stärkt die nachhaltige Rohstoffversorgung der EU

Erstes Verfahren für die direkte Lithiumextraktion in Europa, das die Lithiumgewinnung mit der Erzeugung erneuerbarer, kostengünstiger Energie und Wärme kombiniert

Lionheart ist ein zentraler Baustein für Europas Batterie- und E-Auto-Wertschöpfungskette

Die EIB und zwölf führende Finanzinstitute unterstützen die strategische Investition in Europas Rohstoffsicherheit

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt eine Finanzierung von 250 Millionen Euro für die erste Phase des Lionheart-Projekts von Vulcan Energy im Oberrheingraben. Mit dem 2-Milliarden-Euro-Projekt entsteht eine integrierte Wertschöpfungskette für batteriefertiges Lithium auf Basis von geothermischen Solen. Dies verringert Europas Abhängigkeit von Importen und hilft bei der Dekarbonisierung von Verkehr und Industrie.

Vulcan gewinnt Lithium aus natürlich erhitzter Sole und erzeugt gleichzeitig erneuerbare Energie und Wärme. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der Lithiumgewinnung und Verdunstungsbecken bedeutet das weniger CO 2 -Emissionen und einen geringeren Flächenverbrauch.

Nicola Beer, Vizepräsidentin der EIB: „Lionheart ist Europas erstes Projekt, das die direkte Lithiumextraktion mit erneuerbarer Energieerzeugung verbindet und damit neue Maßstäbe für nachhaltiges Lithium setzt. Mit einer strategischen Lithiumversorgung für die europäische Industrie stärken wir Europas Souveränität und beschleunigen die Energiewende. Dieses Projekt kombiniert innovative geothermische Technologie, heimische Produktion und eine enge öffentlich-private Partnerschaft. Damit setzt es die EU-Verordnung zu kritischen Rohstoffen in die Praxis um und macht die europäischen Lieferketten stabiler.“

Cris Moreno, Managing Director und CEO von Vulcan Energy: „Die Beteiligung der EIB unterstreicht, wie wichtig eine nachhaltigen Lithium-Wertschöpfungskette in Europa ist. Sie fördert lokale Innovation, Jobs und eine CO 2 -neutrale Zukunft.“

Lithium gilt laut der EU-Verordnung zu kritischen Rohstoffen als kritischer und strategischer Rohstoff, und die EIB unterstützt zunehmend Projekte, die die Versorgung breiter aufstellen und dabei hohe Umwelt- und Sozialstandards einhalten.

Die Finanzierung der EIB für Lionheart ist Teil ihrer strategischen Initiative für kritische Rohstoffe. Dabei geht es um Projekte, die eine sichere und verantwortungsvolle Versorgung Europas mit Schlüsselrohstoffen für die Bereiche Energie, Digitales und Verteidigung sicherstellen. Das Lionheart-Projekt fällt auch unter die TechEU-Initiative der EIB für Spitzentechnologien, die Europas strategische Autonomie und industrielle Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Sicherung von Lithium für E-Auto-Batterien und Europas strategische Autonomie

Die erste Phase des Lionheart-Projekts im pfälzischen Landau und im Industriepark Höchst in Frankfurt ist auf eine Produktion von 24 000 Tonnen Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) pro Jahr ausgelegt – genug für die Batterien von etwa 500 000 E-Fahrzeuge. Der Bau der Produktionsanlage wird voraussichtlich etwa zweieinhalb Jahre dauern, 2028 soll die kommerzielle Produktion anlaufen.

Die Anlage soll etwa zwölf Prozent des für 2030 prognostizierten europäischen Bedarfs an Lithiumhydroxid decken. Dies verringert die Importabhängigkeit der europäischen Industrie deutlich und hilft, die Ziele der EU-Verordnung zu kritischen Rohstoffen zu erreichen.

Vulcan hat mit seiner Optimierungsanlage bereits gezeigt, dass das Verfahren funktioniert. Seit April 2024 produziert die Lithiumelektrolyse-Optimierungsanlage (LEOP) des Unternehmens hochreines Lithiumchlorid aus geothermischer Sole. Dieses Lithiumchlorid wird anschließend in der Zentralen Lithiumelektrolyse-Optimierungsanlage (CLEOP) des Unternehmens in Frankfurt zu batteriefertigem Lithiumhydroxid-Monohydrat verarbeitet. In der ersten Phase des Lionheart-Projekts werden diese Anlagen auf kommerzielle Kapazität erweitert, um eine lokale, CO 2 -arme Lithiumquelle für Europas Batterieindustrie zu schaffen.

Vulcans Technologie ist nicht nur ein Novum für Europa. Sie positioniert die Region auch als Vorreiter bei der nachhaltigen Lithiumproduktion. Mit ihrem integrierten Modell – der Kombination von Lithiumgewinnung und erneuerbarer Energieerzeugung – hat sie großes Exportpotenzial und kann als Blaupause für ähnliche Vorhaben weltweit dienen. Europa zeigt mit diesem neuartigen Ansatz, dass es innovative Lösungen für nachhaltige Rohstofflieferketten auch in anderen Regionen der Welt anbieten kann.

Wärmeversorgung für Landau

Vulcan liefert dem kommunalen Energieversorger EnergieSüdwest AG (ESW) in Landau erneuerbare Wärme aus Tiefengeothermie, die in das Fernwärmenetz der Stadt eingespeist wird. Das spart fossile Energie für die Raum- und Wasserheizung und ermöglicht Privathaushalten und Unternehmen, langfristig auf erneuerbare Wärme umzusteigen.

EIB, Geschäftsbanken und deutsche Bundesregierung bündeln ihre Kräfte

Neben der EIB engagieren sich auch die Geschäftsbanken ABN AMRO, BNP Paribas, ING, KommunalKredit Austria, Natixis, OCBC und Unicredit sowie die Exportkreditagenturen Bpifrance, Export Development Canada, Export Finance Australia, der dänische Export- und Investitionsfonds (EIFO) und SACE aus Italien. Diese breite Unterstützung signalisiert ein großes Vertrauen in Vulcans geothermiegestütztes Modell und in den Ausbau der europäischen Wertschöpfungskette für saubere Technologien.

Vulcan Energy hat dieses Jahr zudem zwei Zuschüsse der deutschen Bundesregierung von insgesamt 204 Millionen Euro erhalten.

Zusätzliches Eigenkapital für das Projekt kommt aus dem von der KfW verwalteten Rohstofffonds der Bundesregierung. Siemens, Hochtief und der Climate Infrastructure Fund von Demeter beteiligen sich ebenfalls.

Die Kombination aus EIB-Finanzierung, Bankkrediten, Private Equity und öffentlichen Zuschüssen unterstreicht, welche strategische Bedeutung das Projekt für die europäische Klima- und Industriepolitik hat.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 wirkungsstarke Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen.

Weitere Informationen zur Unterstützung kritischer Rohstoffe durch die EIB und zu ihrer strategischen Initiative für kritische Rohstoffe

Vulcan Energy

Vulcan Energy (ASX:VUL, FSE:VUL) baut das weltweit erste klimaneutrale integrierte Unternehmen für Lithium und erneuerbare Energien auf, um die CO 2 -Emissionen in der Batterieproduktion zu reduzieren. Das Lionheart-Projekt von Vulcan, das sich im Oberrheingraben an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich befindet, stellt die größte Lithiumressource in Europa[1] dar und ist ein globales Tier-One-Lithiumprojekt. Das Unternehmen nutzt natürliche Erdwärme, um Lithium aus unterirdischen Thermalsolen zu gewinnen und dieses im Anschluss zu batteriefertigem Material weiterzuverarbeiten. Mit der unternehmenseigenen, führenden Technologie VULSORB® schafft Vulcan eine lokale, kostengünstige und nachhaltige Lithiumquelle für europäische Elektrofahrzeugbatterien. Weitere Informationen: https://v-er.eu/

[1] Auf Basis von Lithiumcarbonat-Äquivalenten (LCE), nach öffentlich zugänglichen Informationen; Schätzung und Reporting gemäß JORC Code 2012. Für Vergleichsinformationen siehe Anhang 4 der Präsentation von Vulcan zur Kapitalbeschaffung vom 11. Dezember 2024.