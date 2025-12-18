Erste Group und EIB treiben Windenergie in Europa voran

EIB

Garantie-Rahmenvereinbarung über 200 Millionen Euro zur Beschleunigung von Investitionen in Windenergieprojekte in Europa

Mehrere hundert Millionen Euro sollen für die grüne Transformation und das Wirtschaftswachstum mobilisiert werden

Die Erste Group Bank AG (Erste Group) hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Garantie-Rahmenvereinbarung über 200 Millionen Euro abgeschlossen, um Investitionen in Windenergieprojekte innerhalb der Europäischen Union (EU) zu beschleunigen. Die Erste Group ist die erste österreichische Bankengruppe, die sich an dieser EIB-Initiativen beteiligt.

Die Vereinbarung über 200 Millionen Euro ist Teil eines EU-weiten Garantieprogramms in Höhe von 8 Milliarden Euro, welches die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Windturbinenhersteller stärken soll. Sie ermöglicht es der Erste Group, ihre Trade-Finance-Aktivitäten auszubauen, indem Bankgarantien ausgestellt werden, die bis zu 50 % von der EIB abgesichert sind. Dadurch werden zusätzliche Finanzierungen für wichtige Investitionen im europäischen Windenergiesektor freigesetzt.

„Unsere Zusammenarbeit mit der Erste Group sendet ein klares Signal: Europa meint es ernst damit, seine eigene Windkapazität aufzubauen und Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze hier in Europa zu halten. Mit dieser ersten Partnerschaft in Österreich im Rahmen unserer EU-weiten Windgarantie-Initiative mobilisieren wir privates Kapital im großen Stil, damit europäische Hersteller, Zulieferer und Innovatoren investieren, wachsen und im Wettbewerb bestehen können – und so die grüne Wende mit Technologie ‚Made in Europe‘ vorantreiben.“ sagte Karl Nehammer, Vizepräsident der EIB.

„Bei der grünen Transformation geht es nicht nur um saubere Energie, sondern auch um die Stärkung einer widerstandsfähigen industriellen Basis, die diese liefern kann. Diese Initiative ist ein Katalysator für Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, und wir sind stolz darauf, als erste österreichische Bankengruppe diesen Schritt zu gehen. Deshalb sehen wir diese Garantie-Rahmenvereinbarung als eine natürliche Erweiterung unseres Engagements für nachhaltiges Wachstum und die Dekarbonisierung unserer Wirtschaft“, sagt Ingo Bleier, Chief Corporates & Markets Officer der Erste Group.

Starke Partnerschaft für die grüne Transformation

Die EIB spielt eine zentrale Rolle in Europas grüner Transformation. Sie reduziert Investitionsrisiken und mobilisiert privates Kapital für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien. Mit Programmen wie dem „Wind Power Package“ trägt die EIB dazu bei, Hürden wie etwa beträchtliche Investitionskosten zu Beginn oder Lieferkettenstörungen zu überwinden und Europa in die Lage zu versetzen, die Produktion sauberer Energie zu skalieren. Gleichzeitig wird somit die industrielle Wettbewerbsfähigkeit gesichert.

Die Partnerschaft zwischen der EIB und der Erste Group ist eine ideale Ergänzung, denn beide Institutionen teilen ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation. Allein im Jahr 2024 hat die Erste Group die Branche für erneuerbare Energien mit mehr als 900 Millionen Euro unterstützt. Durch die Kombination der Risikoteilungsinstrumente der EIB und die umfassende Expertise der Erste Group in der Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien in der CEE Region trägt die neue Rahmenvereinbarung dazu bei, die Entwicklung der Windkraft in der Region zu beschleunigen. Das ist wichtig um die industrielle Basis, die die grüne Transformation trägt, weiter zu stärken.

European Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovationen, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, die Kapitalmarktunion und ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt.

Erste Group

Die Erste Group ist die führende Bankengruppe im östlichen Teil der EU. Rund 46.000 Mitarbeiter:innen betreuen etwa 17 Millionen Kund:innen in sieben Ländern (Österreich, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Ungarn, Kroatien und Serbien), auch über mehr als 1.819 Filialen. Zum dritten Quartal 2025 belief sich die Bilanzsumme der Erste Group auf 363 Milliarden Euro, der Nettogewinn betrug 2,57 Milliarden Euro, die harte Kernkapitalquote (CET-1, pro forma) lag bei 18,2%.