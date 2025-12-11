Belgique : BEI - 250 millions d’euros pour la rénovation énergétique des habitations en Wallonie avec la SWCS

EIB

La Banque européenne d’investissement soutient la SWCS dans le financement de la rénovation énergétique de plus de 16 500 logements en Wallonie.

Ce financement contribue aux initiatives « Rénopack » et « Rénoprêt », qui visent à soutenir la rénovation énergétique des habitations des ménages les plus défavorisées de la région.

Pour la BEI, cette opération souligne ses priorités stratégiques de soutien au secteur du logement en Europe et à la transition énergétique, dans le cadre de son Plan d’action pour le climat et de REPowerEU.

La Banque européenne d'investissement (BEI) a signé un accord de financement avec la Société Wallonne du Crédit Social (SWCS) afin de soutenir la rénovation énergétique de logements en Région wallonne. Ce prêt de 250 millions d'euros – première tranche d’une enveloppe de 500 millions d’euros mise à la disposition de la SWCS sur trois ans – permettra à l’établissement de crédit régional de proposer des prêts à la rénovation à des taux abordables pour les citoyens.

Signé aujourd’hui à Namur en présence du Ministre-président wallon, Adrien Dolimont, et de la Ministre wallonne du Logement, Cécile Neven, l’accord permettra à la SWCS de financer plus de 16 500 rénovations énergétiques de logements privés (maisons individuelles ou appartements) d’ici fin 2027. Le prêt de la BEI contribuera aux initiatives régionales « Rénopack » et « Rénoprêt » de la SWCS, qui visent notamment à soutenir les rénovations énergétiques des populations les plus défavorisées.

Nathalie Ombelets, Directrice Générale, a salué la signature : « La conclusion de cet emprunt auprès de la Banque européenne d’investissement renforce la capacité de la SWCS à soutenir les priorités de la Wallonie en matière de transition énergétique. La confiance manifestée par la BEI constitue un signal fort pour la poursuite de nos missions : ce partenariat diversifie nos sources de financement, consolide notre action et nous offre un levier essentiel pour intensifier nos interventions en faveur de la rénovation énergétique, afin d’accompagner durablement les ménages dans leurs projets. »

Robert de Groot, Vice-Président de la BEI, a quant à lui déclaré : « Lutter contre le réchauffement climatique ne veut pas uniquement dire promouvoir les énergies renouvelables ou réduire la pollution. Nos propres logements constituent l’une des principales sources du réchauffement climatique. En Wallonie, la SWCS joue un rôle essentiel en accompagnant les primo-accédants et les ménages les plus défavorisés, et nous sommes heureux de les soutenir, tout en assumant notre rôle de banque européenne du climat. »

Adrien Dolimont, Ministre-Président wallon, a salué la signature : « Grâce à ce soutien de la BEI, nous pourrons rénover énergétiquement plus de 16 500 logements wallons. C’est un signal fort : la Wallonie s’engage pour un habitat plus économe, plus solidaire et plus durable. »

Cécile Neven, Ministre wallonne du Logement, a déclaré : « Avec ce financement européen, nous poursuivons la rénovation des logements en Wallonie. Notre priorité est simple : aider les ménages à réduire leur facture énergétique et leurs émissions de CO2, tout en améliorant la qualité de leur logement. Chaque euro public doit être utilisé au mieux : c’est pourquoi nous concentrerons nos efforts sur des rénovations qui ont un impact direct et mesurable. La mécanique des Rénopacks permet aux ménages de bénéficier directement de l’aide régionale. Grâce à ce partenariat avec la BEI et à l’action de la SWCS, nous rendons la rénovation plus accessible, plus lisible et plus efficace pour les familles wallonnes. »

Ce financement de la BEI illustre l’appui que l’Europe apporte aux territoires et aux actions locales en faveur du logement, du climat et de l’inclusion. Il renforce la contribution de la BEI au développement économique de la Région Wallonne, ainsi que sa stratégie en matière énergétique et environnementale. Le soutien financier de la BEI favorisera également l’emploi dans la région à travers un appui indirect au secteur du bâtiment. Ce financement s’aligne aussi avec l’initiative REPowerEU de la Commission européenne.

Grâce à ses conditions de financement avantageuses, le prêt de la BEI permettra à la SWCS d’attirer des financements supplémentaires, comme des subventions publiques ou d’autres prêts bancaires.

Informations pour les rédactions

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, elle appuie des investissements qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, en soutenant l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, l’union des marchés des capitaux et une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère.

Tous les projets financés par le Groupe BEI sont conformes à l’accord de Paris sur le climat, comme elle s’y est engagée dans sa Feuille de route de la banque du climat. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant directement à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Depuis 2001, la Société wallonne du crédit social (SWCS), grâce à l’accompagnement sur-mesure et aux formules de prêts adaptées qu’elle propose à celles et ceux qui ne peuvent pas, ou difficilement, se tourner vers les banques, aide les Wallon(ne)s à devenir propriétaire, accéder à la location ou encore rénover leurs habitations en Wallonie.