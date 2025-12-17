Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Frankreich: EIB vergibt 40 Mio. Euro an Technip Energies für FuE-Investitionen in Dekarbonisierungs- und Kreislauflösungen

17 Dezember 2025
Technip Energies
  • Kredit beschleunigt Forschung und Entwicklung beim französischen Technologie- und Ingenieurunternehmen Technip Energies
  • Finanzierung unterstützt auch den Ausbau der Pilotanlage bei Technips Textilrecycling-Tochter Reju – als Vorbereitung für eine industrielle Skalierung
  • Unter der EIB-Initiative TechEU fördert der Kredit einen europäischen Tech-Champion, der weltweit aktiv ist und in Europa Arbeitsplätze für Fachkräfte schafft und Innovationen voranbringt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit über 40 Millionen Euro an das französische Technologie- und Ingenieurunternehmen Technip Energies. Das an der Euronext notierte Unternehmen ist weltweit in den Sektoren Energie und Chemie tätig. Der Kredit unterstützt Technips Investitionen in Forschung und Entwicklung bis 2028. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Cleantech und Kreislauftechnologien, speziell auf Elektrifizierung der Industrie, Polymerrecycling und nachhaltiger Chemie.

Technip Energies will mit dem Kredit auch die Pilotanlage seines Textilrecycling-Unternehmens Reju in Deutschland ausbauen. Das Start-up entwickelt innovative Technologien für das Recycling von Polyestertextilien und PET-Abfällen und will die Recyclingquote bei den Millionen Tonnen Textilabfällen erhöhen, die weltweit jedes Jahr anfallen. Mit seinem Team aus Ingenieurinnen, Wissenschaftlern und Textilfachleuten entwickelt Reju nicht nur Technologien. Vielmehr knüpft die Firma ein Partnernetz für ein neues Kreislauf-Ökosystem, in dem Alttextilien nicht im Müll landen, sondern unbegrenzt wiederverwendet werden können („Reju Polyester“).

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Das ist der erste EIB-Kredit an Technip Energies. Wir freuen uns sehr, die Forschung und Entwicklung eines Technologie- und Ingenieurunternehmens zu unterstützen, das Europas Führungsrolle und Know-how weltweit zum Tragen bringt. Die Entwicklung innovativer Technologien für die Energiewende, die Dekarbonisierung chemischer Wertschöpfungsketten und das Recycling von Textilabfällen entspricht den EIB-Prioritäten Klimaschutz und Innovation. Mit seinen Investitionen sichert und schafft das Unternehmen außerdem in Europa Arbeitsplätze für Fachkräfte in CO2-armen Bereichen.“

Bruno Vibert, CFO von Technip Energies: „Wir sind stolz auf das Vertrauen der EIB in unsere kritischen Innovationen in den Bereichen Dekarbonisierung und nachhaltige Chemie. Die Finanzierung unterstreicht, dass Technip Energies Technologien entwickeln und skalieren kann, die Europa auf dem Weg in eine nachhaltigere industrielle Zukunft voranbringen. Mit dem Geld können wir unser Technologieportfolio schneller entwickeln und in Europa strategische Initiativen voranbringen, etwa die Pilotanlage von Reju in Frankfurt, in der Polyestertextilien regeneriert und in den Kreislauf zurückgeführt werden – eine Lösung für die wachsenden Berge von Textilabfällen.“

Technip Energies ist ein globaler Champion im Bereich Technologie und Ingenieurwesen und konzentriert sich auf die Sektoren Energie und Chemie. Mit dem EIB-Kredit will das Unternehmen seine Führungsrolle in puncto Nachhaltigkeits- und Energiewende-Technologien weiter ausbauen. Der Kredit entspricht den EIB-Zielen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und fällt unter die Initiative TechEU, mit der die Bank europäische Innovatoren fördert.

Im Rahmen der Finanzierung hat das Beratungsteam der EIB zudem bei der Ausarbeitung des Investitionsprojekts und bei der Weiterentwicklung der Pilotanlage von Reju geholfen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt sowie die europäische Kapitalmarktunion. Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen. In Frankreich unterzeichnete die EIB-Gruppe 2024 über 100 Finanzierungen im Gesamtvolumen von 12,6 Milliarden Euro. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Technip Energies

Technip Energies ist ein international tätiges Technologie- und Ingenieurunternehmen, das in den Bereichen LNG, Wasserstoff, Ethylen, nachhaltige Chemie und CO2-Management führend ist. Technip fördert die Entwicklung wichtiger Märkte wie Energie, Energiederivate, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Seine komplementären Geschäftsbereiche Technology, Products and Services (TPS) und Project Delivery machen Innovationen skalierbar und industriell umsetzbar.

Mit seinen mehr als 17 000 Beschäftigten in 34 Ländern setzt sich das Unternehmen dafür ein, Wohlstand und Nachhaltigkeit zu verbinden – für eine Welt, die Bestand hat.

Technip Energies erzielte 2024 einen Umsatz von 6,9 Milliarden Euro und ist an der Euronext Paris notiert. Das Unternehmen hat zudem American Depositary Receipts, die außerbörslich gehandelt werden.

Weitere Informationen unter www.ten.com

France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
©Technip Energies
Download original
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
©Technip Energies
Download original
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
©Technip Energies
Download original
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
France: EIB lends €40 million to Technip Energies for R&D investments in decarbonisation technologies and circular economy solutions
©Technip Energies
Download original

Kontakt

Andrea Morawski

Press Office

Referenz

2025-543-DE

Teilen

Tags

  • Umwelt
  • Ambroise FAYOLLE
  • Direktorium
  • Kreislaufwirtschaft
Mehr Weniger

Weitere Pressemitteilungen
17 Dezember 2025

Bosnia and Herzegovina to get EIB Global support on green and social impact financing

The European Investment Bank (EIB Global) will provide guidance on green financing to the Central Bank of Bosnia and Herzegovina and facilitate access to funding for companies in the country.

Environment Bosnia and Herzegovina EU enlargement countries Western Balkans Global development Climate and environment
17 Dezember 2025

Italy: InvestEU - EIB provides €100 million to MM to improve efficiency of water services in Milan

The European Investment Bank (EIB) is providing a €100 million loan to support the 2025-2029 investment programme of MM S.p.A., the municipality of Milan’s integrated water services management company, which meets aggregate demand from around two million people – 1.4 million residents plus commuters and visitors. The agreement, which marks the 70th anniversary of the foundation of MM, was announced today by EIB Vice-President Gelsomina Vigliotti and CEO of MM S.p.A. Francesco Mascolo.

Water Environment Water, wastewater management InvestEU Management committee Gelsomina VIGLIOTTI Italy European Union Climate and environment
16 Dezember 2025

Latvian firms drive growth and innovation as climate efforts gradually strengthen – new EIB survey shows

Latvian businesses are betting big on growth and innovation, according to the European Investment Bank Investment Survey (EIBIS) in 2025. While most act on climate risks, tougher green standards are still seen more as a risk than an opportunity.