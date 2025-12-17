Frankreich: EIB vergibt 40 Mio. Euro an Technip Energies für FuE-Investitionen in Dekarbonisierungs- und Kreislauflösungen

Technip Energies

Kredit beschleunigt Forschung und Entwicklung beim französischen Technologie- und Ingenieurunternehmen Technip Energies

Finanzierung unterstützt auch den Ausbau der Pilotanlage bei Technips Textilrecycling-Tochter Reju – als Vorbereitung für eine industrielle Skalierung

Unter der EIB-Initiative TechEU fördert der Kredit einen europäischen Tech-Champion, der weltweit aktiv ist und in Europa Arbeitsplätze für Fachkräfte schafft und Innovationen voranbringt

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit über 40 Millionen Euro an das französische Technologie- und Ingenieurunternehmen Technip Energies. Das an der Euronext notierte Unternehmen ist weltweit in den Sektoren Energie und Chemie tätig. Der Kredit unterstützt Technips Investitionen in Forschung und Entwicklung bis 2028. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Cleantech und Kreislauftechnologien, speziell auf Elektrifizierung der Industrie, Polymerrecycling und nachhaltiger Chemie.

Technip Energies will mit dem Kredit auch die Pilotanlage seines Textilrecycling-Unternehmens Reju in Deutschland ausbauen. Das Start-up entwickelt innovative Technologien für das Recycling von Polyestertextilien und PET-Abfällen und will die Recyclingquote bei den Millionen Tonnen Textilabfällen erhöhen, die weltweit jedes Jahr anfallen. Mit seinem Team aus Ingenieurinnen, Wissenschaftlern und Textilfachleuten entwickelt Reju nicht nur Technologien. Vielmehr knüpft die Firma ein Partnernetz für ein neues Kreislauf-Ökosystem, in dem Alttextilien nicht im Müll landen, sondern unbegrenzt wiederverwendet werden können („Reju Polyester“).

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Das ist der erste EIB-Kredit an Technip Energies. Wir freuen uns sehr, die Forschung und Entwicklung eines Technologie- und Ingenieurunternehmens zu unterstützen, das Europas Führungsrolle und Know-how weltweit zum Tragen bringt. Die Entwicklung innovativer Technologien für die Energiewende, die Dekarbonisierung chemischer Wertschöpfungsketten und das Recycling von Textilabfällen entspricht den EIB-Prioritäten Klimaschutz und Innovation. Mit seinen Investitionen sichert und schafft das Unternehmen außerdem in Europa Arbeitsplätze für Fachkräfte in CO 2 -armen Bereichen.“

Bruno Vibert, CFO von Technip Energies: „Wir sind stolz auf das Vertrauen der EIB in unsere kritischen Innovationen in den Bereichen Dekarbonisierung und nachhaltige Chemie. Die Finanzierung unterstreicht, dass Technip Energies Technologien entwickeln und skalieren kann, die Europa auf dem Weg in eine nachhaltigere industrielle Zukunft voranbringen. Mit dem Geld können wir unser Technologieportfolio schneller entwickeln und in Europa strategische Initiativen voranbringen, etwa die Pilotanlage von Reju in Frankfurt, in der Polyestertextilien regeneriert und in den Kreislauf zurückgeführt werden – eine Lösung für die wachsenden Berge von Textilabfällen.“

Technip Energies ist ein globaler Champion im Bereich Technologie und Ingenieurwesen und konzentriert sich auf die Sektoren Energie und Chemie. Mit dem EIB-Kredit will das Unternehmen seine Führungsrolle in puncto Nachhaltigkeits- und Energiewende-Technologien weiter ausbauen. Der Kredit entspricht den EIB-Zielen Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und fällt unter die Initiative TechEU, mit der die Bank europäische Innovatoren fördert.

Im Rahmen der Finanzierung hat das Beratungsteam der EIB zudem bei der Ausarbeitung des Investitionsprojekts und bei der Weiterentwicklung der Pilotanlage von Reju geholfen.

Hintergrundinformationen

EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten. Ausgehend von acht Kernprioritäten finanzieren wir Investitionen, die zu den strategischen Zielen der EU beitragen. So fördern wir die Bereiche Klima und Umwelt, Digitalisierung und technologische Innovation, Sicherheit und Verteidigung, Kohäsion, Landwirtschaft und Bioökonomie, soziale Infrastruktur, ein stärkeres Europa in einer stabileren und friedlichen Welt sowie die europäische Kapitalmarktunion. Die EIB-Gruppe, zu der neben der EIB auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört, unterzeichnete 2024 knapp 89 Milliarden Euro an neuen Finanzierungen für mehr als 900 Projekte, die Europa wettbewerbsfähiger und sicherer machen. In Frankreich unterzeichnete die EIB-Gruppe 2024 über 100 Finanzierungen im Gesamtvolumen von 12,6 Milliarden Euro. Fast 60 Prozent der jährlichen Finanzierungen der EIB-Gruppe fließen in Projekte, die direkt zu Klimaschutz, Klimaanpassung und einer gesünderen Umwelt beitragen.

Technip Energies

Technip Energies ist ein international tätiges Technologie- und Ingenieurunternehmen, das in den Bereichen LNG, Wasserstoff, Ethylen, nachhaltige Chemie und CO 2 -Management führend ist. Technip fördert die Entwicklung wichtiger Märkte wie Energie, Energiederivate, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Seine komplementären Geschäftsbereiche Technology, Products and Services (TPS) und Project Delivery machen Innovationen skalierbar und industriell umsetzbar.

Mit seinen mehr als 17 000 Beschäftigten in 34 Ländern setzt sich das Unternehmen dafür ein, Wohlstand und Nachhaltigkeit zu verbinden – für eine Welt, die Bestand hat.

Technip Energies erzielte 2024 einen Umsatz von 6,9 Milliarden Euro und ist an der Euronext Paris notiert. Das Unternehmen hat zudem American Depositary Receipts, die außerbörslich gehandelt werden.

Weitere Informationen unter www.ten.com