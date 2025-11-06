Investitionen in die Kreislaufwirtschaft
Die Müllberge wachsen weltweit rasant. Jedes Jahr verbrauchen wir 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe, von denen 90 Prozent im Abfall landen. All dieser Abfall belastet unsere Umwelt, Biodiversität und Gesundheit und kostet obendrein eine Menge Geld. Er zeigt auch, dass wir die endlichen Ressourcen der Erde nicht effizient nutzen. Wir setzen auf weniger Abfall und mehr Lebensqualität für alle. Deswegen treiben wir den Wandel zur Kreislaufwirtschaft voran.
Was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft?
Kreislaufwirtschaft bedeutet, Abfall komplett zu vermeiden – und zwar, indem wir Rohstoffe völlig anders nutzen. Wie kann das gelingen? Wir müssen Materialien länger im Kreislauf halten, Produkte und Geschäftsprozesse neu denken. Mit innovativen Lösungen und Servicemodellen können wir ein nachhaltigeres Konsumverhalten fördern. Die Europäische Union will den Anteil recycelter Stoffe am Gesamtmaterialverbrauch zwischen 2020 und 2030 verdoppeln. 2023 lag dieser Anteil bei 11,8 Prozent (2010: 10,7 Prozent).
IM FOKUS
So fördert die EIB die Kreislaufwirtschaft
Zwischen 2020 und 2024 haben wir 5,07 Milliarden Euro in 153 Kreislaufwirtschaftsprojekte in unterschiedlichsten Branchen gesteckt. Diese Vorhaben schonen Ressourcen, schützen Klima und Umwelt, fördern nachhaltiges Wachstum, schaffen neue Arbeitsplätze und sichern die Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen.
Unsere Partnerschaften
Mit Investitionen in die Kreislaufwirtschaft lässt sich wirklich etwas bewegen. Wir arbeiten eng mit anderen Finanzinstituten in Europa und weltweit zusammen, um mehr Kreislauf in die Wirtschaft zu bringen.
Gemeinsame Initiative für die Kreislaufwirtschaft
2019 haben wir gemeinsam mit den größten nationalen Förderbanken und -instituten der EU die Gemeinsame Initiative für die Kreislaufwirtschaft (JICE) auf den Weg gebracht, um Investitionen in die Kreislaufwirtschaft in Europa kräftig anzuschieben.
Arbeitsgruppe Kreislaufwirtschaft der MDBs
Wir sind aktives Mitglied der Arbeitsgruppe Kreislaufwirtschaft der multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs). Diese Gruppe unterstützt den Wandel hin zu mehr Kreislauf – intern ebenso wie extern. Entwicklungsbanken können Risiken für die Privatwirtschaft mindern und helfen, Investitionsbedarfe des öffentlichen Sektors zu decken.
Circular City Centre
Gemeinsam mit der Europäischen Kommission haben wir das Circular City Centre, kurz C3, gegründet. Dieses Kompetenz- und Ressourcenzentrum innerhalb der EIB begleitet Städte in der EU beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft.
Storys
Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine kreislauforientierte Zukunft ebnen.
-
Reinventing protein
The first pea protein plant in Sweden and a Spanish company’s quest to make more creative plant-based food
-
Straßen aus Schlacke
Tapojärvi aus Finnland recycelt Schlacke eines italienischen Stahlwerks und nutzt sie unter anderem für Asphalt
-
Technologie ohne Verfallsdatum
Swappie aus Finnland reduziert mit innovativ aufbereiteten Handys CO2-Emissionen, Elektroschrott und den Verbrauch kritischer Rohstoffe
-
Stahl wird grün
Voestalpine steckt viel Geld in Hightech-Forschung für nachhaltigen Stahl
-
Wertvoller Abfall
Biogas-Projekt im Westen Kenias macht Kochen sicherer, verbessert das Leben von Frauen und hilft der Landwirtschaft
-
Immer größere Kreise
Ein niederländischer Kreislauf-Fonds investiert in Kunststoffrecycling, um Klima und Umwelt zu schonen
-
Rote Paprika und grüne Jobs
„EU for Green Agenda“ hilft serbischen Unternehmensgründerinnen
-
Europa muss sich kritische Rohstoffe sichern
Um strategisch unabhängig und wettbewerbsfähig zu bleiben und seine Klimaziele zu erreichen, muss Europa seine Versorgung mit wichtigen Rohstoffen sichern
-
Neues im Wald
In Rumänien geht ein Forstbetrieb neue Wege für mehr Nachhaltigkeit, biologische Vielfalt und ein gesundes Ökosystem
-
Primärrohstoff – was ist das?
Beispiele für Primärrohstoffe sind Rohholz, Kohle, Erdgas oder Metallerze. Recycelte Rohstoffe zu verwenden, ist oft besser für die Umwelt und spart Energie.
-
Fotovoltaik auf Kreislaufkurs
Europäisches Start-up rettet Solarmodule vor der Deponie
-
Mode aus dem Reich der Pilze
Niederländisches Unternehmen entwickelt pilzbasierten Ersatz für Leder und Kunststoffe und reduziert so den Kleidungsmüll
-
CO2 in Stein gegossen
Aus Abfallprodukten der Stahlindustrie produzieren vier belgische Unternehmen in einem lokalen Kreislaufprojekt CO2-reduzierende Mauerblöcke
-
Wie sortiere ich richtig?
Recycling-App erklärt, wie man Verpackungen recycelt und sich aktiv an der lokalen Kreislaufwirtschaft beteiligt
-
Plastikrecycling im großen Stil
Das marokkanische Plastikrecycling-Unternehmen Sumilon expandiert, um die weltweit steigende Nachfrage nach recyceltem Kunststoff zu decken
-
Holz schlägt fossile Brennstoffe
Das neue Bioproduktwerk in Kemi stellt Zellstoff maximal ressourcenschonend her. Dabei werden fossile Brennstoffe durch Bioprodukte ersetzt. Dies ist ein großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und stärkt auch den wirtschaftlichen Zusammenhalt in Finnland
-
Der grüne Einkaufswagen
The Loop: Wiederverkauf und Wiederverwendung als Einstieg in die Kreislaufwirtschaft in Portugal
-
Automatisierte Abfallbehandlung
Kreislaufwirtschaft in Portugal: Moderne Abfallentsorgungsanlage nutzt automatische Sortierung für Recycling, Kompostierung und Energieerzeugung
-
Neuer Stoff aus alten Kleidern
Zirkuläre Modeindustrie: Mit patentierter Technologie macht das schwedische Unternehmen Renewcell aus Altkleidung Zellstoff, der in Fasern umgewandelt und anschließend zu Recycling-Garn verarbeitet wird.
-
Weg vom Plastik
Biodegradable alternative to plastic reduces CO2 emissions and raises awareness about plastic pollution
Unsere Publikationen
Wer handeln will, muss sich mit Kreislaufwirtschaft auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.
The Circular Economy in Motion
Wie multilaterale Entwicklungsbanken den Übergang vorantreiben
Kreislaufwirtschaft Überblick 2024
Überblick über die Arbeit der EIB im Bereich der Kreislaufwirtschaft.
Cutting plastics pollution
Finanzielle Maßnahmen für eine zirkulärere Wertschöpfungskette