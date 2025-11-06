Was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft?

Kreislaufwirtschaft bedeutet, Abfall komplett zu vermeiden – und zwar, indem wir Rohstoffe völlig anders nutzen. Wie kann das gelingen? Wir müssen Materialien länger im Kreislauf halten, Produkte und Geschäftsprozesse neu denken. Mit innovativen Lösungen und Servicemodellen können wir ein nachhaltigeres Konsumverhalten fördern. Die Europäische Union will den Anteil recycelter Stoffe am Gesamtmaterialverbrauch zwischen 2020 und 2030 verdoppeln. 2023 lag dieser Anteil bei 11,8 Prozent (2010: 10,7 Prozent).