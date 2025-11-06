Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

Kreislaufwirtschaft

Wettbewerbsfähig, nachhaltig, unabhängig

Investitionen in die Kreislaufwirtschaft

Die Müllberge wachsen weltweit rasant. Jedes Jahr verbrauchen wir 100 Milliarden Tonnen Rohstoffe, von denen 90 Prozent im Abfall landen. All dieser Abfall belastet unsere Umwelt, Biodiversität und Gesundheit und kostet obendrein eine Menge Geld. Er zeigt auch, dass wir die endlichen Ressourcen der Erde nicht effizient nutzen. Wir setzen auf weniger Abfall und mehr Lebensqualität für alle. Deswegen treiben wir den Wandel zur Kreislaufwirtschaft voran.

Unser Angebot  
©sebasnoo/Shutterstock

Was ist eigentlich Kreislaufwirtschaft?

Kreislaufwirtschaft bedeutet, Abfall komplett zu vermeiden – und zwar, indem wir Rohstoffe völlig anders nutzen. Wie kann das gelingen? Wir müssen Materialien länger im Kreislauf halten, Produkte und Geschäftsprozesse neu denken. Mit innovativen Lösungen und Servicemodellen können wir ein nachhaltigeres Konsumverhalten fördern. Die Europäische Union will den Anteil recycelter Stoffe am Gesamtmaterialverbrauch zwischen 2020 und 2030 verdoppeln. 2023 lag dieser Anteil bei 11,8 Prozent (2010: 10,7 Prozent).

IM FOKUS

So fördert die EIB die Kreislaufwirtschaft

Zwischen 2020 und 2024 haben wir 5,07 Milliarden Euro in 153 Kreislaufwirtschaftsprojekte in unterschiedlichsten Branchen gesteckt. Diese Vorhaben schonen Ressourcen, schützen Klima und Umwelt, fördern nachhaltiges Wachstum, schaffen neue Arbeitsplätze und sichern die Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen.

Unsere Partnerschaften

Mit Investitionen in die Kreislaufwirtschaft lässt sich wirklich etwas bewegen. Wir arbeiten eng mit anderen Finanzinstituten in Europa und weltweit zusammen, um mehr Kreislauf in die Wirtschaft zu bringen.

Gemeinsame Initiative für die Kreislaufwirtschaft

2019 haben wir gemeinsam mit den größten nationalen Förderbanken und -instituten der EU die Gemeinsame Initiative für die Kreislaufwirtschaft (JICE) auf den Weg gebracht, um Investitionen in die Kreislaufwirtschaft in Europa kräftig anzuschieben.

Aktuelles zur JICE  

Arbeitsgruppe Kreislaufwirtschaft der MDBs

Wir sind aktives Mitglied der Arbeitsgruppe Kreislaufwirtschaft der multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs). Diese Gruppe unterstützt den Wandel hin zu mehr Kreislauf – intern ebenso wie extern. Entwicklungsbanken können Risiken für die Privatwirtschaft mindern und helfen, Investitionsbedarfe des öffentlichen Sektors zu decken.

Zu unserem Bericht  

Circular City Centre

Gemeinsam mit der Europäischen Kommission haben wir das Circular City Centre, kurz C3, gegründet. Dieses Kompetenz- und Ressourcenzentrum innerhalb der EIB begleitet Städte in der EU beim Übergang zur Kreislaufwirtschaft.

Mehr zu unserer Beratung  

Storys

Hinter jedem Projekt steht eine Geschichte. Hier erfahren Sie, wie wir den Weg in eine kreislauforientierte Zukunft ebnen.

  •
    6 November 2025

    Reinventing protein

    The first pea protein plant in Sweden and a Spanish company’s quest to make more creative plant-based food

    Biotechnology Bioeconomy Environment Health and life sciences Food industry Circular economy Sustainability Spain Sweden European Union Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Climate and environment Social infrastructure
  • 9 Oktober 2025

    Straßen aus Schlacke

    Tapojärvi aus Finnland recycelt Schlacke eines italienischen Stahlwerks und nutzt sie unter anderem für Asphalt

    Umwelt Klima Kreislaufwirtschaft Italien Finnland Europäische Union Klima und Umwelt
  • 16 Dezember 2024

    Technologie ohne Verfallsdatum

    Swappie aus Finnland reduziert mit innovativ aufbereiteten Handys CO2-Emissionen, Elektroschrott und den Verbrauch kritischer Rohstoffe

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Venture Debt Technologie InvestEU Kreislaufwirtschaft Deutschland Finnland Estland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 30 Oktober 2024

    Stahl wird grün

    Voestalpine steckt viel Geld in Hightech-Forschung für nachhaltigen Stahl

    Kreislaufwirtschaft Österreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 1 August 2024

    Wertvoller Abfall

    Biogas-Projekt im Westen Kenias macht Kochen sicherer, verbessert das Leben von Frauen und hilft der Landwirtschaft

    Stadtentwicklung Partnerschaften City Climate Finance Gap Fund Kreislaufwirtschaft Mandate und Partnerschaften Kenia Subsahara-Afrika Landwirtschaft und Bioökonomie Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
  • 24 Januar 2024

    Immer größere Kreise

    Ein niederländischer Kreislauf-Fonds investiert in Kunststoffrecycling, um Klima und Umwelt zu schonen

    Institutional InvestEU EIF Kreislaufwirtschaft Niederlande Europäische Union Klima und Umwelt
  • 9 Januar 2024

    Rote Paprika und grüne Jobs

    „EU for Green Agenda“ hilft serbischen Unternehmensgründerinnen

    KMU Westbalkan Kreislaufwirtschaft Serbien Erweiterungsländer Westbalkan Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
  • 15 September 2023

    Europa muss sich kritische Rohstoffe sichern

    Um strategisch unabhängig und wettbewerbsfähig zu bleiben und seine Klimaziele zu erreichen, muss Europa seine Versorgung mit wichtigen Rohstoffen sichern

    Kreislaufwirtschaft Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 28 Juli 2023

    Neues im Wald

    In Rumänien geht ein Forstbetrieb neue Wege für mehr Nachhaltigkeit, biologische Vielfalt und ein gesundes Ökosystem

    Kreislaufwirtschaft Rumänien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 3 Juli 2023

    Primärrohstoff – was ist das?

    Beispiele für Primärrohstoffe sind Rohholz, Kohle, Erdgas oder Metallerze. Recycelte Rohstoffe zu verwenden, ist oft besser für die Umwelt und spart Energie.

    Recycling Kreislaufwirtschaft Klima und Umwelt
  • 14 April 2023

    Fotovoltaik auf Kreislaufkurs

    Europäisches Start-up rettet Solarmodule vor der Deponie

    Institutional EIB-Institut Kreislaufwirtschaft Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 23 März 2023

    Mode aus dem Reich der Pilze

    Niederländisches Unternehmen entwickelt pilzbasierten Ersatz für Leder und Kunststoffe und reduziert so den Kleidungsmüll

    Institutional EIB-Institut Kreislaufwirtschaft Niederlande Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 23 März 2023

    CO2 in Stein gegossen

    Aus Abfallprodukten der Stahlindustrie produzieren vier belgische Unternehmen in einem lokalen Kreislaufprojekt CO2-reduzierende Mauerblöcke

    Infrastruktur Innovationsfonds Kreislaufwirtschaft Belgien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie
  • 2 März 2023

    Wie sortiere ich richtig?

    Recycling-App erklärt, wie man Verpackungen recycelt und sich aktiv an der lokalen Kreislaufwirtschaft beteiligt

    Klima Kreislaufwirtschaft Italien Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 21 September 2022

    Plastikrecycling im großen Stil

    Das marokkanische Plastikrecycling-Unternehmen Sumilon expandiert, um die weltweit steigende Nachfrage nach recyceltem Kunststoff zu decken

    Klimawandel Klima Klimaschutz Kreislaufwirtschaft Marokko Südliche Nachbarschaft Klima und Umwelt
  • 8 Juli 2022

    Holz schlägt fossile Brennstoffe

    Das neue Bioproduktwerk in Kemi stellt Zellstoff maximal ressourcenschonend her. Dabei werden fossile Brennstoffe durch Bioprodukte ersetzt. Dies ist ein großer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und stärkt auch den wirtschaftlichen Zusammenhalt in Finnland

    Infrastruktur Kreislaufwirtschaft Finnland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 30 Juni 2022

    Der grüne Einkaufswagen

    The Loop: Wiederverkauf und Wiederverwendung als Einstieg in die Kreislaufwirtschaft in Portugal

    Recycling Kreislaufwirtschaft Portugal Europäische Union Klima und Umwelt
  • 12 April 2022

    Automatisierte Abfallbehandlung

    Kreislaufwirtschaft in Portugal: Moderne Abfallentsorgungsanlage nutzt automatische Sortierung für Recycling, Kompostierung und Energieerzeugung

    Infrastruktur Kreislaufwirtschaft Portugal Europäische Union Klima und Umwelt
  • 16 August 2021

    Neuer Stoff aus alten Kleidern

    Zirkuläre Modeindustrie: Mit patentierter Technologie macht das schwedische Unternehmen Renewcell aus Altkleidung Zellstoff, der in Fasern umgewandelt und anschließend zu Recycling-Garn verarbeitet wird.

    KMU Kreislaufwirtschaft Schweden Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 13 Januar 2021

    Weg vom Plastik

    Biodegradable alternative to plastic reduces CO2 emissions and raises awareness about plastic pollution

    Ozeane Umwelt Kreislaufwirtschaft Schweden Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt Energie

Unsere Publikationen

Wer handeln will, muss sich mit Kreislaufwirtschaft auskennen. Lesen Sie dazu unsere Analysen, volkswirtschaftlichen Studien, Umfragen und weitere Ressourcen.

The Circular Economy in Motion

Wie multilaterale Entwicklungsbanken den Übergang vorantreiben

Kreislaufwirtschaft Überblick 2024

Überblick über die Arbeit der EIB im Bereich der Kreislaufwirtschaft.

Cutting plastics pollution

Finanzielle Maßnahmen für eine zirkulärere Wertschöpfungskette

Alle Nachrichten und Medien

Pressemitteilungen
Weitere Pressemitteilungen
Storys
Weitere Storys
Videos
Weitere Videos
Publikationen
Weitere Publikationen