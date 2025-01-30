Unsere regionalen Schwerpunkte

Die Europäische Investitionsbank, einer der weltweit größten multinationalen Geldgeber, ist die Finanzierungseinrichtung der EU. Wir sind in der Europäischen Union und weltweit tätig.
Den Großteil ihrer Finanzierungen (rund 90 Prozent) vergibt die EIB für Projekte in den EU-Ländern. Damit unterstützt sie die kontinuierliche Entwicklung und Integration der Europäischen Union.
Ihre Finanzierungen auf der ganzen Welt tragen dazu bei, Ungleichgewichte zu beseitigen, die partnerschaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren, eine stabile und offene Weltwirtschaft zu fördern und den Transfer von Know-how und Technologien zu ermöglichen.
Die Volkswirtschaften in Europa und der übrigen Welt rücken immer enger zusammen. Die EIB, die Bank der EU, trägt dazu mit vielen Projekten weltweit bei.
Überblick 2025
Jedes Jahr finanzieren wir Hunderte neuer Projekte – von Klimaschutz über Digitalisierung, Sicherheit und Verteidigung bis hin zu nachhaltigem Wohnen, Landwirtschaft und sauberem Wasser.
Prioritäten für mehr Wohlstand: Aktivitätsbericht 2024 der EIB-Gruppe
Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.
Bericht der EIB Global 2022/2023 – Die Story
Die Europäische Investitionsbank legt die Saat für viele Erfolgsgeschichten. Eine neue Saat ist die „EIB Global“. Der Bereich der EIB für Entwicklung nahm 2022 die Arbeit auf. Erfahren Sie hier, wie wir mit unseren Projekten weltweit Veränderungen bewirken. Themen sind unter anderem die Ukraine, Nachhaltigkeit, Klima und Energie. Die aktuellen Herausforderungen machen an den Grenzen nicht halt. Mit der EIB Global bekennen wir uns zu nachhaltigen und gerechten Gesellschaften weltweit.
EIB Global Report 2022/2023 — The impact
Looking back on EIB Global’s first year, this report details the impact of EIB Global operations, accompanied by an analysis of the development challenges in different regions, and in light of the main EU priorities.