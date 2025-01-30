Beschreibung

Europa muss Investitionen in die Zukunft fördern – Investitionen, die das Leben besser machen, Investitionen für mehr Sicherheit und neue Chancen. Das erwarten die Menschen, und genau das tut die Europäische Investitionsbank-Gruppe. So hat sie es 2024 in ihrem Strategie-Fahrplan festgelegt. Mit unseren acht Kernprioritäten wollen wir die grüne Wende beschleunigen, Technologie-Innovationen vorantreiben, Sicherheit und Verteidigung stärken sowie soziale Infrastruktur und den regionalen Zusammenhalt fördern. Wir setzen uns für internationale Entwicklung und die Integration der Kapitalmärkte ein, um Europas starke globale Präsenz zu sichern. Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Und sie entsprechen den europäischen Forderungen nach mehr Wettbewerbsfähigkeit, strategischer Autonomie und wirtschaftlicher Sicherheit. Mit unserer Arbeit an diesen Prioritäten stärken wir Europas Stimme in der Welt und gehen die aktuellen geopolitischen Herausforderungen an. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.