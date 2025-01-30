Beschreibung
Europa muss Investitionen in die Zukunft fördern – Investitionen, die das Leben besser machen, Investitionen für mehr Sicherheit und neue Chancen. Das erwarten die Menschen, und genau das tut die Europäische Investitionsbank-Gruppe. So hat sie es 2024 in ihrem Strategie-Fahrplan festgelegt. Mit unseren acht Kernprioritäten wollen wir die grüne Wende beschleunigen, Technologie-Innovationen vorantreiben, Sicherheit und Verteidigung stärken sowie soziale Infrastruktur und den regionalen Zusammenhalt fördern. Wir setzen uns für internationale Entwicklung und die Integration der Kapitalmärkte ein, um Europas starke globale Präsenz zu sichern. Unsere Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit. Und sie entsprechen den europäischen Forderungen nach mehr Wettbewerbsfähigkeit, strategischer Autonomie und wirtschaftlicher Sicherheit. Mit unserer Arbeit an diesen Prioritäten stärken wir Europas Stimme in der Welt und gehen die aktuellen geopolitischen Herausforderungen an. Wie wir das im Einzelnen tun, das erfahren Sie in diesem Bericht.
Alle Publikationen in dieser Reihe
- Europa stärken: Aktivitätsbericht 2025 der EIB-Gruppe
- Aktivitätsbericht 2023 der EIB-Gruppe
- Aktivitätsbericht 2022 der Europäischen Investitionsbank
- Tätigkeitsbericht 2021 der Europäischen Investitionsbank
- Tätigkeitsbericht 2020 der Europäischen Investitionsbank
- Tätigkeitsbericht 2019 der Europäischen Investitionsbank
- Tätigkeitsbericht 2018 der Europäischen Investitionsbank
- Tätigkeitsbericht 2017 der Europäischen Investitionsbank
- Tätigkeitsbericht 2016
- Tätigkeitsbericht 2015
- Tätigkeitsbericht 2014
- Tätigkeitsbericht 2013
- Tätigkeitsbericht 2012
- Tätigkeitsbericht 2011
- Jahresbericht 2010 - Tätigkeitsbericht
- Jahresbericht 2009 - Tätigkeitsbericht
- Tätigkeitsbericht 2008
- Tätigkeitsbericht 2007
- Tätigkeitsbericht 2006
- Tätigkeitsbericht 2005
- Tätigkeitsbericht 2004
- Investitionsfazilität - Jahresbericht 2003
- Tätigkeitsbericht 2002
- Tätigkeitsbericht 2001
- Tätigkeitsbericht 2000
- Jahresbericht 1999
- Jahresbericht 1998
- Jahresbericht 1997
- Jahresbericht 1996
- Jahresbericht 1995
- Jahresbericht 1994
- Jahresbericht 1993
- Jahresbericht 1992
- Jahresbericht 1991
- Jahresbericht 1990
- Jahresbericht 1989
- Jahresbericht 1988
- Jahresbericht 1987
- Jahresbericht 1986
- Jahresbericht 1985
- Jahresbericht 1984
- Jahresbericht 1983
- Jahresbericht 1982
- Jahresbericht 1981
- Jahresbericht 1980
- Jahresbericht 1979
- Jahresbericht 1978
- Jahresbericht 1977
- Jahresbericht 1976
- Jahresbericht 1975
- Jahresbericht 1974
- Jahresbericht 1973
- Jahresbericht 1972
- Jahresbericht 1971
- Jahresbericht 1970
- Jahresbericht 1969
- Jahresbericht 1968
- Jahresbericht 1967
- Jahresbericht 1966
- Jahresbericht 1965
- Jahresbericht 1964
- Jahresbericht 1963
- Jahresbericht 1962
- Jahresbericht 1961
- Jahresbericht 1960
- Jahresbericht 1959
- Jahresbericht 1958