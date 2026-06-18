Wir sind seit 2014 in der Region aktiv und haben dort bislang 750 Millionen Euro bereitgestellt. Unser Engagement wächst stetig weiter, auch dank der Eröffnung unserer Regionalvertretung für Zentralasien in Taschkent im Jahr 2026.

Auf dem ersten Gipfeltreffen EU–Zentralasien im April 2025 sagte die EIB Global, der Geschäftsbereich Entwicklung der EIB-Gruppe, neue Finanzierungen von 365 Millionen Euro zu. Damit will sie bis zu 1 Milliarde Euro für nachhaltigen Verkehr, Wasserwirtschaft und Klimaresilienz mobilisieren. Seither ist die Projektpipeline für Zentralasien auf fast drei Milliarden Euro angewachsen.

Wir unterstützen die Global‑Gateway-Prioritäten der EU sowie ein nachhaltiges und gerechtes Wachstum. Zudem fördern wir Transparenz und regionale Zusammenarbeit. Unser Fokus liegt auf Projekten mit starker regionaler Wirkung. Dabei wenden wir hohe Standards für Umwelt, Soziales und Auftragsvergabe an, was für die EU und die Länder Zentralasiens konkrete Vorteile bringt.

Unsere Arbeit trägt zu den UN-Entwicklungszielen (SDG) bei und folgt dem Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe. Die Strategische Ausrichtung der EIB Global ist unser Kompass für Investitionen außerhalb der EU. Sie leitet uns beim Aufbau neuer Partnerschaften, um die globale Position Europas zu stärken. Ihr Fokus auf vorrangige Bereiche von sauberer Energie bis zur wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen sorgt für eine maximale Wirkung.

Wir fördern hauptsächlich: