Überblick
Wir sind seit 2014 in der Region aktiv und haben dort bislang 750 Millionen Euro bereitgestellt. Unser Engagement wächst stetig weiter, auch dank der Eröffnung unserer Regionalvertretung für Zentralasien in Taschkent im Jahr 2026.
Auf dem ersten Gipfeltreffen EU–Zentralasien im April 2025 sagte die EIB Global, der Geschäftsbereich Entwicklung der EIB-Gruppe, neue Finanzierungen von 365 Millionen Euro zu. Damit will sie bis zu 1 Milliarde Euro für nachhaltigen Verkehr, Wasserwirtschaft und Klimaresilienz mobilisieren. Seither ist die Projektpipeline für Zentralasien auf fast drei Milliarden Euro angewachsen.
Wir unterstützen die Global‑Gateway-Prioritäten der EU sowie ein nachhaltiges und gerechtes Wachstum. Zudem fördern wir Transparenz und regionale Zusammenarbeit. Unser Fokus liegt auf Projekten mit starker regionaler Wirkung. Dabei wenden wir hohe Standards für Umwelt, Soziales und Auftragsvergabe an, was für die EU und die Länder Zentralasiens konkrete Vorteile bringt.
Unsere Arbeit trägt zu den UN-Entwicklungszielen (SDG) bei und folgt dem Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe. Die Strategische Ausrichtung der EIB Global ist unser Kompass für Investitionen außerhalb der EU. Sie leitet uns beim Aufbau neuer Partnerschaften, um die globale Position Europas zu stärken. Ihr Fokus auf vorrangige Bereiche von sauberer Energie bis zur wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen sorgt für eine maximale Wirkung.
Wir fördern hauptsächlich:
- Klimaschutz und erneuerbare Energien – für mehr saubere Energie und Klimaresilienz
- Wasserwirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit – gegen Wasserstress und Umweltzerstörung
- nachhaltigen Verkehr und Konnektivität – für bessere regionale und internationale Verkehrskorridore
- digitale Konnektivität – für besseren Zugang zu digitalen Diensten, auch in abgelegenen Gebieten
- kritische Rohstoffe – für den Aufbau lokaler Industrien, um die EU mit kritischen Mineralien zu versorgen, die sie für die grüne Wende und die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie benötigt
- Wertschöpfungsketten für das Gesundheitswesen unter dem Human Development Accelerator (HDX) – Förderung von Forschung und Entwicklung für wichtige Gesundheitsprodukte, Produktionsstätten für Medikamente und Medizintechnik sowie Bereitstellung und Verteilung von Impfstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und der Gates Foundation
Unsere Storys in der Region
Unsere Projekte verbessern das Leben der Menschen überall auf der Welt. Erfahren Sie, wie wir das Leben der Menschen in der Region verbessern.
-
EIB opens regional representation in Tashkent, steps up engagement in Central Asia
The European Investment Bank opened today its Regional Representation for Central Asia in Tashkent, bringing its teams closer to partners and projects throughout the region.
-
EIB verstärkt Aktivitäten in Zentralasien – neues Büro in Taschkent und mehrere Absichtserklärungen für nachhaltige Infrastruktur
Die Europäische Investitionsbank (EIB) will ihre Aktivitäten in Zentralasien intensivieren. Dazu eröffnet sie Anfang 2026 ein Regionalbüro in Taschkent. Außerdem unterzeichnete sie mehrere Absichtserklärungen, um in der Region Projekte für nachhaltigen Verkehr und ökologische Resilienz zu fördern. An den Treffen nahmen EU-Kommissar Jozef Síkela, EU-Kommissarin Marta Kos, der EU-Sonderbeauftragte für Zentralasien Eduards Stiprais sowie hochrangige Delegationen aus allen fünf zentralasiatischen Ländern sowie der Türkei und dem Südkaukasus teil.
-
Global Gateway Forum: EU expands investments in hydropower to drive Central Asia’s energy transformation
In a significant boost to energy and water security in Central Asia, the European Union together with partners announced new investments in hydropower infrastructure in Central Asia. Particularly, the Kambarata-1 hydropower plant megaproject in Kyrgyzstan marked noticeable progress, with a total of €900 million in Memoranda of Understanding signed between the EU, European Investment Bank (EIB), and Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan, and an unveiled feasibility study co-funded by the EU and implemented by the World Bank. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) also signed Memoranda of Understanding with Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan and is considering an overall financing package of €1.3 billion in support of the project.
-
Kazakhstan to get EIB Global support for energy-efficient homes
The European Investment Bank’s development arm (EIB Global) and state-owned Kazakhstan Housing Company JSC are teaming up to increase the number of energy-efficient and sustainable homes in Kazakhstan.
-
Gipfeltreffen EU–Zentralasien: EIB Global verstärkt strategische Investitionen in nachhaltige Projekte
Auf dem ersten Gipfeltreffen EU–Zentralasien im usbekischen Samarkand hat der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Kyriacos Kakouris vier Absichtserklärungen mit wichtigen Partnern in Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan unterzeichnet. Danach will die EIB 365 Millionen Euro für Projekte in den Bereichen nachhaltiger Verkehr, Wassermanagement und Klimaresilienz vergeben.
-
Team Europa vergibt fast 60 Mio. Euro für digitale Konnektivität im ländlichen Zentralasien
Der außereuropäische Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB Global) und die Europäische Kommission haben mit dem Satellitenbetreiber SES ein Finanzierungspaket von fast 60 Millionen Euro unterzeichnet. Das soll satellitengestützte Inhalte und Konnektivitätslösungen in abgelegene Gegenden in Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan bringen.
-
Kasachstan: EIB Global vergibt 200 Mio. Euro an die Entwicklungsbank von Kasachstan für Energie- und Verkehrsinfrastruktur
Die EIB Global, der Bereich der EIB für globale Finanzierungen, hat eine Darlehensvereinbarung über 200 Millionen Euro mit der Entwicklungsbank von Kasachstan (DBK) unterzeichnet. Das Geld ermöglicht Investitionen öffentlicher und privater Einrichtungen in nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, darunter der transkaspische Verkehrskorridor. Außerdem finanziert werden Projekte zur Diversifizierung erneuerbarer Energiequellen sowie andere Klimainitiativen.
-
Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB engagiert sich mit 5 Mio. Euro in Klimaversicherungsfonds von BlueOrchard
Die Klimafinanzierungsplattform LCFP, eine gemeinsame Initiative der EIB und der luxemburgischen Regierung, steigt mit fünf Millionen Euro bei einem Klimaversicherungsfonds des Impact-Investors BlueOrchard ein. Zielgröße des neuen InsuResilience Investment Fund Private Equity II sind 100 Millionen US-Dollar.
-
Wassersektor-Fonds der EIB Global unterstützt Projekte in Afrika und Asien mit 10 Mio. Euro
Der von der EIB Global verwaltete Fonds für den Wassersektor stellt dem Water Access Acceleration Fund (W2AF) zehn Millionen Euro bereit. Fondsmanager des W2AF ist Incofin, ein renommierter Akteur im weltweiten Impact Investing. Als „wasserorientierter” Mischfinanzierungsfonds konzentriert sich der W2AF auf nachhaltige und skalierbare Lösungen, die den Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser für unterversorgte Bevölkerungsgruppen verbessern – insbesondere in Subsahara-Afrika sowie in Süd- und Südostasien. Bis 2030 soll die neue Initiative 20 Milliarden Liter sicheres Trinkwasser bereitstellen.
-
Usbekistan: EIB stellte 83,6 Millionen US-Dollar für das Solarprogramm
Die EIB wird zusammen mit der Asiatischen Entwicklungsbank, der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 396,4 Millionen US-Dollar für den Bau und den Betrieb von drei Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 897 MWAC bereitstellen
-
EIB fördert Energiewende, Wassermanagement und digitalen Wandel in Zentralasien
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat an der EU-Central Asia Connectivity Conference im usbekischen Samarkand teilgenommen. EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska hielt die Eröffnungs-Keynote auf der Veranstaltung, die ganz im Zeichen der EU-Anstrengungen stand, Zentralasien angesichts der sozioökonomischen Folgen der Coronapandemie und des russischen Angriffs auf die Ukraine zu unterstützen.
-
Ein Motor der Entwicklung
Verkehrsprojekte in Entwicklungsländern stärken das Wirtschaftswachstum und die soziale Teilhabe – und sie sorgen für bessere Lebensbedingungen und weniger Emissionen
-
Kopf über Wasser
Die Wasser- und Sanitärversorgung in Entwicklungsländern ist wichtig für Wirtschaft und Gesundheit. Erfahren Sie, wie lokale Projekte weltweit die Lebensqualität verbessern und Menschen vor den Folgen des Klimawandels schützen.
-
EIB will Kasachstan bei Klimaschutz, erneuerbaren Energien und Aufbau nach Corona unterstützen
Im Vorfeld der 18. Sitzung des Kooperationsrats EU-Kasachstan traf EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska den stellvertretenden Premierminister und Außenminister der Republik Kasachstan Mukhtar Tileuberdi. Thema waren Investitionen und die Zusammenarbeit zwischen der EIB und Kasachstan.
-
Team Europe: Solarstrom für Usbekistan
Als Klimabank der EU investiert die Europäische Investitionsbank (EIB) gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und Proparco, einer Tochter der Agence française de développement (AFD), 87,4 Millionen Euro in einen 100-Megawatt-Solarpark von Total Eren nahe der historischen Stadt Samarkand in Usbekistan.
Unser Angebot
Die EIB Global verknüpft ein breites Spektrum an Finanzprodukten und Beratung mit politischem Dialog. Damit hilft sie den Ländern Zentralasiens, Infrastrukturlücken zu schließen, klimafester zu werden und sich besser an Europa und die globalen Märkte anzubinden. Entdecken Sie unser Angebot.
Wir engagieren uns in verschiedenen Investitionsinitiativen, um unsere Wirkung vor Ort zu maximieren:
Investitionsfazilität Asien-Pazifik
Nachhaltiges und gerechtes Wachstum im Asien-Pazifik-Raum
Laststeuerung, soziale Infrastruktur und Ausbau erneuerbarer Energien (DESIREE)
*DESIREE fördert ein nachhaltiges und gerechtes Wachstum und entwickelt Geschäftsmodelle für klimafreundliche, energieeffiziente Lösungen.
Wir richten mit weiteren Gebern Treuhandfonds ein und stellen daraus technische Hilfe, Zuschüsse und Kreditgarantien für lokale Projekte bereit.
City Climate Finance Gap Fund
Der Fonds unterstützt Städte in Entwicklungsländern in der Frühphase der Projektvorbereitung.
Fonds für finanzielle Inklusion
Der Fonds erleichtert Kleinunternehmen, Gründerinnen und Gründern in Entwicklungsländern den Zugang zu Krediten.
Fonds für grünen Wasserstoff
Der Fonds bietet strategische Beratung und Kapazitätsaufbau für Entwicklungsländer, die ihre Industrie dekarbonisieren wollen.
Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative
Der Fonds mobilisiert Kapital für ehrgeizige Klimaschutz- und Anpassungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB
Mit der gemeinsamen Initiative mobilisieren Luxemburg und die EIB auf internationaler Ebene Gelder für Klimainvestitionen.
Fonds für den Wassersektor
Der Fonds unterstützt die Entwicklung von Wasserprojekten in ärmeren Ländern.
Wir vergeben Beteiligungskapital für Fonds oder Ko-Investitionen mit Fonds, die in Infrastruktur- und Umweltprojekte sowie kleine und mittelgroße Unternehmen investieren.
Eigenkapitalfonds in Asien
Wir arbeiten mit Fonds zusammen, die Projekte für Infrastruktur, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Asien fördern.
Unsere Partnerschaften
Wir sind die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Wir stehen auch jenseits der Grenzen der EU für ihre Grundsätze, Werte und Ziele ein und tragen zu einem stabilen Wachstum bei.
Global Gateway
Als Teil von Team Europa unterstützen wir die Global-Gateway-Strategie der EU und damit weltweit nachhaltige, hochwertige Projekte, die gut für die Menschen und unseren Planeten sind.
Unter Global Gateway arbeitet die EIB Global an den drängendsten Aufgaben unserer Zeit, vom Kampf gegen den Klimawandel bis zur digitalen Wende. Mit Instrumenten wie NDICI – Europa in der Welt und dem dazugehörigen EFSD+ ist die EIB Global auf gutem Weg, mindestens ein Drittel der 300 Milliarden Euro an Investitionen zu mobilisieren, die Global Gateway bis 2027 erreichen will.
Die Projekte, in die das Geld fließt, reichen von Digitalisierung und Klimaschutz über saubere Energie, Gesundheit und Bildung bis hin zum Verkehr.
Team Europa
Als Teil von Team Europa hat die EIB ihre Entwicklungsfinanzierungen ausgeweitet, vor allem im Rahmen ihrer Antwort auf die Pandemie.
Im Team Europa bündeln die EU, die EU-Länder und die EIB ihre Kräfte, um den schwächsten Ländern und Menschen weltweit zu helfen.
So wie die Team-Europa-Initiativen fördern auch unsere Projekte in der Region die UN-Entwicklungsziele.
Bei unseren Projekten in der Region arbeiten wir mit verschiedenen UN-Organisationen und internationalen Finanzinstitutionen zusammen, etwa mit der Asiatischen Entwicklungsbank (AsDB), der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und der Weltbank.
Zu unseren gemeinsamen Initiativen mit der KfW und der AFD zählt auch die Mutual-Reliance-Initiative.
Unsere Projekte
Uns kontaktieren
Kleine und mittlere Unternehmen
Finanzierungen für kleinere Projekte (in der Regel unter 25 Millionen Euro)
Behörden und Großunternehmen
Wenden Sie sich an unsere Regionalvertretung in Tashkent.
Medien
Pressekontakt:
Allgemeine Fragen
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Kontakt
Tel.: +352 4379-22000
Häufig gestellte Fragen