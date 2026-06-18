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        Die EIB
        in Zentralasien

        Überblick

        Wir sind seit 2014 in der Region aktiv und haben dort bislang 750 Millionen Euro bereitgestellt. Unser Engagement wächst stetig weiter, auch dank der Eröffnung unserer Regionalvertretung für Zentralasien in Taschkent im Jahr 2026.

        Auf dem ersten Gipfeltreffen EU–Zentralasien im April 2025 sagte die EIB Global, der Geschäftsbereich Entwicklung der EIB-Gruppe, neue Finanzierungen von 365 Millionen Euro zu. Damit will sie bis zu 1 Milliarde Euro für nachhaltigen Verkehr, Wasserwirtschaft und Klimaresilienz mobilisieren. Seither ist die Projektpipeline für Zentralasien auf fast drei Milliarden Euro angewachsen.

        Wir unterstützen die Global‑Gateway-Prioritäten der EU sowie ein nachhaltiges und gerechtes Wachstum. Zudem fördern wir Transparenz und regionale Zusammenarbeit. Unser Fokus liegt auf Projekten mit starker regionaler Wirkung. Dabei wenden wir hohe Standards für Umwelt, Soziales und Auftragsvergabe an, was für die EU und die Länder Zentralasiens konkrete Vorteile bringt.

        Unsere Arbeit trägt zu den UN-Entwicklungszielen (SDG) bei und folgt dem Klimabank-Fahrplan der EIB-Gruppe. Die Strategische Ausrichtung der EIB Global ist unser Kompass für Investitionen außerhalb der EU. Sie leitet uns beim Aufbau neuer Partnerschaften, um die globale Position Europas zu stärken. Ihr Fokus auf vorrangige Bereiche von sauberer Energie bis zur wirtschaftlichen Teilhabe von Frauen sorgt für eine maximale Wirkung.

        Wir fördern hauptsächlich:

        • Klimaschutz und erneuerbare Energien – für mehr saubere Energie und Klimaresilienz
        • Wasserwirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit – gegen Wasserstress und Umweltzerstörung
        • nachhaltigen Verkehr und Konnektivität – für bessere regionale und internationale Verkehrskorridore
        • digitale Konnektivität – für besseren Zugang zu digitalen Diensten, auch in abgelegenen Gebieten
        • kritische Rohstoffe – für den Aufbau lokaler Industrien, um die EU mit kritischen Mineralien zu versorgen, die sie für die grüne Wende und die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie benötigt
        • Wertschöpfungsketten für das Gesundheitswesen unter dem Human Development Accelerator (HDX) – Förderung von Forschung und Entwicklung für wichtige Gesundheitsprodukte, Produktionsstätten für Medikamente und Medizintechnik sowie Bereitstellung und Verteilung von Impfstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission und der Gates Foundation

        Unsere Storys in der Region

        Unsere Projekte verbessern das Leben der Menschen überall auf der Welt. Erfahren Sie, wie wir das Leben der Menschen in der Region verbessern.

        •
          18 Juni 2026

          EIB opens regional representation in Tashkent, steps up engagement in Central Asia

          The European Investment Bank opened today its Regional Representation for Central Asia in Tashkent, bringing its teams closer to partners and projects throughout the region.

          Transport Climate Climate action Management committee Marek Mora Uzbekistan Asia and the Pacific Climate and environment Social infrastructure
        • 28 November 2025

          EIB verstärkt Aktivitäten in Zentralasien – neues Büro in Taschkent und mehrere Absichtserklärungen für nachhaltige Infrastruktur

          Die Europäische Investitionsbank (EIB) will ihre Aktivitäten in Zentralasien intensivieren. Dazu eröffnet sie Anfang 2026 ein Regionalbüro in Taschkent. Außerdem unterzeichnete sie mehrere Absichtserklärungen, um in der Region Projekte für nachhaltigen Verkehr und ökologische Resilienz zu fördern. An den Treffen nahmen EU-Kommissar Jozef Síkela, EU-Kommissarin Marta Kos, der EU-Sonderbeauftragte für Zentralasien Eduards Stiprais sowie hochrangige Delegationen aus allen fünf zentralasiatischen Ländern sowie der Türkei und dem Südkaukasus teil.

          Infrastruktur Nachhaltigkeit Usbekistan Kirgisistan Asien und Pazifik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
        • 10 Oktober 2025

          Global Gateway Forum: EU expands investments in hydropower to drive Central Asia’s energy transformation

          In a significant boost to energy and water security in Central Asia, the European Union together with partners announced new investments in hydropower infrastructure in Central Asia. Particularly, the Kambarata-1 hydropower plant megaproject in Kyrgyzstan marked noticeable progress, with a total of €900 million in Memoranda of Understanding signed between the EU, European Investment Bank (EIB), and Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan, and an unveiled feasibility study co-funded by the EU and implemented by the World Bank. The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) also signed Memoranda of Understanding with Kyrgyzstan, Kazakhstan and Uzbekistan and is considering an overall financing package of €1.3 billion in support of the project. 

          Kyrgyzstan Asia and the Pacific Global development Energy
        • 29 Mai 2025

          Kazakhstan to get EIB Global support for energy-efficient homes

          The European Investment Bank’s development arm (EIB Global) and state-owned Kazakhstan Housing Company JSC are teaming up to increase the number of energy-efficient and sustainable homes in Kazakhstan.

          Urban development Institutional Energy efficiency Affordable and sustainable housing Kyriacos Kakouris Management committee Kazakhstan Asia and the Pacific Global development Social infrastructure Affordable and sustainable housing Energy
        • 4 April 2025

          Gipfeltreffen EU–Zentralasien: EIB Global verstärkt strategische Investitionen in nachhaltige Projekte

          Auf dem ersten Gipfeltreffen EU–Zentralasien im usbekischen Samarkand hat der Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) Kyriacos Kakouris vier Absichtserklärungen mit wichtigen Partnern in Kirgisistan, Tadschikistan und Usbekistan unterzeichnet. Danach will die EIB 365 Millionen Euro für Projekte in den Bereichen nachhaltiger Verkehr, Wassermanagement und Klimaresilienz vergeben.

          Klima Klimaschutz Nachhaltigkeit Usbekistan Turkmenistan Kirgisistan Tadschikistan Kasachstan Asien und Pazifik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
        • 18 März 2025

          Team Europa vergibt fast 60 Mio. Euro für digitale Konnektivität im ländlichen Zentralasien

          Der außereuropäische Geschäftsbereich der Europäischen Investitionsbank (EIB Global) und die Europäische Kommission haben mit dem Satellitenbetreiber SES ein Finanzierungspaket von fast 60 Millionen Euro unterzeichnet. Das soll satellitengestützte Inhalte und Konnektivitätslösungen in abgelegene Gegenden in Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und Tadschikistan bringen.

          Institutional Digitales und Telekommunikation Telekommunication Kyriacos Kakouris Direktorium Usbekistan Kirgisistan Tadschikistan Kasachstan Asien und Pazifik Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit
        • 13 März 2025

          Kasachstan: EIB Global vergibt 200 Mio. Euro an die Entwicklungsbank von Kasachstan für Energie- und Verkehrsinfrastruktur

          Die EIB Global, der Bereich der EIB für globale Finanzierungen, hat eine Darlehensvereinbarung über 200 Millionen Euro mit der Entwicklungsbank von Kasachstan (DBK) unterzeichnet. Das Geld ermöglicht Investitionen öffentlicher und privater Einrichtungen in nachhaltige Verkehrsinfrastruktur, darunter der transkaspische Verkehrskorridor. Außerdem finanziert werden Projekte zur Diversifizierung erneuerbarer Energiequellen sowie andere Klimainitiativen.

          Kasachstan Asien und Pazifik Entwicklung weltweit
        • 12 Juli 2024

          Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB engagiert sich mit 5 Mio. Euro in Klimaversicherungsfonds von BlueOrchard

          Die Klimafinanzierungsplattform LCFP, eine gemeinsame Initiative der EIB und der luxemburgischen Regierung, steigt mit fünf Millionen Euro bei einem Klimaversicherungsfonds des Impact-Investors BlueOrchard ein. Zielgröße des neuen InsuResilience Investment Fund Private Equity II sind 100 Millionen US-Dollar.

          Partnerschaften Klimafinanzierungsplattform Luxemburg-EIB (LCFP) Ambroise FAYOLLE Direktorium Mandate und Partnerschaften Usbekistan Turkmenistan Kirgisistan Vietnam Brasilien Malediven Costa Rica Paraguay Jemen Argentinien Panama Ecuador Tadschikistan Mongolei Pakistan Laos Peru Malaysia Indien Sri Lanka Kambodscha China Südkorea Macau Guatemala Nicaragua Chile Brunei Darussalam Uruguay Bangladesch El Salvador Venezuela Honduras Luxemburg Mexiko Indonesien Nepal Kasachstan Singapur Bolivien Thailand Philippinen Kolumbien Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Europäische Union Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
        • 24 April 2024

          Wassersektor-Fonds der EIB Global unterstützt Projekte in Afrika und Asien mit 10 Mio. Euro

          Der von der EIB Global verwaltete Fonds für den Wassersektor stellt dem Water Access Acceleration Fund (W2AF) zehn Millionen Euro bereit. Fondsmanager des W2AF ist Incofin, ein renommierter Akteur im weltweiten Impact Investing. Als „wasserorientierter” Mischfinanzierungsfonds konzentriert sich der W2AF auf nachhaltige und skalierbare Lösungen, die den Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser für unterversorgte Bevölkerungsgruppen verbessern – insbesondere in Subsahara-Afrika sowie in Süd- und Südostasien. Bis 2030 soll die neue Initiative 20 Milliarden Liter sicheres Trinkwasser bereitstellen. 

          Wasser KMU Partnerschaften Wasser-/Abwassermanagement Fonds für den Wassersektor Direktorium Mandate und Partnerschaften Robert E. de Groot Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt
        • 6 April 2023

          Usbekistan: EIB stellte 83,6 Millionen US-Dollar für das Solarprogramm

          Die EIB wird zusammen mit der Asiatischen Entwicklungsbank, der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 396,4 Millionen US-Dollar für den Bau und den Betrieb von drei Fotovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 897 MWAC bereitstellen

          Klima Erneuerbare Energien Klimaschutz Direktorium Teresa Czerwińska Usbekistan Asien und Pazifik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie
        • 23 November 2022

          EIB fördert Energiewende, Wassermanagement und digitalen Wandel in Zentralasien

          Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat an der EU-Central Asia Connectivity Conference im usbekischen Samarkand teilgenommen. EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska hielt die Eröffnungs-Keynote auf der Veranstaltung, die ganz im Zeichen der EU-Anstrengungen stand, Zentralasien angesichts der sozioökonomischen Folgen der Coronapandemie und des russischen Angriffs auf die Ukraine zu unterstützen.

          Wasser Covid-19 Wasser-/Abwassermanagement Direktorium Teresa Czerwińska Usbekistan Asien und Pazifik Klima und Umwelt Energie
        • 19 April 2022

          Ein Motor der Entwicklung

          Verkehrsprojekte in Entwicklungsländern stärken das Wirtschaftswachstum und die soziale Teilhabe – und sie sorgen für bessere Lebensbedingungen und weniger Emissionen

          Infrastruktur Verkehr Usbekistan Turkmenistan Kirgisistan Sambia Vietnam Salomonen Vanuatu Brasilien Papua-Neuguinea Malediven Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Costa Rica St. Martin Dominikanische Republik Wallis und Futuna Trinidad und Tobago Tonga Nigeria Paraguay Jemen Kaimaninseln Madagaskar Gabun Suriname Äthiopien Malawi Turks- und Caicosinseln St. Kitts und Nevis Samoa Aruba Benin Panama Neukaledonien Guinea-Bissau Côte d'Ivoire Tadschikistan Somalia Antigua und Barbuda Mongolei Pakistan São Tomé und Príncipe Bahamas Kongo Palau Laos Peru Botsuana Liberia Senegal Malaysia Indien Sri Lanka Cabo Verde Regionalvorhaben - Pazifik Burundi Kambodscha Burkina Faso Komoren Ghana Seychellen Eritrea Südkorea Timor-Leste Macau Guatemala Niger Britisches Territorium im Indischen Ozean Nicaragua Mosambik Angola Chile Togo Kamerun Barbados Sudan Dominica Brunei Darussalam Uruguay Bangladesch St. Lucia St. Helena Pitcairn Guinea El Salvador Jamaika Gambia Britische Jungferninseln Mayotte Venezuela Bonaire, Sint Eustatius und Saba Honduras Fidschi Curaçao Cookinseln Äquatorialguinea Anguilla Mauretanien St. Vincent und die Grenadinen Mauritius St. Pierre und Miquelon Sierra Leone Kiribati Haiti Mexiko Indonesien Nepal Simbabwe Mikronesien Kasachstan Montserrat Singapur Dschibuti Bolivien Falklandinseln Tschad Kenia Lesotho Grenada Tuvalu Demokratische Republik Kongo Thailand Mali Uganda Philippinen Niederländische Antillen Tansania Ruanda Französisch-Polynesien Königreich Eswatini Kolumbien Guyana Namibia Belize Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Überseeische Länder und Gebiete Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
        • 12 April 2022

          Kopf über Wasser

          Die Wasser- und Sanitärversorgung in Entwicklungsländern ist wichtig für Wirtschaft und Gesundheit. Erfahren Sie, wie lokale Projekte weltweit die Lebensqualität verbessern und Menschen vor den Folgen des Klimawandels schützen.

          Infrastruktur Wasser Gesundheit und Life Sciences Abwasser Wasserbehandlung Wasser-/Abwassermanagement Usbekistan Turkmenistan Kirgisistan Sambia Vietnam Salomonen Vanuatu Papua-Neuguinea Malediven Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln Costa Rica St. Martin Dominikanische Republik Wallis und Futuna Trinidad und Tobago Tonga Nigeria Paraguay Jemen Kaimaninseln Madagaskar Gabun Suriname Äthiopien Malawi Turks- und Caicosinseln St. Kitts und Nevis Samoa Aruba Benin Panama Neukaledonien Guinea-Bissau Côte d'Ivoire Tadschikistan Somalia Antigua und Barbuda Mongolei Pakistan São Tomé und Príncipe Bahamas Kongo Palau Laos Peru Botsuana Liberia Senegal Malaysia Indien Sri Lanka Cabo Verde Regionalvorhaben - Pazifik Burundi Kambodscha Burkina Faso Komoren Ghana Seychellen Eritrea Südkorea Timor-Leste Macau Guatemala Niger Britisches Territorium im Indischen Ozean Nicaragua Mosambik Angola Chile Togo Kamerun Barbados Sudan Dominica Brunei Darussalam Uruguay Bangladesch St. Lucia St. Helena Pitcairn Guinea El Salvador Jamaika Gambia Britische Jungferninseln Mayotte Venezuela Bonaire, Sint Eustatius und Saba Honduras Fidschi Curaçao Cookinseln Äquatorialguinea Anguilla Mauretanien St. Vincent und die Grenadinen Mauritius St. Pierre und Miquelon Sierra Leone Kiribati Haiti Mexiko Indonesien Nepal Simbabwe Mikronesien Kasachstan Montserrat Singapur Dschibuti Bolivien Falklandinseln Tschad Kenia Lesotho Grenada Tuvalu Demokratische Republik Kongo Thailand Mali Uganda Philippinen Niederländische Antillen Tansania Ruanda Französisch-Polynesien Königreich Eswatini Kolumbien Guyana Namibia Belize Asien und Pazifik Lateinamerika und Karibik Überseeische Länder und Gebiete Subsahara-Afrika Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur
        • 11 Mai 2021

          EIB will Kasachstan bei Klimaschutz, erneuerbaren Energien und Aufbau nach Corona unterstützen

          Im Vorfeld der 18. Sitzung des Kooperationsrats EU-Kasachstan traf EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska den stellvertretenden Premierminister und Außenminister der Republik Kasachstan Mukhtar Tileuberdi. Thema waren Investitionen und die Zusammenarbeit zwischen der EIB und Kasachstan.

          Institutional Covid-19 Direktorium Teresa Czerwińska Kasachstan Asien und Pazifik Entwicklung weltweit
        • 11 Mai 2021

          Team Europe: Solarstrom für Usbekistan

          Als Klimabank der EU investiert die Europäische Investitionsbank (EIB) gemeinsam mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und Proparco, einer Tochter der Agence française de développement (AFD), 87,4 Millionen Euro in einen 100-Megawatt-Solarpark von Total Eren nahe der historischen Stadt Samarkand in Usbekistan.

          Institutional Partner Klima Solarkraft Klimaschutz Direktorium Teresa Czerwińska Usbekistan Asien und Pazifik Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Energie

        Unser Angebot

        Die EIB Global verknüpft ein breites Spektrum an Finanzprodukten und Beratung mit politischem Dialog. Damit hilft sie den Ländern Zentralasiens, Infrastrukturlücken zu schließen, klimafester zu werden und sich besser an Europa und die globalen Märkte anzubinden. Entdecken Sie unser Angebot.

        Initiativen Treuhandfonds Eigenkapitalfonds Beratung

        Wir engagieren uns in verschiedenen Investitionsinitiativen, um unsere Wirkung vor Ort zu maximieren:

        Investitionsfazilität Asien-Pazifik

        Nachhaltiges und gerechtes Wachstum im Asien-Pazifik-Raum

        Mehr dazu  

        Laststeuerung, soziale Infrastruktur und Ausbau erneuerbarer Energien (DESIREE)

        *DESIREE fördert ein nachhaltiges und gerechtes Wachstum und entwickelt Geschäftsmodelle für klimafreundliche, energieeffiziente Lösungen.

        Mehr dazu  

        Wir richten mit weiteren Gebern Treuhandfonds ein und stellen daraus technische Hilfe, Zuschüsse und Kreditgarantien für lokale Projekte bereit.

        City Climate Finance Gap Fund

        Der Fonds unterstützt Städte in Entwicklungsländern in der Frühphase der Projektvorbereitung.

        Mehr dazu  

        Fonds für finanzielle Inklusion

        Der Fonds erleichtert Kleinunternehmen, Gründerinnen und Gründern in Entwicklungsländern den Zugang zu Krediten.

        Mehr dazu  

        Fonds für grünen Wasserstoff

        Der Fonds bietet strategische Beratung und Kapazitätsaufbau für Entwicklungsländer, die ihre Industrie dekarbonisieren wollen.

        Mehr dazu  

        Fonds der Internationalen Klimaschutzinitiative

        Der Fonds mobilisiert Kapital für ehrgeizige Klimaschutz- und Anpassungsprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern.

        Mehr dazu  

        Klimafinanzierungsplattform Luxemburg–EIB

        Mit der gemeinsamen Initiative mobilisieren Luxemburg und die EIB auf internationaler Ebene Gelder für Klimainvestitionen.

        Mehr dazu  

        Fonds für den Wassersektor

        Der Fonds unterstützt die Entwicklung von Wasserprojekten in ärmeren Ländern.

        Mehr dazu  

        Wir vergeben Beteiligungskapital für Fonds oder Ko-Investitionen mit Fonds, die in Infrastruktur- und Umweltprojekte sowie kleine und mittelgroße Unternehmen investieren.

        Eigenkapitalfonds in Asien

        Wir arbeiten mit Fonds zusammen, die Projekte für Infrastruktur, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit in Asien fördern.

        Mehr dazu  

        Mit technischer Hilfe und Beratung erleichtern unsere Fachleute den Zugang zu Finanzierungen für Projekte. Das Angebot richtet sich an:

        • öffentliche Einrichtungen
        • Partnerinstitute
        • Mikrofinanzinstitute
        • Endbegünstigte

        Zudem bieten wir Expertise und technische Hilfe, um klimafreundliche Infrastrukturprojekte in Städten zu planen und zu strukturieren. Hierzu nutzen wir Initiativen wie FELICITY, die Städten – vor allem in Osteuropa und Zentralasien – hilft, Investitionen in nachhaltige Infrastruktur anzustoßen, Treibhausgasemissionen zu senken und klimaresilienter zu werden.

        Mehr über unsere Beratungsdienste  

        Unsere Partnerschaften

        Wir arbeiten eng mit der EU und Entwicklungspartnern zusammen, um mehr Finanzierungen für Klima und Entwicklung zu mobilisieren und eine größere Wirkung zu erzielen.
        Gemeinsam mit der EU Gemeinsam mit Entwicklungspartnern

        Wir sind die internationale Entwicklungsbank der Europäischen Union. Wir stehen auch jenseits der Grenzen der EU für ihre Grundsätze, Werte und Ziele ein und tragen zu einem stabilen Wachstum bei.

        European Commission

        Global Gateway

        Als Teil von Team Europa unterstützen wir die Global-Gateway-Strategie der EU und damit weltweit nachhaltige, hochwertige Projekte, die gut für die Menschen und unseren Planeten sind.

        Unter Global Gateway arbeitet die EIB Global an den drängendsten Aufgaben unserer Zeit, vom Kampf gegen den Klimawandel bis zur digitalen Wende. Mit Instrumenten wie NDICI – Europa in der Welt und dem dazugehörigen EFSD+ ist die EIB Global auf gutem Weg, mindestens ein Drittel der 300 Milliarden Euro an Investitionen zu mobilisieren, die Global Gateway bis 2027 erreichen will.

        Die Projekte, in die das Geld fließt, reichen von Digitalisierung und Klimaschutz über saubere Energie, Gesundheit und Bildung bis hin zum Verkehr.

        Team Europa

        Als Teil von Team Europa hat die EIB ihre Entwicklungsfinanzierungen ausgeweitet, vor allem im Rahmen ihrer Antwort auf die Pandemie.

        Im Team Europa bündeln die EU, die EU-Länder und die EIB ihre Kräfte, um den schwächsten Ländern und Menschen weltweit zu helfen.

        So wie die Team-Europa-Initiativen fördern auch unsere Projekte in der Region die UN-Entwicklungsziele.

        Bei unseren Projekten in der Region arbeiten wir mit verschiedenen UN-Organisationen und internationalen Finanzinstitutionen zusammen, etwa mit der Asiatischen Entwicklungsbank (AsDB), der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) und der Weltbank.

        Zu unseren gemeinsamen Initiativen mit der KfW und der AFD zählt auch die Mutual-Reliance-Initiative.

        Unsere Projekte

        Wir arbeiten eng mit der EU und Entwicklungspartnern zusammen, um mehr Finanzierungen für Klima und Entwicklung zu mobilisieren und eine größere Wirkung zu erzielen.
        Zentralasien

        Vorgeschlagene Projekte

        Mehr dazu  

        Finanzierte Projekte

        Mehr dazu  

        Uns kontaktieren

        Kleine und mittlere Unternehmen

        Finanzierungen für kleinere Projekte (in der Regel unter 25 Millionen Euro)

        Kontaktieren Sie unsere Partner in Zentralasien

        Behörden und Großunternehmen

        Wenden Sie sich an unsere Regionalvertretung in Tashkent.

        Medien

        Pressekontakt:

        press@eib.org
        www.eib.org/press

        Allgemeine Fragen

        Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

        Kontakt
        Tel.: +352 4379-22000
        Häufig gestellte Fragen

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