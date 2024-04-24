Die Investition erfolgt über den Water Access Acceleration Fund, einen mit 70 Mio. Euro ausgestatteten Private-Equity-Fonds

Die Mittel sollen den Zugang zu sicherem Trinkwasser in Afrika, Asien und Lateinamerika verbessern

Es ist die erste Beteiligung des von den Niederlanden finanzierten und von der EIB verwalteten Wassersektor-Fonds

Der von der EIB Global verwaltete Fonds für den Wassersektor stellt dem Water Access Acceleration Fund (W2AF) zehn Millionen Euro bereit. Fondsmanager des W2AF ist Incofin, ein renommierter Akteur im weltweiten Impact Investing. Als „wasserorientierter” Mischfinanzierungsfonds konzentriert sich der W2AF auf nachhaltige und skalierbare Lösungen, die den Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser für unterversorgte Bevölkerungsgruppen verbessern – insbesondere in Subsahara-Afrika sowie in Süd- und Südostasien. Bis 2030 soll die neue Initiative 20 Milliarden Liter sicheres Trinkwasser bereitstellen.

Die Ankerinvestition der EIB Global von 10 Millionen Euro wird weitere Beteiligungen, auch von privaten Investoren, für den W2AF mobilisieren. Über den Fonds unterstützt die EIB Global innovative Wasserunternehmen.

Einer der ersten Partner, der eine Kapitalspritze erhält, ist Rite Water Solutions. Das indische Unternehmen bietet Trinkwasserlösungen an und verbessert die Wasserqualität in ländlichen und städtischen Gebieten des Landes. Davon dürften mehr als 540 000 private Haushalte profitieren.

Die Unterstützung für den W2AF ist die erste Beteiligung aus dem Fonds für den Wassersektor, einem Treuhandfonds, der gemeinsam mit der niederländischen Regierung eingerichtet wurde und den die EIB Global verwaltet. Mit den von Gebern bereitgestellten Mitteln fördert der Fonds Trinkwasserprojekte in Ländern mit geringem und niedrigem mittlerem Einkommen und unterstützt damit die UN-Nachhaltigkeitsziele.

EIB-Vizepräsident Robert de Groot: „Die Beteiligung zeigt unser gemeinsames Engagement für einen besseren Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser für alle. Dazu sind innovative finanzielle und technische Lösungen erforderlich. Genau das leistet der W2AF: Er lenkt Wasserinvestitionen dorthin, wo sie am dringendsten benötigt werden, und unterstützt den Aufbau privater Wasserökosysteme in afrikanischen und asiatischen Schwellenmärkten. Ich danke der niederländischen Regierung für ihre wichtige Unterstützung, die dieses hochwirksame Projekt möglich gemacht hat.“

Aufsichtsratsvorsitzender von Incofin, Loïc De Cannière: „Wir danken der EIB und dem niederländischen Fonds für den Wassersektor dafür, dass sie sich gemeinsam mit unseren verschiedenen Investoren aus Europa und den Vereinigten Staaten am W2AF beteiligen. Es ist der erste Beteiligungsfonds für Impact Investing in den Trinkwassersektor im Globalen Süden und damit wegweisend. Incofin will die Wirkung dieses Fonds maximieren, damit er anderen Investoren als Vorbild dient. So wird das Unternehmen den Weg für weitere Wasserfonds ebnen und Millionen von Menschen weltweit Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen; das ist eines der wichtigsten UN-Entwicklungsziele und ein grundlegendes Menschenrecht.“

Cees Bansema, Botschafter des Königreichs der Niederlande in Luxemburg: „Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist ein Menschenrecht und entscheidend für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Die Beteiligung am W2AF zeigt, wie Zusammenarbeit Wasserprojekte nachhaltiger und gerechter machen kann. Sie ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie wir zusätzliche Mittel von anderen Gebern oder Investoren mobilisieren können. Das Vorzeigeprojekt des von den Niederlanden finanzierten Fonds für den Wassersektor vereint unser stetiges Engagement für die Lösung globaler Wasserprobleme, die große Erfahrung der EIB mit Investitionen im Wassersektor weltweit und die einzigartige Erfolgsbilanz des Fondsmanagers Incofin im Impact Investing.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung außerhalb der EU. Sie arbeitet als Teil von Team Europa und der Global-Gateway-Strategie der EU eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Der von der EIB verwaltete Fonds für den Wassersektor ist ein Treuhandfonds, der 2017 gemeinsam mit den Niederlanden eingerichtet wurde. Der Schwerpunkt liegt auf Projekten im Wassersektor in Ländern mit geringem und niedrigem mittleren Einkommen. Dabei unterstützt er den Zugang zu Wasser, Sanitärversorgung und Hygiene für alle. Auch andere Geber, die zum UN-Nachhaltigkeitsziel 6 „Sauberes Wasser und Sanitärversorgung für alle“ beitragen wollen, können in den Fonds einzahlen.

Incofin Investment Management verwaltet Impact-Fonds für die Länder des Globalen Südens. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Belgien und Niederlassungen weltweit. Mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Milliarden Euro legt es den Fokus auf finanzielle Teilhabe, Betriebe der Agrar- und Ernährungswirtschaft und Trinkwasserversorgung. Zu den Investoren zählen Entwicklungsbanken, institutionelle Anleger, Family Offices und Privatpersonen.