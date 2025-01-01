KMU-Förderung als Priorität
2024 stellte die EIB-Gruppe rund 16,2 Milliarden Euro für KMU bereit. Über unsere Partnerinstitute vergeben wir Finanzierungen an:
- Kleinstunternehmen (0–9 Beschäftigte)
- kleine Unternehmen (10–49 Beschäftigte)
- mittlere Unternehmen (50–249 Beschäftigte*)
- Midcap-Unternehmen (250–3 000 Beschäftigte*)
* Empfehlung 2003/361/EG der Kommission
Aktuelle KMU-Finanzierungen der EIB
Die EIB-Gruppe fördert unternehmerische Innovation, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Energieeffizienz und Klimaschutz.
Klimaschutz und KMU
Die EIB ist einer der weltweit größten multilateralen Geldgeber für den Klimaschutz. Damit die Folgen der Klimakrise für uns und künftige Generationen beherrschbar bleiben, dürfen wir ab Mitte dieses Jahrhunderts so gut wie keine Treibhausgase mehr ausstoßen.
Glauben Sie, dass Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen überfordert? Sowohl Klimaschutzfinanzierungen als auch die Finanzierung von KMU sind vorrangige Ziele der EIB-Gruppe. Manchmal fallen sie sogar zusammen. Wie bei dem vom EIF geförderten Start-up in den Niederlanden, das mit nachhaltigen, natürlichen Materialien alles baut, vom Bauernhof bis zur Zahnarztpraxis.
Für KMU und Midcap-Unternehmen, die eine Finanzierung benötigen
- Darlehen über Partnerinstitute: So können Ihnen die EIB und ihre Partner bei der Gründung oder Vergrößerung Ihres Unternehmens helfen
- Direktdarlehen für Midcap-Unternehmen: Das bietet die EIB
- Erfahren Sie mehr über Finanzierungen des EIF für KMU
Für Finanzinstitute, die mit der EIB-Gruppe zusammenarbeiten möchten
Bitte informieren Sie sich auf den entsprechenden Seiten über die wichtigsten Finanzierungsprodukte: