Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

KMU und Midcap-Unternehmen

easy to read Leichte Sprache

Kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen sind ein wichtiger Teil der Weltwirtschaft. Sie schaffen Arbeitsplätze und treiben Wirtschaft und Innovationen voran. In Europa stellen die 23 Millionen kleineren Unternehmen 99 Prozent aller Unternehmen und fast drei Viertel aller Arbeitsplätze.

Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben frische Ideen, attraktive neue Produkte oder Dienstleistungen und ein hohes Wachstumspotenzial. Oft kommen sie aber nur schwer an Kredite. Hier hilft die Europäische Union: Sie fördert den Unternehmergeist, unterstützt Neugründungen und hilft kleinen Unternehmen in der Wachstumsphase. Vor allem aber will sie innovativen europäischen Firmen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern.

2024 stellte die EIB-Gruppe rund 16,2 Milliarden Euro für KMU bereit. Bei der Unterstützung kleiner Unternehmen arbeiten wir mit einem umfassenden Netz von Partnern zusammen: Geschäftsbanken, nationale Förderbanken und -institute, Leasinggesellschaften, Risikokapital- und Private-Equity-Fonds, Business Angels und andere Anbieter. Unser Augenmerk gilt insbesondere Regionen, in denen der Mangel an Finanzierungsmöglichkeiten das Wachstum belastet.

Die EIB-Gruppe fördert Unternehmen in allen Entwicklungsphasen. Sie finanziert Midcap-Unternehmen direkt und bietet auch Venture-Debt-Finanzierungen an.

SO WIRD IHR BETRIEB NACHHALTIGER

Wer resilient sein will, muss nachhaltig arbeiten. Unsere Kursreihe vermittelt alle wichtigen Skills und Werkzeuge dafür. Bringen Sie Ihr Unternehmen voran!

Zum Online-Kurs  

KMU-Förderung als Priorität

2024 stellte die EIB-Gruppe rund 16,2 Milliarden Euro für KMU bereit. Über unsere Partnerinstitute vergeben wir Finanzierungen an:

  • Kleinstunternehmen (0–9 Beschäftigte)
  • kleine Unternehmen (10–49 Beschäftigte)
  • mittlere Unternehmen (50–249 Beschäftigte*)
  • Midcap-Unternehmen (250–3 000 Beschäftigte*)

* Empfehlung 2003/361/EG der Kommission

 

custom-preview

Aktuelle KMU-Finanzierungen der EIB

Die EIB-Gruppe fördert unternehmerische Innovation, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Energieeffizienz und Klimaschutz.

Energieeffizienz in der Tschechischen Republik Familienunternehmen in Nordmazedonien

Energie sparen und die Umwelt schonen

Ein großer Wäschereibetrieb und andere Unternehmen in Tschechien modernisieren mit Energieeffizienzdarlehen der EIB und der Europäischen Kommission ihre Anlagen und senken damit ihren Energieverbrauch.

Mehr Infos  
©Busà Photography/Getty Images
Shutterstock

Wirtschaftswachstum und mehr Jobs in Skopje

Eine Familienbäckerei und ein Saftunternehmen investieren mit Darlehen der EIB in eine moderne Produktion und erschließen sich neue Märkte. Heute sind sie landesweit bekannt.

Mehr dazu  

Klimaschutz und KMU

Die EIB ist einer der weltweit größten multilateralen Geldgeber für den Klimaschutz. Damit die Folgen der Klimakrise für uns und künftige Generationen beherrschbar bleiben, dürfen wir ab Mitte dieses Jahrhunderts so gut wie keine Treibhausgase mehr ausstoßen.

Glauben Sie, dass Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen überfordert? Sowohl Klimaschutzfinanzierungen als auch die Finanzierung von KMU sind vorrangige Ziele der EIB-Gruppe. Manchmal fallen sie sogar zusammen. Wie bei dem vom EIF geförderten Start-up in den Niederlanden, das mit nachhaltigen, natürlichen Materialien alles baut, vom Bauernhof bis zur Zahnarztpraxis.

Passgenaue Unterstützung für Ihr Projekt

Sie brauchen ein KMU-Darlehen?
Hier finden Sie die Partner der EIB in Ihrem Land/Ihrer Region
Beratungsplattform
Die Finanzierungen der EIB-Gruppe für KMU sind noch nicht alles

Für KMU und Midcap-Unternehmen, die eine Finanzierung benötigen

Für Finanzinstitute, die mit der EIB-Gruppe zusammenarbeiten möchten

Bitte informieren Sie sich auf den entsprechenden Seiten über die wichtigsten Finanzierungsprodukte:

  • Darlehen/Finanzierungsprodukte: EIB
  • Garantien/Risikoteilung: EIB – EIF 
  • Eigenkapital: EIB – EIF

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

Kontaktieren Sie uns  
©spainter_vfx/iStock

Veröffentlichungen und Infomaterial

Unsere regionalen Schwerpunkte

Unsere Produkte

Unsere Projekte

Bleiben Sie informiert

Aktuelles
Mehr Aktuelles
Publikationen
Weitere Publikationen
Storys
Weitere Storys
Videos
Weitere Videos