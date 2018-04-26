„In der Bäckerei gab es nur einen einfachen Holzofen. Damit konnten wir anfangs um die 500 Brote am Tag backen“, erzählt er. Heute leitet Ilija eine Kette von 20 Großbäckereien und 200 kleinen Filialen im ganzen Land. Die Bakery Dime ist überregional bekannt.

Mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank konnte Ilija den Betrieb vergrößern und breiter aufstellen. Mittlerweile beschäftigt er 202 Mitarbeiter, vor nicht mal zehn Jahren waren es gerade 82. Für seine Bäckerei erhielt Ilija drei Kredite über insgesamt 1,45 Millionen Euro. Möglich wurde dies durch ein Darlehen der EIB an die MBDP, die Mazedonische Bank für Entwicklungsförderung.

Es ist schon das vierte Mal, dass die EIB und die MBDP zusammenarbeiten, um kleine und mittlere Unternehmen zu fördern oder Investitionen in die Wissenswirtschaft, den Umweltschutz, den Energie- und den Dienstleistungssektor anzuschieben. Insgesamt beziffern sich die Darlehen an die MBDP auf 350 Millionen Euro. Damit lässt sich viel bewirken. Immerhin beschäftigen die mehr als 54 000 kleinen und mittleren Unternehmen in Mazedonien fast 280 000 Mitarbeiter.

Die Darlehen sind auch Teil der Resilienzinitiative, mit der die Bank die Privatwirtschaft fördert und zu mehr Wachstum und Beschäftigung beiträgt. Ziel der Initiative ist es, die Länder im Westbalkan und im Nahen Osten krisenfester zu machen. Zusätzliche 6 Milliarden Euro vergibt die EIB im Rahmen der Resilienzinitiative – als Anschubhilfe für Investitionen von bis zu 15 Milliarden Euro bis 2020.

Warum den Weizen kaufen?