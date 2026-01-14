Eigenkapital  

Sechs wichtige Vorteile
Starkes Investment
Wir beteiligen uns normalerweise mit 10 bis 20 Prozent am Fondsvolumen; die Obergrenze liegt bei 25 Prozent.
Flexible Laufzeiten
Unsere Laufzeiten spiegeln die Lebensdauer der Fonds wider – meist 10 bis 12 Jahre, aber auch 25 Jahre und länger.
Passive Rolle
Wir delegieren die Anlageentscheidungen in der Regel an das Fondsmanagement.
Zugang zu Kapital
Durch die Ko-Investitionen der EIB in Projekte oder Portfoliounternehmen können kleinere Fonds in größere Projekte investieren.
Maßgeschneiderte Finanzierungen
Wir arbeiten mit neuen und erfahrenen Anlageteams in allen Regionen zusammen, in denen die EIB tätig ist.
Signalwirkung
Die Beteiligung der EIB gilt bei privaten Investoren oft als Gütesiegel. Dadurch steigen weitere Kapitalgeber mit ein, was unsere Wirkung vervielfacht.
Unsere Produkte und Leistungen
Kredite
Kredite an Kunden jeder Größe, um ein nachhaltiges Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum zu fördern