Eigenkapital

Wir stellen Eigenkapitalfinanzierungen für Infrastruktur- und Umweltprojekte sowie kleine, mittlere und Midcap-Unternehmen bereit. Dazu beteiligen wir uns vor allem an Fonds oder investieren gemeinsam mit Fonds. Außerdem bietet die Bank Quasi-Eigenkapital-Finanzierungen für innovative Unternehmen an, die Wachstumskapital benötigen.

Unser Produktkatalog  

Sechs wichtige Vorteile

Starkes Investment

Wir beteiligen uns normalerweise mit 10 bis 20 Prozent am Fondsvolumen; die Obergrenze liegt bei 25 Prozent.

Flexible Laufzeiten

Unsere Laufzeiten spiegeln die Lebensdauer der Fonds wider – meist 10 bis 12 Jahre, aber auch 25 Jahre und länger.

Passive Rolle

Wir delegieren die Anlageentscheidungen in der Regel an das Fondsmanagement.

Zugang zu Kapital

Durch die Ko-Investitionen der EIB in Projekte oder Portfoliounternehmen können kleinere Fonds in größere Projekte investieren.

Maßgeschneiderte Finanzierungen

Wir arbeiten mit neuen und erfahrenen Anlageteams in allen Regionen zusammen, in denen die EIB tätig ist.

Signalwirkung

Die Beteiligung der EIB gilt bei privaten Investoren oft als Gütesiegel. Dadurch steigen weitere Kapitalgeber mit ein, was unsere Wirkung vervielfacht.

Eigenkapitalprodukte

Venture Debt
Wir beschleunigen das Wachstum innovativer KMU
Beteiligungsfonds
Wir fördern Klimaschutz, soziale Wirkung und den Privatsektor
Direkte Ko-Investitionen

Wachstumskapital für Europas beste Start-ups und Scale-ups

European Tech Champions Initiative

Schub für Technologiefirmen in Europa

TechEU: Für schnellere Innovationen in Europa

TechEU ist die Plattform der EIB-Gruppe für schnellere Innovationen in ganz Europa. Wir bringen Innovatoren mit der richtigen Mischung aus Finanzierung und Fachkompetenz zusammen – für mehr Wachstum und mehr revolutionäre Technologien.

Unsere Produkte und Leistungen

We support projects that accelerate the green transition, boost technological innovation, bolster security and defence, support regional cohesion and social infrastructure development. Our commitment to international development and capital markets integration safeguards Europe’s strong global presence. Our priorities boost growth, prosperity, technological and social progress in individual member states, across the whole EU and around the world.

Kredite  

Kredite an Kunden jeder Größe, um ein nachhaltiges Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum zu fördern

Eigenkapital  

Eigenkapitalfinanzierungen und Fondsbeteiligungen, die privates Kapital mobilisieren

Garantien  

Zur Absicherung von Risiken kleiner und großer Projekte sowie von Kreditportfolios

Beratungsdienste  

Technische und finanzielle Beratung für unsere Kunden