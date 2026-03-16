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Befragungen der Öffentlichkeit

Die EIB legt großen Wert auf Offenheit. Wir hören aufmerksam zu und binden all jene ein, die sich für unsere Arbeit interessieren. Viele unserer Strategien und wichtige Bereiche unserer Arbeit sind für ein breiteres Publikum von Interesse. Daher befragen wir dazu die Öffentlichkeit. Durch diese Befragungen will die Bank vor allem:

  • das Fachwissen vieler Einzelpersonen und Organisationen nutzen und wertvolle Beiträge zur Strategieentwicklung erhalten
  • ihre Transparenz und Rechenschaftslegung stärken

Ablauf von Befragungen der Öffentlichkeit

Die EIB veröffentlicht alle Befragungen der Öffentlichkeit im untenstehenden Kalender. Für jede Befragung gibt es eine eigene Webseite mit allen wichtigen Informationen.

Im Rahmen der Befragungen führt die EIB mindestens eine öffentliche Diskussionsveranstaltung durch, um mit interessierten Gruppen in einen direkten Dialog zu treten. Alle Beiträge, die im Befragungszeitraum (in der Regel acht bis zwölf Wochen) eingehen, werden auf der Webseite zur jeweiligen Befragung veröffentlicht.  Die EIB gibt zu allen Beiträgen eine begründete Antwort, die dem zusammenfassenden Bericht über die Befragung der Öffentlichkeit beigefügt wird.

Nach Abschluss der Befragung der Öffentlichkeit wird der Entwurf mindestens 15 Arbeitstage vor seiner Genehmigung durch das zuständige Gremium der EIB zusammen mit dem Bericht auf der Webseite zu dieser Befragung veröffentlicht. Ist die endgültige Unterlage genehmigt, veröffentlichen wir sie auf unserer Website.

Jedes Befragungsverfahren wird individuell angepasst. Genauere Informationen finden Sie jeweils auf der Webseite.

Befragungen der Öffentlichkeit: Zeitplan

Datum Titel Stand
19/03/2026 Consultation on the draft new policy of the EIB Group’s Complaints Mechanism - European Investment Bank - Citizen Space Open
17/07/2025 Stakeholder engagement on Phase 2 of the EIB Group Climate Bank Roadmap and Energy Sector Orientation abgeschlossen
03/06/2021 Konsultation der Öffentlichkeit zum Rahmen der EIB-Gruppe für ökologische und soziale Nachhaltigkeit abgeschlossen
21/12/2020 Stakeholder-Dialog der EIB-Gruppe über den Klimabank-Fahrplan 2021–2025: Mit Ehrgeiz ans Ziel abgeschlossen
06/03/2020 Dialog der EIB-Gruppe mit Interessenträgern über den Fahrplan für die Klimabank abgeschlossen
29/02/2018 Befragung der Öffentlichkeit zur Finanzierungspolitik der EIB im Energiesektor abgeschlossen
29/05/2017 Befragung der Öffentlichkeit zum Beschwerdeverfahren der EIB-Gruppe abgeschlossen
22/09/2015 Befragung der Öffentlichkeit zur Klimastrategie der EIB abgeschlossen
10/03/2015 Befragung der Öffentlichkeit zur Transparenzpolitik der EIB abgeschlossen
26/07/2013 Befragung der Öffentlichkeit zu den Finanzierungskriterien der EIB für Energieprojekte abgeschlossen
30/03/2010 Befragung der Öffentlichkeit zur Finanzierungspolitik der EIB im Verkehrssektor abgeschlossen
18/05/2009 Befragung der Öffentlichkeit zum Beschwerdeverfahren der EIB abgeschlossen
18/05/2009 Befragung der Öffentlichkeit zur Transparenzpolitik der EIB abgeschlossen
25/03/2008 Befragung der Öffentlichkeit zu den Umwelt- und Sozialprinzipien und ‑standards der EIB abgeschlossen
12/02/2007 Befragung der Öffentlichkeit zur Betrugsbekämpfungspolitik der EIB abgeschlossen

 

Wenn Sie über künftige Befragungen der Öffentlichkeit informiert werden möchten, tragen Sie sich in unsere Mailingliste ein.

Weitere Angebote für den Dialog mit Interessenträgern

Die EIB bietet externen Interessenträgern Workshops und andere Dialogmöglichkeiten an, die sich vor allem an die Zivilgesellschaft richten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Dialog mit der Zivilgesellschaft.

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