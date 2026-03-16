Ablauf von Befragungen der Öffentlichkeit

Die EIB veröffentlicht alle Befragungen der Öffentlichkeit im untenstehenden Kalender. Für jede Befragung gibt es eine eigene Webseite mit allen wichtigen Informationen.

Im Rahmen der Befragungen führt die EIB mindestens eine öffentliche Diskussionsveranstaltung durch, um mit interessierten Gruppen in einen direkten Dialog zu treten. Alle Beiträge, die im Befragungszeitraum (in der Regel acht bis zwölf Wochen) eingehen, werden auf der Webseite zur jeweiligen Befragung veröffentlicht. Die EIB gibt zu allen Beiträgen eine begründete Antwort, die dem zusammenfassenden Bericht über die Befragung der Öffentlichkeit beigefügt wird.

Nach Abschluss der Befragung der Öffentlichkeit wird der Entwurf mindestens 15 Arbeitstage vor seiner Genehmigung durch das zuständige Gremium der EIB zusammen mit dem Bericht auf der Webseite zu dieser Befragung veröffentlicht. Ist die endgültige Unterlage genehmigt, veröffentlichen wir sie auf unserer Website.

Jedes Befragungsverfahren wird individuell angepasst. Genauere Informationen finden Sie jeweils auf der Webseite.