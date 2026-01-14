Fünf wichtige Vorteile
Was unsere Darlehen für den privaten Sektor auszeichnet
Attraktive Konditionen
Wir geben die günstigen Zinsen, zu denen wir Mittel am Markt aufnehmen, an unsere Kunden weiter.
Lange Laufzeiten
Die Laufzeiten unserer Darlehen entsprechen der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der jeweiligen Projekte – normalerweise bis zu zehn Jahre für endfällige Darlehen oder projektabhängige Laufzeit für Tilgungsdarlehen. Bei Projektfinanzierungen sind auch Laufzeiten von über 30 Jahren möglich.
Maßgeschneiderte Finanzierung
Wir vergeben besicherte und unbesicherte Darlehen mit unterschiedlichem Rang.
Projektunterstützung
Wir bringen unsere Erfahrung in der finanziellen und technischen Vorbereitung von Projekten ein.
Signalwirkung
Außerdem gilt die Finanzierung durch die EIB oftmals als Gütesiegel. Das hilft, weitere Investoren für Projekte zu gewinnen.
Förderfähigkeit
Vielleicht können wir auch für Sie etwas tun
- Großunternehmen und Konzerne
- Midcap-Unternehmen
- Zweckgesellschaften für Projektfinanzierungen (auch PPPs und Konzessionsmodelle)
Investitionskosten, beispielsweise für Einrichtungen oder Aktivitäten in der Forschung und Entwicklung (in der Regel über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren, gegebenenfalls aber auch länger). Die EIB finanziert normalerweise bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten eines Projekts. Wir vergeben Darlehen ab 25 Millionen Euro, in bestimmten Fällen aber auch geringere Beträge.
Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, der regionalen Abdeckung und sonstigen Bedingungen. Je nach Projekt kommt auch eine Finanzierung im Rahmen unserer Mandate oder aus Mitteln Dritter in Betracht.
- Unternehmensdarlehen
- Wachstumsfinanzierungen für Midcap-Unternehmen
- Projektfinanzierungen
- Hybridfinanzierungen für Unternehmen
Ihr Weg zur Finanzierung
Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.
Projektzyklus
Ein EIB-finanziertes Projekt durchläuft normalerweise sieben Phasen: Vorschlag, Prüfung, Genehmigung, Unterzeichnung, Auszahlung, Überwachung/Berichterstattung und Rückzahlung.
Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.
