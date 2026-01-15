Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Beteiligungsfonds

Wir investieren weltweit in Eigenkapitalfonds und in eine Reihe innovativer Kreditfonds. Dabei stehen Infrastruktur- und/oder Klimaprojekte im Mittelpunkt. Ebenso unterstützen wir die Entwicklung des Privatsektors und die Erreichung sozialer Ziele auf der ganzen Welt.

Unsere Beteiligungsfonds  

Sechs wichtige Vorteile

Starkes Investment

Wir beteiligen uns normalerweise mit 10 bis 20 Prozent am Fondsvolumen; die Obergrenze liegt bei 25 Prozent.

Flexible Laufzeiten

Unsere Laufzeiten spiegeln die Lebensdauer der Fonds wider – meist 10 bis 12 Jahre.

Passive Rolle

Wir delegieren die Anlageentscheidungen an das Fondsmanagement.

Zugang zu größeren Projekten

Durch Ko-Investitionen in Projekte oder Portfoliounternehmen können kleinere Fonds in größere Projekte investieren.

Signalwirkung

Die Beteiligung der EIB gilt bei privaten Investoren oft als Gütesiegel. Dadurch steigen weitere Kapitalgeber mit ein, was unsere Wirkung vervielfacht.

Zugang zu Kapital

Wir arbeiten mit neuen und erfahrenen Anlageteams in allen Regionen zusammen, in denen die EIB tätig ist.

Was wir fördern

Infrastruktur KMU und Midcap-Unternehmen

Wir investieren in Eigenkapital- und Kreditfonds, die Klimaschutz- und/oder Infrastrukturprojekte finanzieren. Daneben stellen wir auch Eigenkapital- und Hybridfinanzierungen für Ko-Investitionen mit erstklassigen Fonds und Investitionspartnern bereit.

Förderfähige Projekte

Vielleicht können wir auch etwas für Sie tun:

Wer ist förderfähig?
  • Private Fonds
  • Captive Funds oder Investitionsplattformen von Einrichtungen des öffentlichen Sektors
Welche Projekte werden unterstützt?

Anlagestrategien, die in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen. Der Fondsmanager gewährleistet, dass die Portfoliounternehmen in klar definierte, wirtschaftlich tragfähige Klimaschutz- oder Infrastrukturprojekte investieren.

In der Regel beteiligen wir uns mit 25 bis 60 Millionen Euro, unter bestimmten Bedingungen aber auch mit bis zu 200 Millionen Euro. Die EIB ist nie der größte Anteilseigner und beteiligt sich nicht an Fonds ohne festgelegte Laufzeit (Evergreen-Fonds), außer es gibt eine zuvor festgelegte Ausstiegsstrategie. Wir können uns auch als Ko-Investor an Portfoliounternehmen beteiligen, sofern diese von einem Fonds finanziert und mitgeführt werden, in den die Bank investiert hat. Die EIB arbeitet sowohl mit neuen als auch mit erfahrenen Anlageteams zusammen.

Wir streben marktgerechte Erträge an – in Form von gezahlten oder kapitalisierten Zinsen, Gewinnbeteiligungen, Optionen auf Unternehmensanteile (Equity Kicker) oder anderen Beteiligungsmöglichkeiten.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, geografischer Verfügbarkeit und sonstigen Bedingungen.

Finanzierungsmöglichkeiten

 

Unsere Fondsbeteiligungen  

Vor allem außerhalb der EU investieren wir in Eigenkapital- und Kreditfonds, die den Privatsektor fördern und/oder soziale Ziele verfolgen. Daneben stellen wir auch Eigenkapital- und Hybridfinanzierungen für Ko-Investitionen mit erstklassigen Fonds und Investitionspartnern bereit.

Der Europäische Investitionsfonds, der zur EIB-Gruppe gehört, beteiligt sich an Risikokapital- und Private-Equity-Fonds, die in wachstumsstarke, innovative KMU in Europa investieren.

Förderfähige Projekte

Vielleicht können wir auch etwas für Sie tun:

Förderfähige Projekte

Private Fonds und Captive Funds oder Investitionsplattformen nationaler Förderbanken und -institute:

  • Wachstumskapitalfonds
  • Risikokapitalfonds
  • Mikrofinanzfonds
  • Social-Impact-Fonds
  • Selektive oder granulare Kreditfonds
Welche Projekte werden unterstützt?

Wir investieren Beträge von 5 bis 100 Millionen Euro. Die EIB ist nie der größte Anteilseigner und beteiligt sich nicht an Fonds ohne festgelegte Laufzeit (Evergreen-Fonds). Sie kann sich auch als Ko-Investor an Portfoliounternehmen beteiligen, sofern diese von einem Fonds finanziert und mitgeführt werden, in den die Bank investiert hat. Die EIB ist bestrebt, marktgerechte Erträge zu erzielen – vergütet in Form von gezahlten oder kapitalisierten Zinsen, Gewinnbeteiligungen, Optionen auf Unternehmensanteile (Equity Kicker) oder anderen Beteiligungsmöglichkeiten.

Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, geografischer Verfügbarkeit und sonstigen Bedingungen

Finanzierungsmöglichkeiten
  • Eigenkapital- oder Kreditfonds (inkl. Mezzanine-Fonds), die in KMU und Midcap-Unternehmen investieren
  • Captive Funds oder Investitionsplattformen nationaler Förderbanken und -institute
  • Kofinanzierung
  • Mikrofinanzierungen
  • Ko-Investitionen
Funds we have invested in  

Für eine grüne Zukunft

Wir haben alle unsere Finanzierungen auf das Pariser Abkommen ausgerichtet und einen Weg hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen und einer klimaresilienten Entwicklung eingeschlagen.

Mehr dazu  

Wie Sie als Fonds profitieren können

Bei Fragen zum Finanzierungsangebot, zur Arbeit, zur Organisation und zu den Zielen der EIB wenden Sie sich bitte an unseren Information Desk.

Kontakt  

Mehr Infos

Lesen Sie, wie wir mit unseren Produkten der Wirtschaft helfen, Arbeitsplätze schaffen und die Chancengleichheit fördern.
  • 27 November 2025

    Sicher per Laser

    Französischer Photonik-Pionier Cailabs revolutioniert Weltraumkommunikation

    Risikokapital und Eigenkapital Satelliten Digitales und Telekommunikation Venture Debt Telekommunication Technologie InvestEU Raumfahrt Frankreich Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Sicherheit und Verteidigung
  • 29 Mai 2025

    Cyprus venture capital fund boosts homegrown tech startups

    33East gibt Risikokapital für Tech-Start-ups – und könnte junge Talente zurück in die Heimat locken

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Institutional KMU Digitales und Telekommunikation EIF Künstliche Intelligenz Zypern Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation
  • 16 Dezember 2024

    Technologie ohne Verfallsdatum

    Swappie aus Finnland reduziert mit innovativ aufbereiteten Handys CO2-Emissionen, Elektroschrott und den Verbrauch kritischer Rohstoffe

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Venture Debt Technologie InvestEU Kreislaufwirtschaft Deutschland Finnland Estland Europäische Union Digitalisierung und technologische Innovation Klima und Umwelt
  • 3 Dezember 2024

    Eine leckere Lösung

    Oceanloop aus München macht Aquakultur nachhaltig und holt die Garnelenzucht mit Hightech ins 21. Jahrhundert

    Risikokapital und Eigenkapital Ozeane Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Klima Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Klimaschutz Spanien Deutschland Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 28 November 2024

    Al funghi bitte

    Matr Foods stellt mithilfe von Pilzfermentation Fleischersatz her, der so saftig wie Rindfleisch ist – und das ohne Zusatzstoffe und pflanzliche Fette

    Risikokapital und Eigenkapital Risikokapital Forstwirtschaft KMU Bioökonomie Umwelt Nahrungsmittelindustrie Venture Debt Dänemark Europäische Union Landwirtschaft und Bioökonomie Klima und Umwelt
  • 26 November 2024

    Mit Eigenkapital Großes bewegen

    Von Logistik in Südafrika bis Offshore-Windkraft in Ostasien: Die EIB investiert Eigenkapital in Impact-Fonds, die etwas bewirken

    Risikokapital und Eigenkapital Eigenkapitalfonds Risikokapital Verkehr Equity & Fondsanlage Taiwan Mosambik Südafrika Subsahara-Afrika Digitalisierung und technologische Innovation Entwicklung weltweit Klima und Umwelt Soziale Infrastruktur

Ko-Investitionen

Die EIB-Gruppe stellt Eigenkapital- und Hybridfinanzierungen für Ko-Investitionen mit erstklassigen Fonds und Investitionspartnern bereit. Dadurch sollen die besten europäischen Start-up- und Scale-up-Unternehmen ihr Wachstumspotenzial voll ausschöpfen können.

Wie wir ko-investieren  

Der Europäische Investitionsfonds

Der Europäische Investitionsfonds (EIF), der zur EIB-Gruppe gehört, investiert auch in Risikokapital- und Wachstumskapitalfonds für kleine und mittlere Unternehmen in ganz Europa.

Website des EIF  