Beteiligungsfonds

Sechs wichtige Vorteile
Starkes Investment
Wir beteiligen uns normalerweise mit 10 bis 20 Prozent am Fondsvolumen; die Obergrenze liegt bei 25 Prozent.
Flexible Laufzeiten
Unsere Laufzeiten spiegeln die Lebensdauer der Fonds wider – meist 10 bis 12 Jahre.
Passive Rolle
Wir delegieren die Anlageentscheidungen an das Fondsmanagement.
Zugang zu größeren Projekten
Durch Ko-Investitionen in Projekte oder Portfoliounternehmen können kleinere Fonds in größere Projekte investieren.
Signalwirkung
Die Beteiligung der EIB gilt bei privaten Investoren oft als Gütesiegel. Dadurch steigen weitere Kapitalgeber mit ein, was unsere Wirkung vervielfacht.
Zugang zu Kapital
Wir arbeiten mit neuen und erfahrenen Anlageteams in allen Regionen zusammen, in denen die EIB tätig ist.
Was wir fördern
Wir investieren in Eigenkapital- und Kreditfonds, die Klimaschutz- und/oder Infrastrukturprojekte finanzieren. Daneben stellen wir auch Eigenkapital- und Hybridfinanzierungen für Ko-Investitionen mit erstklassigen Fonds und Investitionspartnern bereit.
Förderfähige Projekte
Vielleicht können wir auch etwas für Sie tun:
- Private Fonds
- Captive Funds oder Investitionsplattformen von Einrichtungen des öffentlichen Sektors
Anlagestrategien, die in mindestens einen der Förderbereiche der EIB fallen. Der Fondsmanager gewährleistet, dass die Portfoliounternehmen in klar definierte, wirtschaftlich tragfähige Klimaschutz- oder Infrastrukturprojekte investieren.
In der Regel beteiligen wir uns mit 25 bis 60 Millionen Euro, unter bestimmten Bedingungen aber auch mit bis zu 200 Millionen Euro. Die EIB ist nie der größte Anteilseigner und beteiligt sich nicht an Fonds ohne festgelegte Laufzeit (Evergreen-Fonds), außer es gibt eine zuvor festgelegte Ausstiegsstrategie. Wir können uns auch als Ko-Investor an Portfoliounternehmen beteiligen, sofern diese von einem Fonds finanziert und mitgeführt werden, in den die Bank investiert hat. Die EIB arbeitet sowohl mit neuen als auch mit erfahrenen Anlageteams zusammen.
Wir streben marktgerechte Erträge an – in Form von gezahlten oder kapitalisierten Zinsen, Gewinnbeteiligungen, Optionen auf Unternehmensanteile (Equity Kicker) oder anderen Beteiligungsmöglichkeiten.
Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, geografischer Verfügbarkeit und sonstigen Bedingungen.
Vor allem außerhalb der EU investieren wir in Eigenkapital- und Kreditfonds, die den Privatsektor fördern und/oder soziale Ziele verfolgen. Daneben stellen wir auch Eigenkapital- und Hybridfinanzierungen für Ko-Investitionen mit erstklassigen Fonds und Investitionspartnern bereit.
Der Europäische Investitionsfonds, der zur EIB-Gruppe gehört, beteiligt sich an Risikokapital- und Private-Equity-Fonds, die in wachstumsstarke, innovative KMU in Europa investieren.
Förderfähige Projekte
Vielleicht können wir auch etwas für Sie tun:
Private Fonds und Captive Funds oder Investitionsplattformen nationaler Förderbanken und -institute:
- Wachstumskapitalfonds
- Risikokapitalfonds
- Mikrofinanzfonds
- Social-Impact-Fonds
- Selektive oder granulare Kreditfonds
Wir investieren Beträge von 5 bis 100 Millionen Euro. Die EIB ist nie der größte Anteilseigner und beteiligt sich nicht an Fonds ohne festgelegte Laufzeit (Evergreen-Fonds). Sie kann sich auch als Ko-Investor an Portfoliounternehmen beteiligen, sofern diese von einem Fonds finanziert und mitgeführt werden, in den die Bank investiert hat. Die EIB ist bestrebt, marktgerechte Erträge zu erzielen – vergütet in Form von gezahlten oder kapitalisierten Zinsen, Gewinnbeteiligungen, Optionen auf Unternehmensanteile (Equity Kicker) oder anderen Beteiligungsmöglichkeiten.
Hier finden Sie Informationen zu Konditionen, geografischer Verfügbarkeit und sonstigen Bedingungen.
- Eigenkapital- oder Kreditfonds (inkl. Mezzanine-Fonds), die in KMU und Midcap-Unternehmen investieren
- Captive Funds oder Investitionsplattformen nationaler Förderbanken und -institute
- Kofinanzierung
- Mikrofinanzierungen
- Ko-Investitionen
