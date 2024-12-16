„Wir wollen das Refurbishing zum Mainstream machen.“
2023 wurden in Europa 130 Millionen neue Smartphones verkauft. Die Produktion jedes einzelnen Geräts verursachte 80 Kilogramm CO2. Generalüberholte Smartphones haben einen um 78 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck. Doch nur ein Viertel der gebrauchten Telefone werden in Europa weiterverkauft. Somit landen fast 98 Millionen alte Handys in der Schublade. Dabei ließe sich mit ihnen enorm viel CO2 einsparen.
Das finnische Unternehmen Swappie hat das erkannt. Mit dem Verkauf generalüberholter („refurbished“) Smartphones hilft es seinen Kundinnen und Kunden, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und zur Kreislaufwirtschaft beizutragen.
Alles begann damit, dass Sami Marttinen Opfer eines Betrugs wurde.
„Ich habe im Internet ein gebrauchtes Telefon gekauft, das aber nie bei mir ankam“, erinnert sich Marttinen.
Nachdem er den Betrug bei der Polizei gemeldet hatte, erkannte er, dass solche Betrügereien an der Tagesordnung sind. Das brachte Marttinen und seinen Partner auf eine Geschäftsidee. „Wir haben recherchiert, und kurz darauf war Swappie geboren.“
Ab in den Kreislauf!
Bis 2025 sind weltweit voraussichtlich 41 Milliarden dieser smarten Geräte im Gebrauch. Damit nimmt auch der Elektroschrott zu. Die Europäische Union produziert davon jährlich fünf Millionen Tonnen.
Ein Großteil wird durch Smartphones verursacht. Sie enthalten kritische Rohstoffe wie Kobalt und Lithium, die für viele Bereiche unerlässlich sind, etwa für E-Auto-Batterien oder die Speicherung erneuerbarer Energien. Würden nur 50 Prozent der 2023 verkauften Smartphones aufbereitet oder recycelt, könnte Europa 1 365 Tonnen Kobalt und 195 Tonnen Lithium einsparen oder rückgewinnen. Bei Lithium wäre das mehr als die Hälfte der 380 Tonnen, die Portugal als größter europäischer Produzent im selbem Jahr lieferte.
Deshalb unterstützte die Europäische Investitionsbank das Unternehmen mit einem Venture-Debt-Kredit von 17 Millionen Euro. Hinter dem Kredit steht das InvestEU-Programm, das im Zeitraum 2021–2027 zusätzliche Investitionen von über 372 Milliarden Euro in Europa anschieben soll.
„Swappie reduziert den Elektroschrott und den Einsatz neuer Rohstoffe. Das ist der Europäischen Investitionsbank besonders wichtig, weil sie sich für Kreislaufwirtschaft und nachhaltige Innovationen einsetzt“, sagt Iwona Biernat, die das Projekt bei der EIB betreut.
SWAPPIE (I EU G)
Swappie is an online end to end platform that empowers customers to buy refurbished Iphones (''buy smart, not new''). Swappie makes refurbishment mainstream by purchasing old devices, repairing them to the highest standards and reintroducing them back to the market with a 1 year guarantee. The project consists of R&D expenses, mainly related to automation, and internal marketing costs.