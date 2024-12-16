2023 wurden in Europa 130 Millionen neue Smartphones verkauft. Die Produktion jedes einzelnen Geräts verursachte 80 Kilogramm CO 2 . Generalüberholte Smartphones haben einen um 78 Prozent geringeren CO 2 -Fußabdruck. Doch nur ein Viertel der gebrauchten Telefone werden in Europa weiterverkauft. Somit landen fast 98 Millionen alte Handys in der Schublade. Dabei ließe sich mit ihnen enorm viel CO 2 einsparen.

Das finnische Unternehmen Swappie hat das erkannt. Mit dem Verkauf generalüberholter („refurbished“) Smartphones hilft es seinen Kundinnen und Kunden, ihren CO 2 -Fußabdruck zu verringern und zur Kreislaufwirtschaft beizutragen.

Alles begann damit, dass Sami Marttinen Opfer eines Betrugs wurde.

„Ich habe im Internet ein gebrauchtes Telefon gekauft, das aber nie bei mir ankam“, erinnert sich Marttinen.

Nachdem er den Betrug bei der Polizei gemeldet hatte, erkannte er, dass solche Betrügereien an der Tagesordnung sind. Das brachte Marttinen und seinen Partner auf eine Geschäftsidee. „Wir haben recherchiert, und kurz darauf war Swappie geboren.“