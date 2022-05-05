Die Gründer von Recosi führen ihr Unternehmen nach dem sogenannten Triple-Bottom-Line-Ansatz. Der Terminus wurde 1994 von Nachhaltigkeitsexperte John Elkington geprägt und besagt, dass nicht nur der Profit, sondern auch die Menschen und unser Planet im Fokus stehen sollten.

Daher beschäftigt das in Irland, Slowenien und den USA tätige Unternehmen benachteiligte Menschen und schult sie in der Aufbereitung gebrauchter Computer und anderer elektronischer Geräte. Recosi verkauft die Geräte anschließend, nach Möglichkeit an andere soziale Unternehmen oder Organisationen, die sich oft keine neuen leisten können.

„Wir schaffen Arbeitsplätze für benachteiligte Menschen und verlängern den Lebenszyklus von Produkten. So sparen wir viel wertvolles Material ein, das für die Produktion eines neuen Laptops benötigt wird“, sagt Katja Zajko, Mitgründerin des Unternehmens und Leiterin des Betriebs in Slowenien.

Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Recosi mehr als 150 000 Geräte aufbereitet und weiterverkauft, von denen die meisten im Müll gelandet wären, so Zajko.

Die Menge an Computer- und Elektroschrott ist gigantisch. Laut jüngstem Bericht des Global E-Waste Monitor der Vereinten Nationen fiel 2019 weltweit eine Rekordmenge von 53,6 Millionen Tonnen Elektromüll an – Tendenz steigend. Nur 17,4 Prozent dieser Abfälle, so der Bericht, werden gesammelt und recycelt. Konservativ geschätzt wurden so Gold, Silber, Kupfer, Platin und andere kostbare recycelfähige Materialien im Wert von 57 Milliarden US-Dollar überwiegend entsorgt oder verbrannt statt aufbereitet und wiederverwendet.